ข่าว

อนุทิน ลั่น น้ำมันขึ้น 6 บาทตามกลไกโลก สั่งดึงน้ำมันกลั่นเองเก็บคลัง มั่นใจไทยไม่ขาดแคลน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 09:46 น.
นายกฯ อนุทิน ลั่น น้ำมันขึ้น 6 บาทตามกลไกตลาดโลก ชี้มีโอกาสขึ้นอีก สั่ง ปตท.ดึงน้ำมันกลั่นเองเก็บเข้าคลัง มั่นใจ ไทยไม่ขาดแคลนแน่นอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นลิตรละ 6 บาท โดยระบุว่าเป็นไปตามกลไกตลาดโลกที่ทุกประเทศต้องเผชิญ พร้อมเผยแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนคนไทย

นายกฯ อนุทิน เผย ได้มีการสั่งการให้ ปตท. ปรับแผนส่งออก จากปกติไทยต้องส่งออกน้ำมันดีเซลไปลาววันละ 5 ล้านลิตร ล่าสุดสั่งให้ใช้วิธีซื้อน้ำมันจากต่างประเทศแล้วส่งตรงไปลาวแทน

ส่วนน้ำมันที่กลั่นในประเทศไทยทั้งหมดให้เก็บรักษาไว้ใช้ภายในประเทศไทยให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความมั่นคง และเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลในประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า หลังจากนี้ราคาน้ำมันอาจมีการปรับขึ้นอีกตามสถานการณ์โลก แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า “ประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนน้ำมัน” เนื่องจากศักยภาพในการจัดหาและการวางแผนสำรองที่รัดกุม แม้รัฐบาลจะไม่สามารถพยุงราคาไปได้ตลอดความขัดแย้ง แต่จะบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : honekrasae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

