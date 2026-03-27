ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย วอนชาวเน็ตแสดงความเห็นอย่างสุภาพ โดนถล่มเรื่องราคาน้ำมัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 07:43 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 07:43 น.
50

พรรคภูมิใจไทย วอนชาวเน็ตแสดงความเห็นอย่างสุภาพ หลังโดนถล่มเรื่องราคาน้ำมันจากที่ปรับตัวขึ้นรวดเดียว 6 บาท ย้ำไทยราคาต่ำกว่าหลายประเทศ

จากกรณีที่ชาวเน็ต เข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยอย่างรุนแรง โดยหยิบยกคำว่า “รวยไม่ไหวแล้ว” ซึ่งเป็นประโยคที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเคยกล่าวไว้ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีประชาชนโพสต์ภาพราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาน้ำมันอย่างจริงจัง ภายหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 25 มี.ค. 69 ราคาน้ำมันปรับขึ้น 6 บาท/ลิตรนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กพรรคภูมิใจไทย ได้เปิดไม่ให้มีการแสดงความเห็นทุกโพสต์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามในโพสต์ล่าสุดนั้นทางพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ปิดกั้นความเห็น แต่เขียนข้อความคอมเม้นท์กำกับว่า “ขอความกรุณา แสดงความเห็นด้วยข้อความสุภาพ”

โดยโพสต์ดังกล่าวนั้นพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า “การแถลงหลังการประชุม ครม. นัดพิเศษ ณ ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 มีนาคม 2569
ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชน 7 เรื่อง

1.ให้กระทรวงการคลังพิจารณาจะปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันอย่างไรและจะลดในระยะเวลาเท่าใด เพื่อความเหมาะสม
2.ใช้กลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูแลกลุ่มเปราะบาง ระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้งบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาท โดยจะเติมเงินเพิ่มให้ 100 บาทต่อเดือน จากเดิมที่ได้รับ 300 บาทต่อเดือน รวมเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน
3.มาตรการดูแลกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง รถบรรทุกและรถโดยสาร รวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
4.ช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของปุ๋ย โดยจะใช้มาตรการ “ธงเขียว” เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรและลดภาระการนำเข้า
5.ให้กลุ่มประมงใช้น้ำมัน บี 20 เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลงประมาณ 5-6 บาท
6.ให้คู่สัญญากับภาครัฐ ขยายระยะเวลาการตรวจรับงานที่เหมาะสม โดยจะชดเชยค่า K ให้เป็นรายกรณี
7.เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการในส่วนของ SME โดยธนาคารออมสินจะเตรียม Soft loan ไว้ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อมอบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

มีข้อมูลเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (ดีเซล) มาเลเซีย (45.59 บาท), เวียดนาม (47.16 บาท), กัมพูชา (57.76 บาท), ลาว (64.14 บาท), ฟิลิปปินส์ (66.71 บาท), เมียนม่า (68.26) สิงคโปร์ สูงสุด (100 บาท) โดยของไทยอยู่ที่ 38.94 บาท ซึ่งต่ำกว่าหลายประเทศ ยกเว้นอินโดนีเซีย (28.32) และบรูไน (7.29)”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
50
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

