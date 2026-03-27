สื่อจีนเผย เจ้าตูบ 7 ตัว หนีจากโรงเชือด เดินเท้ากลับบ้าน 17 กม. ไม่ใช่เรื่องจริง

สื่อจีนเผย เจ้าตูบ 7 ตัว หนีจากโรงเชือด เดินเท้ากลับบ้าน 17 กิโลเมตร ไม่ใช่เรื่องจริง แท้จริงแล้วแค่สุนัขติดสัด ล่าสุดกลับบ้านปลอดภัย
ถ้ายังจำกันได้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีคลิปไวรัลเรียกน้ำตากับน้องหมา 7 ตัว ที่ถูกขโมยเพื่อเตรียมเอาไปฆ่า แต่สามารถเอาตัวรอด พากันเดินเท้าฝ่าอันตรายกลับบ้านเกิดได้สำเร็จ โดยในเรื่องระบุว่าเกิดที่เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน และมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนภาพยนตร์เรื่อง Homeward Bound นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว CNN ระบุว่าคลิปดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องแต่ง และความเป็นจริงนั้นไม่ได้โรแมนติกเหมือนกับที่มีการเผยแพร่กันมา โดยสื่อจีนได้ติดตามไปยังหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งอยู่ห่างกับจุดเกิดเหตุไม่กี่กิโลเมตร
ผู้สื่อข่าวจีนได้พูดคุยกับเจ้าของและทำให้ทราบว่าจริงๆแล้ว สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดนั้นติดสัดและดึงดูดสุนัขตัวอื่นมาด้วย พร้อมกันนี้ยังพบว่าเจ้าของมักจะปล่อยให้สุนัขเดินอิสระ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สุนัขพวกนี้จะหายไปวันหรือสองวันในช่วงติดสัด
ซึ่งสุนัขทั้ง 7 ตัวกลับบ้านไปอยู่กับเจ้าของอย่างปลอดภัย ขณะที่สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดจะถูกควบคุมไม่ให้ออกไปไหนจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการติดสัด
นอกจากนี้ทาง CNN ยังระบุด้วยว่าแม้ต้นคลิปไวรัลจะเป็นคลิปจริง แต่บางคลิปในอินเตอร์เน็ตก็ถูกสร้างขึ้นจาก AI เช่นกัน ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงปัญหาข่าวปลอมในยุคปัญญาประดิษฐ์นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซึ้งน้ำตาซึม! แก๊งตูบ 7 สหายถูกขโมย เดินเท้า 17 กม. กลับบ้าน มิตรภาพสี่ขาไม่ทิ้งกัน
- ไวรัลน้ำตาซึม “ตาวัย 78” ทำงานส่งอาหารหาค่ายาเมีย บริจาคพุ่ง 35 ล้าน
- เพจดังเผย เจ้าหมูแดง น้องหมาฉายา “ฮาจิโกะเมืองไทย” ถูกรับตัวไว้ในพระอุปถัมภ์แล้ว
