รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?

หลังสภาเลือก อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 วันที่ 19 มี.ค. 69 ด้วย 293 เสียง เช็ก 5 นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลภูมิใจไทย กัญชา ค่าไฟ ราคาน้ำมัน คนละครึ่งพลัส และ MOU44 จะเดินหน้าถึงไหน
วันที่ 19 มีนาคม 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 โดยพรรคร่วมรัฐบาล 16 พรรคการเมือง นำโดยพรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส่วนพรรคประชาชนเสนอชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นคู่แข่ง
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า สภาผู้แทนราษฎรมีมติ 293 เสียง เห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สมัยที่ 2 ประเด็นที่แวดวงการเมืองจับตาในการโหวตครั้งนี้คือ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน ลงคะแนนสนับสนุนนายอนุทิน ซึ่งเป็นการโหวตสวนทางกับมติของพรรคต้นสังกัด
อัปเดต 5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลอนุทิน 2
หลังทราบผลการโหวต ประชาชนต่างจับตาทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ โดยมี 5 นโยบายเร่งด่วนที่ต้องติดตามสถานะ ดังนี้
กัญชา เน้นการแพทย์ รอสภาชุดใหม่ชี้ชะตา
นโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม คณะรัฐมนตรีชุดก่อนเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ซึ่งกำหนดให้ใช้ประโยชน์เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น สาระสำคัญคือการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 และกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ผู้ประกอบการที่ต้องการศึกษาวิจัย ส่งออก แปรรูป หรือจำหน่าย ต้องขอใบอนุญาต ปัจจุบันร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังไม่ผ่านสภา รัฐบาลอนุทิน 2 จึงต้องนำกลับมาพิจารณาใหม่ตามกระบวนการนิติบัญญัติ
ค่าไฟ จับตาคำสัญญา 3 บาทต่อหน่วย
พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงว่าจะควบคุมค่าไฟไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย สำหรับ 200 หน่วยแรก ล่าสุด องค์กรภาคประชาสังคม 10 แห่ง ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาและลดค่าไฟฟ้า โดยเตรียมนัดรวมตัวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 23 มีนาคมนี้ ประชาชนต้องรอติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภา เพื่อดูความชัดเจนและกรอบเวลาในการดำเนินงาน
ราคาน้ำมัน รับมือวิกฤตตะวันออกกลางทันที
ปัญหาราคาน้ำมันคือความท้าทายแรกของรัฐบาลชุดใหม่ นายอนุทินเชิญทีมเศรษฐกิจหารือเพื่อเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ขณะที่มาตรการตรึงราคาดีเซล 29.94 บาท/ลิตร สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 และสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบกว่า 12,605 ล้านบาท ด้านกระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณามาตรการจัดเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Tax) จากโรงกลั่น หากไม่มีการให้ความร่วมมือในการลดราคา
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เตรียมวงเงิน 2,000-2,400 บาท
รัฐบาลอนุทินเปลี่ยนรูปแบบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากเดิม มาเป็นโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” รัฐบาลเตรียมมอบสิทธิให้ประชาชน 10 ล้านคน ใช้งบกลาง 22,000 ล้านบาท โดยผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับ 2,400 บาท ส่วนผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีจะได้รับ 2,000 บาท คาดว่าโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2569 หลังคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายเสร็จสิ้น
MOU 44 เตรียมศึกษาแนวทางยกเลิก
นายอนุทินประกาศจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อน ปี 2544 (MOU 44) โดยสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมศึกษาแนวทางและข้อกฎหมาย
ในขณะเดียวกัน กัมพูชาได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เมื่อต้นปี 2569 ซึ่งนักวิชาการประเมินว่า หากไทยยกเลิก MOU 44 ข้อพิพาทนี้อาจต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตามกลไกของ UNCLOS
นโยบายทั้งหมดยังรอยืนยัน ติดตามใกล้ชิดหลังรัฐบาลชุดใหม่เข้าทำงาน
นโยบายทั้ง 5 ด้านที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นกัญชาทางการแพทย์ ค่าไฟ ราคาน้ำมัน คนละครึ่งพลัส เฟส 2 หรือการยกเลิก MOU 44 ล้วนเป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลหาเสียงและประกาศทิศทางไว้ก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น
ณ วันนี้ รัฐบาลอนุทิน 2 ยังต้องผ่านกระบวนการหลังโหวตอีกหลายขั้นตอน ทั้งการทูลเกล้าฯ รายชื่อนายกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี ตั้ง ครม. ชุดใหม่ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดกลางเดือนมิถุนายน 2569 นโยบายทุกข้อจึงยังไม่มีผลบังคับใช้ และรายละเอียดปลีกย่อยอาจเปลี่ยนแปลงได้ก่อนแถลงนโยบายจริง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ ครัวเรือนที่แบกรับค่าไฟ ผู้ขับขี่ที่รอราคาน้ำมันลง หรือผู้รอรับเงินอุดหนุน ควรติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ เช่น เว็บไซต์รัฐบาลไทย thaigov.go.th และ Thai PBS ก่อนตัดสินใจใด ๆ บนพื้นฐานของนโยบายเหล่านี้
