กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 14:08 น.
กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ ย้ำหลักการ OPSEC เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอความร่วมมือประชาชน งดถ่ายภาพและเผยแพร่ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ทางทหาร เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และความมั่นคงของประเทศ

OPSEC คือ ชีวิตกำลังพล เห็นได้…แต่ไม่ควรถ่าย รู้ได้…แต่ไม่ควรแชร์ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

ก่อนหน้านี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 28 เคยให้ความรู้เกี่ยวกับ OPSEC ว่า สำหรับกำลังพลทุกระดับชั้น จำเป็นต้องยึดถือหลักปฏิบัติ Operations Security (OPSEC) ในระดับสูงสุด

– ห้าม เผยแพร่ข้อมูลยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือการเคลื่อนย้ายกำลัง
– ห้าม ถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือภาพที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธการ

แม้ข้อมูลบางอย่างอาจ “ไม่ใช่ความลับ” แต่เมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ก็อาจกลายเป็น “ภาพรวมยุทธการ” ที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ต่อรองหรือโจมตีเราได้ทันที เป็นเหตุผลที่กองทัพทั่วโลกรวมถึงกองทัพไทย ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อมาตรการ OPSEC และเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งทหารและประชาชน ในการร่วมกันปกป้องประเทศบนสมรภูมิข้อมูลข่าวสาร

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง เศรษฐกิจ

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

34 นาที ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ข่าวการเมือง

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ เตรียมตั้ง &quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ ข่าวการเมือง

นายกฯ เตรียมตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น ข่าวการเมือง

ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำแล้ว ยัน &quot;แตงโม&quot; ไม่ได้จมน้ำ พร้อมจ่อเปิดตัวละครลับ คนสนิทกระติก บันเทิง

แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำ “แตงโม” แล้ว เชื่อตัวละครลับ คนสนิท “กระติก” พลิกคดีได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 &quot;อันตราย&quot; วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี ข่าว

ปอดพังหมดแล้ว! ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 “อันตราย” วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ ข่าวต่างประเทศ

ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พินทองทา” เผย “ทักษิณ” ตาแดง คาดเกิดจากความดัน แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 ทองรูปพรรณพุ่ง 71,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 รูปพรรณขายออก 71,100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกซ้ำสอง! เมียน้อยบุกกราบเท้า &quot;แม่ตั๊ก&quot; สารภาพ แอบแซ่บฝ่ายชายถึงเรือนหอ บันเทิง

ช็อกซ้ำสอง! เมียน้อยบุกกราบเท้า “แม่ตั๊ก” สารภาพ แอบแซ่บอดีตสามีถึงเรือนหอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชนระทึก ป.ป.ช. เตรียมยื่นศาล กรณี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาร้อน คลิปร้านค้าแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล อ้างถ่ายในเวียดนาม ใส่ร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
