สู้พิษน้ำมันแพง สั่งรถไฟ-บขส. ตรึงราคาช่วงสงกรานต์!
จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกทีมเศรษฐกิจประชุมแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเมื่อ 26 มีนาคม 2569 โดยยืนยันว่า น้ำมันมีเพียงพอ พร้อมเดินหน้าผลิตเต็มกำลัง ตลอดจนติดตามป้องกันการลักลอบจำหน่ายในราคาสูงเกินกว่าปกติจากการประกาศราคาน้ำมันหน้าคลัง โดยห้ามสูงเกินโรงกลั่น
อย่างไรก็ดีในส่วนของความกังวลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ล่าสุดได้มีการกำชับศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ไปแล้วว่า ประชาชนจะต้องไม่มีปัญหาในการเดินทางไป – กลับ และราคาต้องสมเหตุสมผล
ขณะที่การประชุมศบก. เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดให้รถขนส่งน้ำมันของผู้ค้ามาตรา 7 ทุกคันต้องเชื่อมโยงระบบ GPS เข้ากับวอร์รูมของกรมการขนส่งทางบก เพื่อมอนิเตอร์ (ติดตาม) เส้นทาง เวลา ความเร็ว และจุดหมายปลายทาง ป้องกันการออกนอกเส้นทางหรือการกักตุนสินค้า และให้กระทรวงพลังงานจัดทำ Dashboard ติดตามปริมาณน้ำมันในทุกขั้นตอน
ทั้งนี้มีการยืนยันว่า ปัจจุบันสต็อกน้ำมันดิบทั้งที่มีการสั่งซื้อและสำรองอยู่ในโรงกลั่นทั้ง 6 แห่ง มีเพียงพอสำหรับใช้ได้มากกว่า 100 วัน ประเทศไทยจึงยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤตตามที่หลายฝ่ายกังวล
อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เตรียมแผนจัดสรรน้ำมันเพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณสต็อกสถานีบริการ โดยเฉพาะเส้นทางขาออกช่วงต้นเดือนเมษายน และขาเข้าช่วงก่อนวันสงกรานต์ เพิ่มเที่ยววิ่งขนส่ง จัดเตรียมรถ Mobile Tank และขยายเวลาการทำงานของคลังน้ำมัน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประชาชนได้อย่างเพียงพอตลอดช่วงเทศกาล
นายพิพัฒน์ เน้นย้ำว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยืนยันนโยบายเร่งด่วนคือ การตรึงค่าโดยสารขนส่งสาธารณะทุกระบบ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนที่หันมาพึ่งพาระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น.
- ราคาน้ำมันวันนี้ 28 มี.ค.69 เช็กแต่ละปั๊ม นาทีนี้ลิตรละกี่บาท
- ราคาทองวันนี้ 28 มี.ค. 69 พุ่งพรวด 1,000 บาท รูปพรรณขายออก 70,900
- ราคาน้ำมันวันนี้ 28 มี.ค.69 เช็กแต่ละปั๊ม นาทีนี้ลิตรละกี่บาท ?
