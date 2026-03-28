พญาเสือสิ้นลาย “ไทเกอร์ วูดส์” ถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ ซิ่งรถพลิกคว่ำกลางฟลอริดา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 12:28 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 12:32 น.
พญาเสือสิ้นลาย “ไทเกอร์ วูดส์” ถูกจับข้อหา ‘เมาแล้วขับ’ หลังซิ่งรถพลิกคว่ำกลางฟลอริดา ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือด

เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น (27 มี.ค. 69) ไทเกอร์ วูดส์ (Tiger Woods) ยอดนักกอล์ฟระดับตำนานวัย 50 ปี ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ขณะซิ่งรถอยู่ที่เกาะจูปิเตอร์ รัฐฟลอริดา

พยานในที่เกิดเหตุ ระบุว่า ไทเกอร์ วูดส์ พยายามซิ่งรถด้วยความเร็วสูงเพื่อขับแซงรถทำความสะอาดถนน ก่อนจะเสียหลักเฉี่ยวชนและพลิกคว่ำ เขาต้องคลานออกจากประตูฝั่งผู้โดยสารเพื่อเอาชีวิตรอด แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรง

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ แต่ไม่ปรากฎว่ามีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด แต่กลับพบว่า วู้ดส์ควบคุมร่างกายตัวเองได้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวปรากฎชัดมาก

แม้จะให้ความร่วมมือในการเป่าวัดแอลกอฮอล์ แต่นักกอล์ฟในตำนานกลับปฏิเธที่จะให้ความร่วมมือตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารอื่น ๆ ส่งผลให้เขาถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมจากการปฏิเสธตามกฎหมายทันที

เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เพราะ เมื่อปี 2017 ไทเกอร์ วู้ดส์ เคยมีประวัติประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อนแล้ว โดยในครั้งนั้นเขาตรวจพบว่าเป็นอาการข้างเคียงจากการกินยาตามใบสั่งแพทย์ และในปี 2021 ไทเกอร์ วู้ดส์ เกือบสิ้นชื่อ หลังประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนเกือบเสียชีวิต ทำให้สภาพร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิม

สำหรับอุบัติเหตุ และการถูกตั้งข้อหาเมาแล้วขับในครั้งนี้ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ของการคัมแบ็กสู่สนามแข่งกอล์ฟของเขา เพราะเขามีคิวอาจลงแข่งรายการ The Masters ในเดือนเมษายนนี้ แต่จากคดีความล่าสุดที่เกิดขึ้น ประกอบกับสภาพร่างกายที่เพิ่งผ่าตัดหลังและเอ็นร้อยหวายมาเมื่อปลายปีที่แล้ว ทำให้โอกาสที่จะได้เห็นเขากลับมาโชว์วงสวิงในรายการเมเจอร์ดูแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้

ภาพจาก : skysports
ภาพจาก : IG tigerwoods
ภาพจาก : IG tigerwoods
ภาพจาก : IG tigerwoods
ภาพจาก : IG tigerwoods

อ้างอิงจาก : BBC, skysports

