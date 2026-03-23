“มนพร” ปัดลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี
มนพร พรรคเพื่อไทย ปฏิเสธข่าวลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี ย้ำที่ลือไปเองคือ สื่อมวลชน ชี้คนเคาะความชัดเจนรายชื่ออยู่ที่ 3 คนนี้
วันนี้ (23 มี.ค.) มนพร เจริญศรี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความชัดเจนของรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยว่า เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งกรรมการบริหารพรรคได้มอบหมายให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค และนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้
ส่วนกระแสข่าวว่า สส.ในพรรคพท.ไม่พอใจกับรายชื่อรัฐมนตรีนั้น เจ้าตัวปฏิเสธว่า “ไม่มี” มีแต่เพียงข่าวลือจากสื่อเท่านั้น ภายในพรรคไม่มีเหตุการณ์แบบนั้น ซึ่งวันพรุ่งนี้ (24 มี.ค.69) จะมีการประชุมพรรคและมีการสัมมนา สส. และน่าจะมีความชัดเจนในหลาย ๆ ประเด็นที่ยังคาใจอยู่
ทั้งนี้ ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีรายงานจากพรรคภูมิใจไทยว่า นายอนุทินจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขึ้นทูลเกล้าฯ ภายในไม่เกินกลางสัปดาห์นี้ หลังจากมีการทยอยส่งประวัติและคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น ครม.ไปตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากต้องการให้มี ครม.ที่มีอำนาจเต็มในช่วงเวลาที่ประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลาง.
