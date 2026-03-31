ข่าวต่างประเทศ

ICAO ออกกฎเหล็ก จำกัดพก “พาวเวอร์แบงค์” คนละ 2 ชิ้น ห้ามชาร์จบนเครื่อง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 09:55 น.
58
ICAO ออกกฎใหม่ จำกัดผู้โดยสารพก พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่องได้คนละ 2 ชิ้น พร้อมสั่งห้ามชาร์จระหว่างเที่ยวบินอย่างเด็ดขาด

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองพกพา (พาวเวอร์แบงค์) ขึ้นบนเครื่องบิน โดยระบุว่า

ข้อกำหนดใหม่สำหรับพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในวันนี้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับผู้โดยสารและสายการบิน หลังจากการปรับปรุงที่ตกลงกันในวันนี้ อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกจำกัดไว้ที่สองชิ้นต่อผู้โดยสาร และผู้โดยสารจะถูกห้ามไม่ให้ชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างเที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม ลูกเรือจะยังคงสามารถพกพาและใช้พาวเวอร์แบงค์เหล่านี้ได้ตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานของเครื่องบิน ข้อกำหนดใหม่นี้จะจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

พาวเวอร์แบงค์แบตเตอรี่ลิเธียม
ภาพจาก: Freepik

การปรับปรุงเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ ICAO ในการยกระดับความปลอดภัยด้านการบิน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงการขนส่งทางอากาศได้ภายในปี 2050 โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตรายของ ICAO ได้เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ จากสินค้าอันตรายอย่างจริงจัง และให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแก่หน่วยงานกำหนดมาตรฐานของ ICAO ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอิสระของคณะกรรมาธิการการเดินอากาศแห่ง ICAO ได้ทบทวนและรับรองคำแนะนำของคณะกรรมการในการแก้ไขข้อแนะนำทางเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัย (เอกสาร 9284) พร้อมการปรับปรุงบางส่วน

ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจาก 36 ประเทศสมาชิกสภา ICAO แล้ว เอกสารเพิ่มเติมของคำแนะนำทางเทคนิคนี้จะถูกส่งไปยังประเทศสมาชิก ICAO ทั้ง 193 ประเทศ

ที่มา: ICAO

ข่าวล่าสุด
วุฒิการศึกษาศุภจี มหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป ข่าว

ดร.อานนท์ ไขข้อสงสัยใบปริญญา “ศุภจี” ปูมอดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ไทยพบจุดความร้อนนิวไฮ 4,750 จุด

4 นาที ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล เป็นการชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง ข่าว

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล ชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษปวดหัว แม่เด็กต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นพ่อ หลังมีเพศสัมพันธ์กับฝาแฝด

18 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! คอหวยแห่ส่อง เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ลุ้นรวยรับงวด 1 เม.ย. 69

24 นาที ที่แล้ว
ทหารเด็กอิหร่าน วัย 11 ปี เสียชีวิตขณะประจำจุดตรวจ IRGC ในเตหะราน ข่าวต่างประเทศ

ทหารเด็กอิหร่าน อายุแค่ 11 ปี เสียชีวิตขณะประจำจุดตรวจ IRGC ในเตหะราน

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนดูคำพูด “พิพัฒน์” ให้เลิกประกาศขึ้นน้ำมันกลางดึก หลังล่าสุดขึ้นอีก 1.80 บาท

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักท่องเที่ยวโวยจองโปรบินถูก โดนเทกะทันหัน คาดพิษน้ำมันแพง-เซฟต้นทุน

42 นาที ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาล เพิ่มการตรวจสอบคนเข้าออก ข่าวการเมือง

ทำเนียบฯ สั่งเพิ่มคัดกรองคนเข้า-ออก หลังชายสูงวัยบุกไทยคู่ฟ้า

49 นาที ที่แล้ว
ICAO ออกกฎเหล็ก จำกัดพก &quot;พาวเวอร์แบงค์&quot; คนละ 2 ชิ้น ห้ามชาร์จบนเครื่อง ข่าวต่างประเทศ

ICAO ออกกฎเหล็ก จำกัดพก “พาวเวอร์แบงค์” คนละ 2 ชิ้น ห้ามชาร์จบนเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. เตรียมรับลูก สส. ออกเงินค่าอาหารเอง เตรียมเริ่มใช้ช่วงหลังสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี พบเลขดัง 2 ตัวท้ายออกบ่อย ลุ้นโชคงวด 1/4/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แด๊กซ์ร้องไห้ Big Ass บันเทิง

แด๊กซ์ ปล่อยโฮรวมตัวเพื่อนเก่า “Big Ass” ขาร็อกสุดตื้นตันโมเมนต์ที่รอ 15 ปี (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนซ์ พริกไทย อัดคลิปฝากถึง แม่แตงโม หลังถูกถามทำไมต้องแต่งตัวโป๊ร้องเพลง บันเทิง

เบนซ์ พริกไทย อัดคลิปฝากถึง แม่แตงโม หลังถูกถามทำไมต้องแต่งตัวโป๊ร้องเพลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โบว์ ณัฏฐา จากสาวอักษร จุฬาฯ สู่โฆษก ศบก. ข่าวการเมือง

ประวัติ โบว์ ณัฏฐา จากสาวอักษร จุฬาฯ สู่โฆษก ศบก.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัด เบคกี้ แนนโน๊ะคนใหม่ประกาศฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด บันเทิง

ทีมผู้สร้างแนนโน๊ะ จ่อดำเนินคดีคนด่าแรง บิดเบือน-ทำลายชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จี้รัฐบาลประกาศภาคเหนือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ค่าฝุ่น PM พุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ครม.อนุทิน 2” อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดฯ รวบ 2 ดาวโป๊คาสนามบิน ขณะกำลังจะหนีมาไทย ถ่ายคลิปหวิวที่บาหลี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 31 มี.ค. 69 เปิดตลาดสิ้นเดือนพุ่ง 900 บาท ทองแท่งขายออก 71,400

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ มั่นใจศักยภาพทางทะเล แม้เขมรรับเรือคอร์เวตจากจีน 2 ลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อิสราเอล” ผ่านร่างกฎหมายประหารชาวปาเลสไตน์ หากผิดก่อการร้าย-ฆาตกรรมยิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. เผยไม่พบลูกเรือ “มยุรี นารี” 3 คนบนเรือ ยืนยันไม่ลดความพยายามค้นหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ขู่รอบใหม่พร้อมทำลายโรงงานกลั่นน้ำ-โรงไฟฟ้า หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

BTS ตอบเอง สยบดราม่ารองเท้าแตะขึ้นรถไฟฟ้า พร้อมยินดีให้บริการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษาศุภจี มหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป

ดร.อานนท์ ไขข้อสงสัยใบปริญญา “ศุภจี” ปูมอดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ไทยพบจุดความร้อนนิวไฮ 4,750 จุด

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล เป็นการชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล ชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569

พรุ่งนี้หวยออก! คอหวยแห่ส่อง เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ลุ้นรวยรับงวด 1 เม.ย. 69

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
