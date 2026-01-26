ข่าวต่างประเทศ

หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ “ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว” รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 12:14 น.
สำนักข่าวจิจิเพรส (Jiji Press) รายงานข่าวใหญ่วงการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลโตเกียวได้เข้าจับกุม นายชินอิจิ ซาโตะ วัย 62 ปี ศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ในข้อหาทุจริตรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยร่วม

จากการสอบสวนพบว่า นายซาโตะถูกกล่าวหาว่ารับสินบนในรูปแบบ “การรับรองความบันเทิง” คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านเยน หรือประมาณ 4 แสนบาท เป็นรายการท่องเที่ยวสถานบันเทิงหรูและสถานบริการทางเพศ รวมประมาณ 30 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2023 ถึงสิงหาคม 2024

สิ่งแลกเปลี่ยนคือการให้ความช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับ สารแคนนาบินอยด์ในพืช หรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งโครงการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 โดยมหาวิทยาลัยโตเกียวมักมีโครงการวิจัยร่วมที่ระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อศึกษาประเด็นสาธารณะ

นอกจากการจับกุมนายซาโตะแล้ว ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 2 ราย ได้แก่ ตัวแทนสมาคมเอกชน วัย 52 ปี ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้จ่ายสินบน กับอดีตอาจารย์พิเศษ วัย 46 ปี ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย ถูกกล่าวหาว่าร่วมรับการเลี้ยงดูปูเสื่อพร้อมกับนายซาโตะด้วย ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยว่านายซาโตะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา

รายงานระบุว่า สมาคมได้ยื่นข้อเสนอวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกัญชาต่อโรคผิวหนัง โดยนายซาโตะมีอำนาจในการกำหนดทิศทางงานวิจัยโดยตรง เส้นทางการทุจริตเริ่มส่อเค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 (ก่อนเริ่มโครงการ) เมื่อนายซาโตะไปทานอาหารกับตัวแทนสมาคมโดยมีอีกฝ่ายเป็นเจ้ามือจ่ายให้

หลังจากนั้นนายซาโตะเริ่มเรียกร้องให้มีการพาไปเลี้ยงรับรองเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง และเชื่อว่าเริ่มมีการพาไปใช้บริการสถานบริการทางเพศตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปีถัดมา

ข่าวต่างประเทศ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

