อาจารย์อ้างนศ.สารภาพรัก ก่อนชิงบอก “I Love You” กลางห้องเรียน สุดท้ายน่วม!

เผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 13:39 น.
53
ภาพ @X

อาจารย์แพทย์อินเดีย ถูกรุมทำร้ายหลังบอกรักนักศึกษากลางห้องเรียน ตำรวจแจ้งข้อหาคุกคามทางเพศ พบประวัติเคยถูกร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาแล้ว

ความวุ่นวายระดับไวรัลนี้เกิดขึ้นที่วิทยาลัยการแพทย์และศูนย์วิจัยศรีสิทธัตถะ (SSIMRC) ในรัฐ Karnataka ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เมื่อการบรรยายตามปกติกลับกลายเป็นการเผชิญหน้าอันดุเดือดระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา

คลิปวิดีโอที่แพร่สะพัดในโลกออนไลน์เผยให้เห็น นายอับดุล เราะห์มาน ชารีฟ อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา กำลังกล่าวต่อหน้าชั้นเรียนว่า มีนักศึกษาคนหนึ่งมาสารภาพรักกับเขา โดยเขากล่าวว่า “ผมทนต่อความรักอันมากมายที่รุ่นนี้มอบให้ไม่ไหว และอยากจะขอความรักจากนักศึกษาหญิงที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในรุ่น และผมจะแจกช็อกโกแลตให้พวกคุณทุกคน”

จบประโยคข้งาต้น อาจารย์มหาวิทยาลัยคนดังกล่าวหันไปบอกรัก “นักศึกษาหญิงรายนั้น” ท่ามกลางความตกตะลึงของคนทั้งห้อง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนักศึกษาหญิงได้ปฏิเสธทันควันพร้อมโต้กลับอย่างรุนแรงว่าหากมีหลักฐานว่าเธอพูดจริงให้ไปพบผู้อำนวยการสถาบัน และท้าให้เปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ความจริง

ภาพ @X
ภาพ @X

หลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาที ข่าวแพร่สะพัดไปทั่ววิทยาเขตทำให้นักศึกษาจำนวนมากเกิดความโกรธแค้น กลุ่มนักศึกษาได้รวมตัวกันดักรอชารีฟบริเวณที่จอดรถและเกิดเหตุตะลุมบอนขึ้น

มีรายงานว่านักศึกษาหญิงรายหนึ่งใช้ “รองเท้าแตะ” ฟาดไปที่ตัวอาจารย์ ขณะที่นักศึกษาคนอื่นๆ รุมล้อมด่าทอและทำร้ายร่างกายจนเขาได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่เขาจะพยายามหนีขึ้นรถและขับออกจากพื้นที่ไปได้ ขณะที่สื่อท้องถิ่นระบุ อ.ชารีฟอาจมีความเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวและการหย่าร้าง

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ปัญหาส่วนตัวไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างทางกฎหมายในการคุกคามนักศึกษาได้

อาจารย์ถูกรุมยำ
ภาพ @X

ดำเนินคดีหนัก-พักงานทันที

ทางสถาบันซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของรัฐกรณาฏกะ สั่งพักงานนายชารีฟทันทีหลังจากทราบเรื่อง ขณะที่ตำรวจสถานีเนลามังคลาได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาที่รุนแรงตามกฎหมายใหม่ (BNS) ไล่ตั้งแต่ การใช้กำลังประทุษร้ายสตรีโดยเจตนาทำให้อับอายเสื่อมเสียเกียรติ , คุกคามทางเพศ , การบุกรุกโดยเจตนาก่ออาชญากรรม

จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า อาจารย์รายนี้เคยถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาก่อนหน้านี้แล้ว และทางสถาบันเคยออกคำสั่งจำกัดพื้นที่ไม่ให้เขาเข้ามาในแคมปัส แต่ในวันเกิดเหตุเจ้าตัวกลับลักลอบเข้ามาเพื่อทำเซอร์ไพรส์บอกรักจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมทางวิชาชีพในที่สุด (ดูคลิป).

ภาพ @X

ที่มา : NDTV

ข่าวต่างประเทศ

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

