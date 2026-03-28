ลุ้น 30 มี.ค.นี้ เคาะแจก “บัตรคนจน 100 บาท” ชี้ชัดกลุ่มกระทบหนักสุด

นัดวันจันทร์นี้ (30 มี.ค.) ประชุมเคาะแจกเงินบัตรคนจน 100 บาท เผยเป็นกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบหนักที่สุด
วันนี้ (28 มี.ค.69) เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมากว่า 1 เดือน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบพลังงานโลก โดยปัจจุบันยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าวิกฤตดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
อีกทั้งภายใต้ข้อจำกัดของรัฐบาลรักษาการที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ การใช้งบประมาณต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยทุกบาทที่ใช้ล้วนมาจากภาษีของประชาชนจึงจำเป็นต้องสั่งการให้ทุกหน่วยงานงดเดินทางดูงานต่างประเทศ และส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
อย่างไรก็ดี นายเอกนิติ สรุปว่า ด้วยเหตุข้างต้นรัฐบาลจำเป็นที่จะมุ่งเป้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดดูแลประชาชนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ใช้รถใช้น้ำมันโดยตรงด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.นี้ ตนเองจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อพิจารณาเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่กลุ่มเปราะบาง
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น งดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ และสนับสนุนการทำงานแบบ Work from Home เพื่อลดการใช้พลังงานของประเทศ.
- รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส
- สู้พิษน้ำมันแพง สั่งรถไฟ-บขส. ตรึงราคาช่วงสงกรานต์
- อนุทิน ลั่น น้ำมันขึ้น 6 บาทตามกลไกโลก
