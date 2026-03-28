อนุทิน ลั่น น้ำมันขึ้น 6 บาทตามกลไกโลก สั่งดึงน้ำมันกลั่นเองเก็บคลัง มั่นใจไทยไม่ขาดแคลน
นายกฯ อนุทิน ลั่น น้ำมันขึ้น 6 บาทตามกลไกตลาดโลก ชี้มีโอกาสขึ้นอีก สั่ง ปตท.ดึงน้ำมันกลั่นเองเก็บเข้าคลัง มั่นใจ ไทยไม่ขาดแคลนแน่นอน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นลิตรละ 6 บาท โดยระบุว่าเป็นไปตามกลไกตลาดโลกที่ทุกประเทศต้องเผชิญ พร้อมเผยแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนคนไทย
นายกฯ อนุทิน เผย ได้มีการสั่งการให้ ปตท. ปรับแผนส่งออก จากปกติไทยต้องส่งออกน้ำมันดีเซลไปลาววันละ 5 ล้านลิตร ล่าสุดสั่งให้ใช้วิธีซื้อน้ำมันจากต่างประเทศแล้วส่งตรงไปลาวแทน
ส่วนน้ำมันที่กลั่นในประเทศไทยทั้งหมดให้เก็บรักษาไว้ใช้ภายในประเทศไทยให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความมั่นคง และเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลในประเทศ
นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า หลังจากนี้ราคาน้ำมันอาจมีการปรับขึ้นอีกตามสถานการณ์โลก แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า “ประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนน้ำมัน” เนื่องจากศักยภาพในการจัดหาและการวางแผนสำรองที่รัดกุม แม้รัฐบาลจะไม่สามารถพยุงราคาไปได้ตลอดความขัดแย้ง แต่จะบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
- สู้พิษน้ำมันแพง สั่งรถไฟ-บขส. ตรึงราคา ช่วงสงกรานต์!
- ราคาน้ำมันวันนี้ 28 มี.ค.69 เช็กแต่ละปั๊ม นาทีนี้ลิตรละกี่บาท ?
- อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 28 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด
อ้างอิงจาก : honekrasae
