พญาเสือสิ้นลาย “ไทเกอร์ วูดส์” ถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ ซิ่งรถพลิกคว่ำกลางฟลอริดา
พญาเสือสิ้นลาย “ไทเกอร์ วูดส์” ถูกจับข้อหา ‘เมาแล้วขับ’ หลังซิ่งรถพลิกคว่ำกลางฟลอริดา ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือด
เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น (27 มี.ค. 69) ไทเกอร์ วูดส์ (Tiger Woods) ยอดนักกอล์ฟระดับตำนานวัย 50 ปี ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ขณะซิ่งรถอยู่ที่เกาะจูปิเตอร์ รัฐฟลอริดา
พยานในที่เกิดเหตุ ระบุว่า ไทเกอร์ วูดส์ พยายามซิ่งรถด้วยความเร็วสูงเพื่อขับแซงรถทำความสะอาดถนน ก่อนจะเสียหลักเฉี่ยวชนและพลิกคว่ำ เขาต้องคลานออกจากประตูฝั่งผู้โดยสารเพื่อเอาชีวิตรอด แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ แต่ไม่ปรากฎว่ามีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด แต่กลับพบว่า วู้ดส์ควบคุมร่างกายตัวเองได้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวปรากฎชัดมาก
แม้จะให้ความร่วมมือในการเป่าวัดแอลกอฮอล์ แต่นักกอล์ฟในตำนานกลับปฏิเธที่จะให้ความร่วมมือตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารอื่น ๆ ส่งผลให้เขาถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมจากการปฏิเสธตามกฎหมายทันที
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เพราะ เมื่อปี 2017 ไทเกอร์ วู้ดส์ เคยมีประวัติประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อนแล้ว โดยในครั้งนั้นเขาตรวจพบว่าเป็นอาการข้างเคียงจากการกินยาตามใบสั่งแพทย์ และในปี 2021 ไทเกอร์ วู้ดส์ เกือบสิ้นชื่อ หลังประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนเกือบเสียชีวิต ทำให้สภาพร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิม
สำหรับอุบัติเหตุ และการถูกตั้งข้อหาเมาแล้วขับในครั้งนี้ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ของการคัมแบ็กสู่สนามแข่งกอล์ฟของเขา เพราะเขามีคิวอาจลงแข่งรายการ The Masters ในเดือนเมษายนนี้ แต่จากคดีความล่าสุดที่เกิดขึ้น ประกอบกับสภาพร่างกายที่เพิ่งผ่าตัดหลังและเอ็นร้อยหวายมาเมื่อปลายปีที่แล้ว ทำให้โอกาสที่จะได้เห็นเขากลับมาโชว์วงสวิงในรายการเมเจอร์ดูแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ วาเนสซา ทรัมป์ รักครั้งใหม่ของ ไทเกอร์ วูดส์
- เสือร้าย ‘ไทเกอร์ วูดส์’ เปิดตัวหวานใจคนใหม่ ‘วาเนสซา ทรัมป์’ อดีตลูกสะใภ้ โดนัลด์ ทรัมป์
- “ไทเกอร์ วูดส์” แจ้งข่าวเศร้า “กุลธิดา” ผู้เป็นแม่ เสียชีวิตแล้ว
