การเงินเศรษฐกิจ

ลุ้น 30 มี.ค.นี้ เคาะแจก “บัตรคนจน 100 บาท” ชี้ชัดกลุ่มกระทบหนักสุด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 13:54 น.
51
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ภาพ @การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

นัดวันจันทร์นี้ (30 มี.ค.) ประชุมเคาะแจกเงินบัตรคนจน 100 บาท เผยเป็นกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบหนักที่สุด

วันนี้ (28 มี.ค.69) เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมากว่า 1 เดือน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบพลังงานโลก โดยปัจจุบันยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าวิกฤตดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

อีกทั้งภายใต้ข้อจำกัดของรัฐบาลรักษาการที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ การใช้งบประมาณต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยทุกบาทที่ใช้ล้วนมาจากภาษีของประชาชนจึงจำเป็นต้องสั่งการให้ทุกหน่วยงานงดเดินทางดูงานต่างประเทศ และส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อย่างไรก็ดี นายเอกนิติ สรุปว่า ด้วยเหตุข้างต้นรัฐบาลจำเป็นที่จะมุ่งเป้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดดูแลประชาชนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ใช้รถใช้น้ำมันโดยตรงด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.นี้ ตนเองจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อพิจารณาเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่กลุ่มเปราะบาง

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น งดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ และสนับสนุนการทำงานแบบ Work from Home เพื่อลดการใช้พลังงานของประเทศ.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

