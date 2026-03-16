“ไอซ์ รักชนก” งงโดนด่าเฉย ยันพรรคส้มเสนอตัดค่าข้าว สส.-ตัดงบดูงานทุกปี
ไอซ์ รักชนก งงโดนด่าว่าไม่มีประโยชน์เฉย หลังหมอวรงค์เสนอยกเลิกเลี้ยงข้าว สส. ฟรี เผยพรรคเสนอตัดงบค่าข้าวและดูงานทุกปี
จากที่ก่อนหน้านี้ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หรือ หมอวรงค์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี เสนอในวาระเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวานนี้ (15 มี.ค. 69) ให้ยกเลิกอาหารกลางวัน สส. เนื่องจากมีเงินเดือนมาก และไม่ควรนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ ให้ซื้อกินเองนั้น
ล่าสุด รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า “เรื่องที่งงมากๆในเวลานี้คือ หมอวรงค์เสนอตัดค่าอาหาร สส. แต่คนที่เชียร์หมอวรงค์จำนวนมาก ด่าพรรคประชาชนว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์ต่างๆ
ทั้งๆที่เราเสนอมาตลอดตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ ก้าวไกล ประชาชน แล้วก็ตัดสำเร็จไปหลายปี ไม่ได้เสนอตัดแค่ค่าข้าว และเสนอตัดงบดูงานและอื่นๆอีกด้วย
เราทำอะไรผิดกันนะ ทั้งๆที่เสนอตัดทุกปีแล้วบางทีตัดสำเร็จด้วย โดนด่าเฉย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอวรงค์ ขอเป็นฝ่ายค้าน ย้ำจุดยืนเดิมไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทย
- ‘หมอทศพร’ เสนอยกเลิกเลี้ยงอาหารกลางวัน สส.-สว. นำงบเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็ก
- ‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ
