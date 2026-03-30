กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์
กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ ย้ำหลักการ OPSEC เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอความร่วมมือประชาชน งดถ่ายภาพและเผยแพร่ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ทางทหาร เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และความมั่นคงของประเทศ
OPSEC คือ ชีวิตกำลังพล เห็นได้…แต่ไม่ควรถ่าย รู้ได้…แต่ไม่ควรแชร์ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”
ก่อนหน้านี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 28 เคยให้ความรู้เกี่ยวกับ OPSEC ว่า สำหรับกำลังพลทุกระดับชั้น จำเป็นต้องยึดถือหลักปฏิบัติ Operations Security (OPSEC) ในระดับสูงสุด
– ห้าม เผยแพร่ข้อมูลยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือการเคลื่อนย้ายกำลัง
– ห้าม ถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือภาพที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธการ
แม้ข้อมูลบางอย่างอาจ “ไม่ใช่ความลับ” แต่เมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ก็อาจกลายเป็น “ภาพรวมยุทธการ” ที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ต่อรองหรือโจมตีเราได้ทันที เป็นเหตุผลที่กองทัพทั่วโลกรวมถึงกองทัพไทย ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อมาตรการ OPSEC และเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งทหารและประชาชน ในการร่วมกันปกป้องประเทศบนสมรภูมิข้อมูลข่าวสาร
