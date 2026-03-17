“หมอวรงค์” อัดคลิปท้า “ไอซ์ รักชนก” ยกเลิกอาหารสภาฟรี ไม่ใช่แค่ตัดงบ
จากที่ รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน ได้โพสต์ตัดพ้อ สืบเนื่องจากถูกด่าว่าพรรคประชาชนไร้ประโยชน์ แม้ว่าจะเสนอเรื่องตัดงบอาหารกลางวันและตัดงบดูงานทุกปี หลังจากที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หรือ หมอวรงค์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี เสนอให้ยกเลิกอาหารกลางวันแต่ได้เสียงชื่นชมนั้น
ล่าสุด หมอวรงค์ ได้เคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวโดยโพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความระบุว่า “ถึงน้องไอซ์ รักชนก
ผมเห็นน้องไอซ์โพสต์ เรื่องที่ผมพูดในสภาถึง การตัดงบอาหารส.ส. และยังสื่อสารว่า พรรคตนเองมีการเสนอตัดงบนี้มาตลอด
สิ่งที่ผมอยากบอกน้องไอซ์ เรื่องนี้ประชาชนไม่ต้องการแค่ตัดงบ แต่ต้องการให้ยกเลิกอาหารฟรี และให้ส.ส.ซื้อกินเอง เพราะเงินเดือนส.ส.มากนับแสนบาท
ไหนๆเราพูดเรื่องนี้ก็ดีแล้ว ถามไอซ์ว่า ส.ส.พรรคประชาชน พร้อมจะซื้ออาหารกินเอง ไม่กินอาหารสภา? หรือจะลดจำนวนผู้ช่วยส.ส. เหลือ 3 คนด้วยก็ได้? เราจะได้ร่วมกันเริ่มต้นให้เห็น
จะได้ช่วยกันกดดันสภาให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เอาแค่พูดเฉยๆ อย่างน้อยงบส่วนนี้ ไปช่วยเพิ่มสวัสดิการให้พี่น้องทหารเกณฑ์ หรือ อาหารกลางวันเด็กนักเรียนก็ยังดี
ท้ายนี้ขอฝากไปยัง ท่านประธานสภาด้วยครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลก แต่คือจิตสำนึกของนักการเมือง ที่อาสาเข้ามารับใช้ประชาชน และท่านควรรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนด้วย
