สู้พิษน้ำมันแพง สั่งรถไฟ-บขส. ตรึงราคาช่วงสงกรานต์!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 09:48 น.
จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกทีมเศรษฐกิจประชุมแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเมื่อ 26 มีนาคม 2569 โดยยืนยันว่า น้ำมันมีเพียงพอ พร้อมเดินหน้าผลิตเต็มกำลัง ตลอดจนติดตามป้องกันการลักลอบจำหน่ายในราคาสูงเกินกว่าปกติจากการประกาศราคาน้ำมันหน้าคลัง โดยห้ามสูงเกินโรงกลั่น

อย่างไรก็ดีในส่วนของความกังวลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ล่าสุดได้มีการกำชับศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ไปแล้วว่า ประชาชนจะต้องไม่มีปัญหาในการเดินทางไป – กลับ และราคาต้องสมเหตุสมผล

ขณะที่การประชุมศบก. เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดให้รถขนส่งน้ำมันของผู้ค้ามาตรา 7 ทุกคันต้องเชื่อมโยงระบบ GPS เข้ากับวอร์รูมของกรมการขนส่งทางบก เพื่อมอนิเตอร์ (ติดตาม) เส้นทาง เวลา ความเร็ว และจุดหมายปลายทาง ป้องกันการออกนอกเส้นทางหรือการกักตุนสินค้า และให้กระทรวงพลังงานจัดทำ Dashboard ติดตามปริมาณน้ำมันในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้มีการยืนยันว่า ปัจจุบันสต็อกน้ำมันดิบทั้งที่มีการสั่งซื้อและสำรองอยู่ในโรงกลั่นทั้ง 6 แห่ง มีเพียงพอสำหรับใช้ได้มากกว่า 100 วัน ประเทศไทยจึงยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤตตามที่หลายฝ่ายกังวล

อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เตรียมแผนจัดสรรน้ำมันเพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณสต็อกสถานีบริการ โดยเฉพาะเส้นทางขาออกช่วงต้นเดือนเมษายน และขาเข้าช่วงก่อนวันสงกรานต์ เพิ่มเที่ยววิ่งขนส่ง จัดเตรียมรถ Mobile Tank และขยายเวลาการทำงานของคลังน้ำมัน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประชาชนได้อย่างเพียงพอตลอดช่วงเทศกาล

นายพิพัฒน์ เน้นย้ำว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยืนยันนโยบายเร่งด่วนคือ การตรึงค่าโดยสารขนส่งสาธารณะทุกระบบ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนที่หันมาพึ่งพาระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น.

สู้พิษน้ำมันแพง สั่งรถไฟ-บขส. ตรึงราคาช่วงสงกรานต์!

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

