4 วิธีลัด ขอวีซ่าอเมริกา กรีนการ์ด คนไทยทำได้ เส้นทางสู่พลเมืองสหรัฐ

วีซ่าสหรัฐมีหลายสิบประเภท ตั้งแต่วีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน ไปจนถึงวีซ่าทำงาน H-1B ที่คนสายไอทีรู้จักกันดี แต่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า “การพำนักชั่วคราว” คือมีวันหมดอายุ มีเงื่อนไขที่ต้องรักษา ถ้าเงื่อนไขนั้นหายไปก็ต้องออกจากประเทศ
ส่วนวีซ่าถาวร เป็นประเภท วีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าเมืองและอาศัยอยู่ ทำงาน หรือศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบถาวร ถือเป็นขั้นตอนหลักที่จะได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “กรีนการ์ด”
กรีนการ์ดสหรัฐคืออะไร ต่างจากวีซ่าทำงานยังไง ใครมีสิทธิ์ขอได้บ้าง
กรีนการ์ด ชื่อทางการคือ Lawful Permanent Resident Card หรือสถานะผู้พำนักถาวรโดยชอบด้วยกฎหมาย เรียกสั้นๆ ว่า PR ผู้ถือ
Green Card ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐ แต่มีสิทธิ์พำนักและทำงานในสหรัฐได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีวันหมดอายุสิ่งที่ได้มาพร้อม Green Card นั้นต่างจากวีซ่าทำงานทั่วไปมาก ทำงานได้โดยไม่ต้องมีนายจ้าง sponsor เปลี่ยนงานได้อิสระ ลาออกแล้วหางานใหม่ได้โดยสถานะไม่หลุด เข้าถึงสิทธิ์ประกันสังคมและ การแพทย์ได้ในบางกรณี
สำคัญคือหลังถือกรีนการ์ดครบห้าปีสามารถยื่นขอสัญชาติสหรัฐได้
4 ช่องทางหลักขอกรีนการ์ด คนไทยทำได้
1. ช่องทางครอบครัว
ช่องทางที่คนไทยใช้มากที่สุด มีหลายแบบ
ถ้าแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐ ค่อนข้างเร็วกว่าประเภทอื่น คู่สมรสของพลเมืองสหรัฐถือเป็น “Immediate Relative” ซึ่งไม่มีการจำกัดโควตาต่อปี ทำให้กระบวนการเร็วกว่าคนอื่น ทั่วไปใช้เวลาประมาณ 8–15 เดือนนับจากวันยื่น แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละคนด้วย
ถ้ามีพ่อแม่ พี่น้อง หรือลูกที่เป็นพลเมืองสหรัฐหรือถือ กรีนการ์ดอยู่แล้ว ก็มีสิทธิ์ยื่นขอได้ แต่ช่องทางเหล่านี้มีโควตาต่อปีและรอนานกว่า บางประเภทอาจรอหลายปีถึงกว่าสิบปี
2. ช่องทางการทำงาน EB-1 ถึง EB-5
สหรัฐแบ่งวีซ่าถาวรสายทำงานออกเป็นหลายระดับ
EB-1 สำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นในสายงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน นักกีฬาระดับนานาชาติ หรือผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ ข้อดีคือไม่ต้องมีนายจ้าง sponsor และไม่ต้องผ่านกระบวนการ PERM Labor Certification แต่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองมีความสามารถโดดเด่นจริงๆ
EB-2 และ EB-3 สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือมีทักษะเฉพาะทาง ส่วนใหญ่ต้องมีนายจ้างในสหรัฐ sponsor และผ่านกระบวนการพิสูจน์ว่าไม่มีแรงงานอเมริกันที่ทำงานนั้นแทนได้ ซึ่งใช้เวลานาน
EB-5 สำหรับนักลงทุน ต้องลงทุนในธุรกิจที่สร้างงานในสหรัฐอย่างน้อย 10 ตำแหน่ง เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 800,000 ดอลลาร์สำหรับพื้นที่ที่กำหนด หรือ 1,050,000 ดอลลาร์สำหรับพื้นที่อื่น
3. DV Lottery หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “หวยกรีนการ์ด“
โครงการ Diversity Visa หรือ DV Lottery เปิดให้สมัครปีละครั้งและแจก Green Card รวม 55,000 ใบต่อปีผ่านการจับสลาก
ข้อดีคือไม่ต้องมีนายจ้างในสหรัฐ ไม่ต้องมีญาติเป็นพลเมืองสหรัฐ และสมัครได้ฟรี คุณสมบัติขั้นต่ำคือต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพที่กำหนดอย่างน้อยสองปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
แต่ต้องรู้ไว้ว่าบางประเทศที่มีคนอพยพไปสหรัฐมากอยู่แล้วจะถูกตัดออกจากโครงการนี้ โอกาสได้รับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครจากประเทศนั้นๆ ในแต่ละปี ไทยยังมีสิทธิ์สมัครได้ในปัจจุบัน
4. Gold Card เส้นทางใหม่ของยุค Trump
ในปี 2025 รัฐบาลทรัมป์เปิดตัว Gold Card Visa ซึ่งเป็นทางลัดใหม่สู่สถานะ PR สำหรับนักลงทุนที่มีทรัพย์สินสูง โดยต้องจ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์ เพื่อแลกกับสิทธิ์พำนักถาวรในสหรัฐ ซึ่งต่างจาก EB-5 ตรงที่ไม่กำหนดว่าต้องลงทุนในธุรกิจที่สร้างงาน แต่เป็นการซื้อสถานะโดยตรง
2026 คนไทยซวย รัฐบาลสหรัฐประกาศระงับวีซ่าถาวร
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2569 สหรัฐ หยุดออก Immigrant Visa (วีซ่าถาวร/กรีนการ์ด) ให้กับพลเมืองจาก 75 ประเทศ อ้างเหตุผลว่าประเทศเหล่านั้นมีความเสี่ยงสูงที่ผู้อพยพจะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐสหรัฐ และ ไทยอยู่ในรายชื่อนั้นด้วย
คนไทยที่อยู่ระหว่างกระบวนการขอ Immigrant Visa ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นช่องทางแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐ ช่องทางครอบครัว ช่องทางการทำงาน EB-1 ถึง EB-5 หรือที่ถูกคัดเลือกจาก DV Lottery ล้วนได้รับผลกระทบ กระบวนการไม่ได้ถูกยกเลิก แต่ถูก “หยุดออกวีซ่า” ซึ่งหมายความว่าแม้สัมภาษณ์ผ่านแล้ว ก็ยังไม่ได้รับตราประทับอนุมัติในพาสปอร์ต
นโยบายนี้ไม่กระทบวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าชั่วคราวทุกประเภท ทั้ง B-1/B-2 (ท่องเที่ยว) F-1 (นักเรียน) H-1B (ทำงาน) และอื่นๆ คนไทยที่มีวีซ่าอยู่แล้วก็ไม่ถูกเพิกถอน
แต่อย่าเพิ่งตกใจ ในทางเทคนิค มันคือการระงับชั่วคราวระหว่างที่กระทรวงฯ ทบทวนนโยบายการตรวจสอบ แม้ไม่มีการระบุว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่
การสัมภาษณ์ยังดำเนินต่อได้ตามปกติ แต่จะยังไม่อนุมัติหรือปฏิเสธไว้จนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม
ที่น่าสนใจ มีข้อยกเว้นสำหรับ คนที่ถือสองสัญชาติ ถ้ามีพาสปอร์ตของประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อด้วย และยื่นขอวีซ่าด้วยพาสปอร์ตนั้น จะได้รับการยกเว้นจากการระงับนี้ เช่น ถ้าคุณถือสัญญาณไทย กับอังกฤษ แล้วยิ่งขอวีซ่าด้วยพาสปอร์ตอังกฤษ ก็จะไม่โดนระงับ
