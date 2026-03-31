แด๊กซ์ ปล่อยโฮรวมตัวเพื่อนเก่า “Big Ass” ขาร็อกสุดตื้นตันโมเมนต์ที่รอ 15 ปี (คลิป)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 09:51 น.
แด๊กซ์ร้องไห้ Big Ass
เหตุผลง่ายๆ แด๊กซ์ Rock Rider หลุดน้ำตานอง หลังเกิดภาพรวมตัว เพื่อนตำนานวงบิ๊กแอส “BigAss” โดยมี เจ๋ง ร่วมเฟรม โมเมนต์อบอุ่นที่ชาวร็อกไม่คิดได้เห็นนานกว่า 15 ปี

ตอนแรกที่มีภาพหลุดโผล่นั่งรวมตัวกันเมื่อช่วงดึกๆ เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 มี.ค.) ก็เล่นเอาแฟนคลับจำนวนมากอดตื้นตันกันไม่ไหว ล่าสุด เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด อดีตนักร้องนำวงบิ๊กแอส (Big Ass) ที่รู้จักกันในชื่อ “แด๊กซ์ บิ๊กแอส” หรือปัจจุบันคือ “แด๊กซ์ ร็อกไรเดอร์” (Dax Rock Rider) ก็ทำเอาสาวกน้ำตานองไปตามๆ กัน เมื่อเจ้าตัวเล่นพูดเปิดใจแบบลูกผู้ชายอกสามศอก “XูโคตXคิดถึงพวกมรึงเลย”

ประโยคดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลโดย Poonsak บัญชีอินสตราแกมของพูนศักดิ์ จตุระบุล หรือ “อ๊อฟ บิ๊กแอส” ซึ่งปล่อยภาพเคลื่อนไหวถึง 3 คลิปติด ซึ่งหากใครเป็นสาวกวงร็อกระดับตำนานคงไม่พลาดที่จะได้เห็นนักร้องนำของวงยุคบุกเบิก ตั้งแต่อัลบั้ม “Not Bad” ที่เปิดตัวเป็นอัลบั้มแรก เมื่อปี 2540 เสียอาการแบบที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อน

“กูคิดถึงพวกมรึงอ่ะ ในใจกูอ่ะคิดถึงพวกมรึง ! เราโตมาด้วยกัน เรื่องคXยอะไรช่างแมร่ง !! ไม่ต้องกลับมารวมกันก็ได้” หลังหลุดความในใจที่อัดอั้นมากว่า 15 ปี นับจากประกาศลาตำแหน่งฟรอนต์แมนต์ของวง ด้านของ “กบ” ขจรเดช พรมรักษา มือกลองซึ่งนั่งข้างๆ ถึงกับพูดไม่ออกได้แต่นั่งก้มหน้าและแอบกลั้นน้ำตาแห่งความตื้นตันด้วยนี้จนเกินจะบรรยาย

นอกจากนี้ในโพสต์ล่าสุด ยังจะเห็นสมาชิกทั้ง อ๊อฟ มือกีต้าร์ ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยร่วมสถาบันเดียวกันที่ดึงแด๊กซ์เข้ามาร่วมวงเดินเข้ามาลูบศีรษะปลอบใจ รวมถึง “โอ๊ค” พงศ์พันธ์ พลสิทธิ์ และ “หมู” อภิชาติ พรมรักษา ที่ต้องทั้งดึงทั้งรั้งและเข้ามาเขย่าไหล่ หลังปรากฎภาพที่อดีตเพื่อนร่วมวงเสียทรงชนิดน้อยครั้งจะหลุดภาพแบบนี้ออกมา (ดูคลิป)

แด๊กซ์ Bigass คืนดีอดีตเพื่อนร่วมวง
แด๊กซ์ ถ่ายรูปร่วมเฟรมอดีตเพื่อนร่วมวงบิ๊กแอส โดยมี เจ๋งเดชา โคนาโล ร้องนำคนปัจจุบัร่วมเฟรม
สำหรับ เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด หรือ “แด็กซ์” อดีตนักร้องนำวงบิ๊กแอสเมื่อเรียนจบมัธยมสามที่ราชวินิตบางแก้วก็ไปต่อปวช.ที่โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต แด็กซ์ได้เริ่มรู้จักกับอ๊อฟ พูนศักดิ์ มือกีตาร์บิ๊กแอส เพราะเป็นรุ่นพี่ที่สถาบันเดียวกันแต่สนิทกันเหมือนเพื่อนจึงเริ่มตั้งวงดนตรีเล่นด้วยกัน ช่วงนั้นคนส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงเพื่อชีวิต น้อยนักที่จะฟังเพลงเฮฟวี่หรือพวกแฮร์แบนด์

แด็กซ์ถือว่าอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ ที่แลกเปลี่ยนกันฟังดนตรีที่พวกเขาชอบ ตอนนั้นอ๊อฟมีวงอยู่แล้วเลยชวนอีกฝ่ายมาเล่นที่ห้องซ้อม จากนั้นเหมือนถูกชะตาก็เลยอยู่ด้วยกันยาว แด็กซ์บอกสนุกดีเหมือนกัน เหมือนร้องเพลงคาราโอเกะ

ชื่อวง บิ๊กแอส (Big Ass) แด็กซ์เป็นคนคิดมาจากคำว่า “Big Ass- Bad Face” เป็นการตั้งชื่อเอาฮา ! อันมีที่มาจากรูปลักษณ์ของตัวเองและเพื่อนที่นอกจากจะก้นใหญ่แล้วหน้ายังแย่ด้วย

“บิ๊กแอส”เริ่มไปประกวดตามเวทีต่างๆพอได้ขึ้นไปสัมผัสสนามจริงก็เริ่มมีประสบการณ์ จนได้ออกผลงานชุดแรก “Not Bad” ปี 2540 ที่มีเพลงดังอย่าง “ทางผ่าน” ปี 2543 อัลบั้มที่สองชื่อ “XL” ชุดที่ 3 “My World” ปล่อยในปี 2546

ต่อมาวงได้ย้ายบ้านจากมิวสิค บั๊ก มาอยู่ค่ายจีนี่ เรคคอร์ด ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และออกอัลบั้มชุดที่ 4 “Seven” มีเพลงดังอย่าง “ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก” “ดีแต่ปาก” “เกิดมาแค่รักกัน” “น้ำตา” “คนไม่เอาถ่าน” แต่เพลงที่ทำให้วงบิ้กแอสโด่งดังอย่างมากในอัลบั้มชุดนี้คือเพลง “เล่นของสูง” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเพลงสัญลักษณ์ประจำวงไปโดยปริยาย

อย่างไรก็ดี ปี 2554 บิ๊กแอสปล่อยซิงเกิล “ทุ้มอยู่ในใจ” เพลงประกอบภาพยนตร์ ซักซี้ด ห่วยขั้นเทพ ขับร้องโดยอ๊อฟ โดยต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในปีเดียวกันมีข่าวแด๊กซ์ อดีตร้องนำให้สัมภาษณ์ว่าถูกสมาชิกในวงบีบออกจากวง และทางวงได้เดชา โคนาโล (เจ๋ง) มาทำหน้าที่ร้องนำแทน

ทั้งนี้ หลังปรากฏภาพหวนกลับมาปลดล็อกมิตรภาพเก่าที่แสนชื่นมื่นไม่น้อยหนล่าสุด ทางวงบิ๊กแอสยังมาพร้อมกับข่าวดีด้วยการประกาศวันจัดคอนเสิร์ตใหญ่ บิ๊กแอส เดือนพฤศจิกายน 2569 ที่จะถึงนี้.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม : Beartai

แด๊กซ์ บิ๊กแอส Big Ass ร้องไห้คืนดีเพื่อนร่วมวง
แด๊กซ์ บิ๊กแอส คืนดีเพื่อนร่วมวง
แด๊กซ์ร้องไห้ Big Ass

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

