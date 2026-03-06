รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง
จากประเด็นร้อน หลังเพจ CSI LA ได้ท้าให้คุณซีเค เจิง (CEO Fastwork) โชว์หลักฐานการถือครองกรีนการ์ดและสัญชาติอเมริกัน แลกกับการขอโทษ พร้อมสัญญาว่าจะเลิกพาดพิงถึง ซึ่งคุณซีเคได้โพสต์ภาพกรีนการ์ดของตนเองทันที พร้อมประชดด้วยการนำเนื้อเพลง “Sorry Sorry” มาโพสต์ หากทางเพจพูดคำขอโทษได้ยาก อ
ย่างไรก็ตาม ทางเพจ CSI LA ได้ออกมาชี้แจงประเด็นสำคัญว่า การถือกรีนการ์ดไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นเป็นพลเมืองอเมริกัน (U.S. Citizen) พร้อมเรียกร้องให้โชว์พาสปอร์ตอเมริกาเพื่อยืนยันข้อกล่าวอ้าง
วันนี้ไทยเกอร์ขอพาคนไทยมารู้จัก กรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา คืออะไร และใครมีสิทธิได้บ้าง
กรีนการ์ด (Green Card) คืออะไร?
กรีนการ์ด หรือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Resident Card) คือเอกสารที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกให้ชาวต่างชาติ เพื่ออนุญาตให้อาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบถาวร ผู้ที่ถือกรีนการ์ดยังคงถือสัญชาติเดิมของตนเอง เช่น หากเป็นคนไทย ก็ยังคงถือพาสปอร์ตไทย
ในการใช้ชีวิต พลเมืองที่ถือกรีนการ์ดมีสิทธิในการทำงาน จ่ายภาษี และได้รับสวัสดิการทางสังคมหลายอย่างเทียบเท่าคนอเมริกัน
สถานะนี้สามารถถูกเพิกถอนและถูกเนรเทศออกนอกประเทศได้ หากกระทำความผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
ในแต่ละปี สหรัฐฯ ออกกรีนการ์ดใหม่ประมาณ 1.1 – 1.2 ล้านใบ (อ้างอิงสถิติปีงบประมาณ 2023-2024)
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2024 มีการออกกรีนการ์ดไปแล้วกว่า 980,100 ใบ
พลเมืองอเมริกัน (U.S. Citizen) คืออะไร?
คือผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจได้มาโดยกำเนิด เกิดบนแผ่นดินสหรัฐฯ หรือได้มาภายหลังผ่านกระบวนการแปลงสัญชาติ
ผู้ที่จะขอแปลงสัญชาติได้ ส่วนใหญ่จะต้องมีสถานะถือกรีนการ์ดและพำนักในสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดมักจะ 3-5 ปี และต้องผ่านการสอบประวัติ สอบภาษาอังกฤษ รวมถึงสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สหรัฐฯ มาก่อน
เป็นสถานะขั้นสูงสุดที่ได้รับสิทธิพลเมืองเต็มรูปแบบ ไม่สามารถถูกเพิกถอนสัญชาติหรือเนรเทศได้ ยกเว้นกรณีทุจริตในขั้นตอนการขอแปลงสัญชาติ
จากข้อมูลประมาณการล่าสุดจนถึงช่วงต้นปี 2025 สหรัฐฯ มีประชากรที่เกิดในต่างประเทศทั้งหมดประมาณ 53.3 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยทั้งผู้ที่โอนสัญชาติแล้ว, ผู้ถือกรีนการ์ด และผู้อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ โดยข้อมูลเฉพาะส่วนของ ผู้พำนักถาวร
ช่องทางการได้กรีนการ์ดที่คนนิยมใช้
1. ผ่านครอบครัว ด้วยการให้อุปถัมภ์โดยญาติสายตรงที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือผู้ถือกรีนการ์ด เช่น คู่สมรส บุตร หรือพี่น้อง
2. สำหรับผู้ที่มีทักษะพิเศษ แรงงานที่มีฝีมือ หรือได้รับการว่าจ้างจากบริษัทในสหรัฐฯ เช่น วีซ่า EB-1, EB-2, EB-3
3. โครงการล็อตเตอรี่วีซ่า โครงการสุ่มเลือกผู้โชคดีจากทั่วโลกปีละประมาณ 55,000 คน ซึ่งเปิดให้คนไทยสมัครได้เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม สำหรับปี 2025 มีคนไทยที่ได้รับเลือก จำนวน 405 คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับกรีนการ์ดต่อไป
อันดับประเทศที่ได้รับกรีนการ์ดมากที่สุด
1. เม็กซิโก เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ครองสัดส่วนประมาณ 11% ของผู้ได้รับกรีนการ์ดใหม่ และมีประชากรที่เกิดในเม็กซิโกอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ราว 11.2 ล้านคน
2. อินเดีย ประมาณ 3 ล้านคน
3. จีน ประมาณ 2.3 ล้านคน
4. ฟิลิปปินส์ ประมาณ 2 ล้านคน
5. เวเนซุเอลา/ คิวบา ป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงปี 2021-2025
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ ‘9arm’ ครีเอเตอร์สายไอที เจ้าของฉายารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล
- “ซีเค” จี้เพจ CSI LA ขอโทษ หลังโชว์ Green Card บอกร้องเพลงก็ได้
- สหรัฐฯ ส่งสัญญาณยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขู่ชุดใหญ่ยังไม่มา รอดูเร็วๆนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: