รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 13:18 น.
จากประเด็นร้อน หลังเพจ CSI LA ได้ท้าให้คุณซีเค เจิง (CEO Fastwork) โชว์หลักฐานการถือครองกรีนการ์ดและสัญชาติอเมริกัน แลกกับการขอโทษ พร้อมสัญญาว่าจะเลิกพาดพิงถึง ซึ่งคุณซีเคได้โพสต์ภาพกรีนการ์ดของตนเองทันที พร้อมประชดด้วยการนำเนื้อเพลง “Sorry Sorry” มาโพสต์ หากทางเพจพูดคำขอโทษได้ยาก อ

ย่างไรก็ตาม ทางเพจ CSI LA ได้ออกมาชี้แจงประเด็นสำคัญว่า การถือกรีนการ์ดไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นเป็นพลเมืองอเมริกัน (U.S. Citizen) พร้อมเรียกร้องให้โชว์พาสปอร์ตอเมริกาเพื่อยืนยันข้อกล่าวอ้าง

วันนี้ไทยเกอร์ขอพาคนไทยมารู้จัก กรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา คืออะไร และใครมีสิทธิได้บ้าง

กรีนการ์ด (Green Card) คืออะไร?

กรีนการ์ด หรือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Resident Card) คือเอกสารที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกให้ชาวต่างชาติ เพื่ออนุญาตให้อาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบถาวร ผู้ที่ถือกรีนการ์ดยังคงถือสัญชาติเดิมของตนเอง เช่น หากเป็นคนไทย ก็ยังคงถือพาสปอร์ตไทย

ในการใช้ชีวิต พลเมืองที่ถือกรีนการ์ดมีสิทธิในการทำงาน จ่ายภาษี และได้รับสวัสดิการทางสังคมหลายอย่างเทียบเท่าคนอเมริกัน

สถานะนี้สามารถถูกเพิกถอนและถูกเนรเทศออกนอกประเทศได้ หากกระทำความผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด

ในแต่ละปี สหรัฐฯ ออกกรีนการ์ดใหม่ประมาณ 1.1 – 1.2 ล้านใบ (อ้างอิงสถิติปีงบประมาณ 2023-2024)
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2024 มีการออกกรีนการ์ดไปแล้วกว่า 980,100 ใบ

พลเมืองอเมริกัน (U.S. Citizen) คืออะไร?

คือผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจได้มาโดยกำเนิด เกิดบนแผ่นดินสหรัฐฯ หรือได้มาภายหลังผ่านกระบวนการแปลงสัญชาติ

ผู้ที่จะขอแปลงสัญชาติได้ ส่วนใหญ่จะต้องมีสถานะถือกรีนการ์ดและพำนักในสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดมักจะ 3-5 ปี และต้องผ่านการสอบประวัติ สอบภาษาอังกฤษ รวมถึงสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สหรัฐฯ มาก่อน

เป็นสถานะขั้นสูงสุดที่ได้รับสิทธิพลเมืองเต็มรูปแบบ ไม่สามารถถูกเพิกถอนสัญชาติหรือเนรเทศได้ ยกเว้นกรณีทุจริตในขั้นตอนการขอแปลงสัญชาติ

จากข้อมูลประมาณการล่าสุดจนถึงช่วงต้นปี 2025 สหรัฐฯ มีประชากรที่เกิดในต่างประเทศทั้งหมดประมาณ 53.3 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยทั้งผู้ที่โอนสัญชาติแล้ว, ผู้ถือกรีนการ์ด และผู้อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ โดยข้อมูลเฉพาะส่วนของ ผู้พำนักถาวร

ช่องทางการได้กรีนการ์ดที่คนนิยมใช้

1. ผ่านครอบครัว ด้วยการให้อุปถัมภ์โดยญาติสายตรงที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือผู้ถือกรีนการ์ด เช่น คู่สมรส บุตร หรือพี่น้อง

2. สำหรับผู้ที่มีทักษะพิเศษ แรงงานที่มีฝีมือ หรือได้รับการว่าจ้างจากบริษัทในสหรัฐฯ เช่น วีซ่า EB-1, EB-2, EB-3

3. โครงการล็อตเตอรี่วีซ่า โครงการสุ่มเลือกผู้โชคดีจากทั่วโลกปีละประมาณ 55,000 คน ซึ่งเปิดให้คนไทยสมัครได้เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม สำหรับปี 2025 มีคนไทยที่ได้รับเลือก จำนวน 405 คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับกรีนการ์ดต่อไป

อันดับประเทศที่ได้รับกรีนการ์ดมากที่สุด

1. เม็กซิโก เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ครองสัดส่วนประมาณ 11% ของผู้ได้รับกรีนการ์ดใหม่ และมีประชากรที่เกิดในเม็กซิโกอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ราว 11.2 ล้านคน

2. อินเดีย ประมาณ 3 ล้านคน

3. จีน ประมาณ 2.3 ล้านคน

4. ฟิลิปปินส์ ประมาณ 2 ล้านคน

5. เวเนซุเอลา/ คิวบา ป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงปี 2021-2025

รู้จัก "กรีนการ์ด" สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

รู้จัก "กรีนการ์ด" สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

