ICAO ออกกฎเหล็ก จำกัดพก “พาวเวอร์แบงค์” คนละ 2 ชิ้น ห้ามชาร์จบนเครื่อง
ICAO ออกกฎใหม่ จำกัดผู้โดยสารพก พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่องได้คนละ 2 ชิ้น พร้อมสั่งห้ามชาร์จระหว่างเที่ยวบินอย่างเด็ดขาด
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองพกพา (พาวเวอร์แบงค์) ขึ้นบนเครื่องบิน โดยระบุว่า
ข้อกำหนดใหม่สำหรับพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในวันนี้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับผู้โดยสารและสายการบิน หลังจากการปรับปรุงที่ตกลงกันในวันนี้ อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกจำกัดไว้ที่สองชิ้นต่อผู้โดยสาร และผู้โดยสารจะถูกห้ามไม่ให้ชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างเที่ยวบิน
อย่างไรก็ตาม ลูกเรือจะยังคงสามารถพกพาและใช้พาวเวอร์แบงค์เหล่านี้ได้ตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานของเครื่องบิน ข้อกำหนดใหม่นี้จะจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
การปรับปรุงเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ ICAO ในการยกระดับความปลอดภัยด้านการบิน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงการขนส่งทางอากาศได้ภายในปี 2050 โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตรายของ ICAO ได้เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ จากสินค้าอันตรายอย่างจริงจัง และให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแก่หน่วยงานกำหนดมาตรฐานของ ICAO ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอิสระของคณะกรรมาธิการการเดินอากาศแห่ง ICAO ได้ทบทวนและรับรองคำแนะนำของคณะกรรมการในการแก้ไขข้อแนะนำทางเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัย (เอกสาร 9284) พร้อมการปรับปรุงบางส่วน
ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจาก 36 ประเทศสมาชิกสภา ICAO แล้ว เอกสารเพิ่มเติมของคำแนะนำทางเทคนิคนี้จะถูกส่งไปยังประเทศสมาชิก ICAO ทั้ง 193 ประเทศ
ที่มา: ICAO
