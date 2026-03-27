ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนเผย เจ้าตูบ 7 ตัว หนีจากโรงเชือด เดินเท้ากลับบ้าน 17 กม. ไม่ใช่เรื่องจริง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 14:57 น.
สื่อจีนเผย เจ้าตูบ 7 ตัว หนีจากโรงเชือด เดินเท้ากลับบ้าน 17 กิโลเมตร ไม่ใช่เรื่องจริง แท้จริงแล้วแค่สุนัขติดสัด ล่าสุดกลับบ้านปลอดภัย

ถ้ายังจำกันได้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีคลิปไวรัลเรียกน้ำตากับน้องหมา 7 ตัว ที่ถูกขโมยเพื่อเตรียมเอาไปฆ่า แต่สามารถเอาตัวรอด พากันเดินเท้าฝ่าอันตรายกลับบ้านเกิดได้สำเร็จ โดยในเรื่องระบุว่าเกิดที่เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน และมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนภาพยนตร์เรื่อง Homeward Bound นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว CNN ระบุว่าคลิปดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องแต่ง และความเป็นจริงนั้นไม่ได้โรแมนติกเหมือนกับที่มีการเผยแพร่กันมา โดยสื่อจีนได้ติดตามไปยังหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งอยู่ห่างกับจุดเกิดเหตุไม่กี่กิโลเมตร

ผู้สื่อข่าวจีนได้พูดคุยกับเจ้าของและทำให้ทราบว่าจริงๆแล้ว สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดนั้นติดสัดและดึงดูดสุนัขตัวอื่นมาด้วย พร้อมกันนี้ยังพบว่าเจ้าของมักจะปล่อยให้สุนัขเดินอิสระ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สุนัขพวกนี้จะหายไปวันหรือสองวันในช่วงติดสัด

ซึ่งสุนัขทั้ง 7 ตัวกลับบ้านไปอยู่กับเจ้าของอย่างปลอดภัย ขณะที่สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดจะถูกควบคุมไม่ให้ออกไปไหนจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการติดสัด

นอกจากนี้ทาง CNN ยังระบุด้วยว่าแม้ต้นคลิปไวรัลจะเป็นคลิปจริง แต่บางคลิปในอินเตอร์เน็ตก็ถูกสร้างขึ้นจาก AI เช่นกัน ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงปัญหาข่าวปลอมในยุคปัญญาประดิษฐ์นี้

ข่าวล่าสุด
เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง เศรษฐกิจ

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

2 นาที ที่แล้ว
เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด เศรษฐกิจ

เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

17 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง

26 นาที ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตอาการป่วยวัณโรคตับ-ปอด บันเทิง

ส่งกำลังใจ เพชรชี่ อินฟลูฯ คนดัง ป่วยหนัก ฉีดยา 66 เข็ม หลังป่วยโรคปอด-ตับ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรป-ระหว่างทวีป

48 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก ข่าว

“พิพัฒน์” รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 วิธีลัด ขอวีซ่าอเมริกา กรีนการ์ด คนไทยทำได้ เส้นทางสู่พลเมืองสหรัฐ เศรษฐกิจ

4 วิธีลัด ขอวีซ่าอเมริกา กรีนการ์ด คนไทยทำได้ เส้นทางสู่พลเมืองสหรัฐ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนเผย เจ้าตูบ 7 ตัว หนีจากโรงเชือด เดินเท้ากลับบ้าน 17 กม. ไม่ใช่เรื่องจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก 17 ปี อดีตหัวหน้าพรรคดัง คดีทุจริตรับสินบน ข่าวต่างประเทศ

จำคุก 17 ปี อดีตหัวหน้าพรรคดัง คดีทุจริตรับสินบน ยักยอกเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ลุยขายทรัพย์ 1.4 พันล้าน &quot;พระธัมมชโย&quot; ข่าว

ปปง. ลุยขายทรัพย์ 1.4 พันล้าน “พระธัมมชโย” เยียวยาผู้เสียหาย แม้ DSI ยุติคดีอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจัง ฉะ นายกฯ หนู พูดง่าย มีเงินหมื่นล้านถอยรถ EV แต่คนจนจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ ข่าว

ลีน่าจัง ฉะ อนุทิน มีเงินหมื่นล้านถอยรถ EV ขับหลังน้ำมันขึ้น 6 บาท ลั่น คนจนจะซื้อได้ไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบศพ ชาย-หญิงถูกมัดติดกันลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนมาติดโป๊ะเรือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุหายจากจอ 3 วัน บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย หายไป 3 วัน ยอมรับเหนื่อยมาก ทุ่มสุดตัว ซุ่มทำสิ่งนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กศน. 2569 ค่าเทอมกี่บาท เรียนกี่เดือนจบ วุฒิใช้สมัครงานได้ไหม เศรษฐกิจ

กศน. 2569 ค่าเทอมกี่บาท เรียนกี่เดือนจบ วุฒิใช้สมัครงานได้ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปม้วนเดียวจบ &#039;ธัมมชโย&#039; หายไปไหน 9 ปีไร้ร่องรอย ล่าสุดคดีฟอกเงินหมดอายุความ ข่าว

‘ธัมมชโย’ หายไปไหน 9 ปีไร้ร่องรอย สรุปม้วนเดียวจบ คดีหมดอายุความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มูลนิธิกระจกเงา เผย “ไอต้อม” เคยโทรแจ้งคนหาย บอกฝั่งหญิงอาจพูดเรื่องไม่ดีของตน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต บันเทิง

ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! น้าวัย 18 ตบหลาน 2 ขวบหน้าคว่ำ จับเหวี่ยงตกบันได เพื่อนยืนถ่ายคลิปขำลั่น ข่าว

สงสาร! น้าวัย 18 ตบหลาน 2 ขวบหน้าคว่ำ จับเหวี่ยงตกบันได เพื่อนยืนถ่ายคลิปขำลั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหพันธ์ขนส่งฯ ปรับขึ้นค่าขนส่งสูงสุด 30% เศรษฐกิจ

สหพันธ์ขนส่งฯ ปรับขึ้นค่าขนส่งสูงสุด 30% พิษน้ำมันพุ่ง 6 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โพลสถาบันพระปกเกล้า เผย ปชช. เสียงแตก ไว้ใจรัฐบาลรับมือวิกฤติน้ำมันหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ พิจารณาส่งทหารบก 10,000 นาย ลงพื้นที่ตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก นักอิสลามชาวสวิส 18 ปี ข่มขืนผู้หญิง 3 คน ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งจำคุก นักอิสลามชาวสวิส 18 ปี ข่มขืนผู้หญิง 3 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดวาทกรรมสาดโคลน รัฐบาลรักษาอำนาจบริหารไม่เต็มที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศรีจันทร์ ประกาศตรึงราคาสินค้าทุกรายการ เศรษฐกิจ

แห่ชื่นชม! ศรีจันทร์ตรึงราคาสินค้า ยอมรับต้นทุนพุ่ง แต่ขอรับภาระไว้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ จี้รัฐบาลช่วยคนจน หลังราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาท กระทบทั้งประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตอาการป่วยวัณโรคตับ-ปอด

ส่งกำลังใจ เพชรชี่ อินฟลูฯ คนดัง ป่วยหนัก ฉีดยา 66 เข็ม หลังป่วยโรคปอด-ตับ

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569

ฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรป-ระหว่างทวีป

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
