ศาลสั่งจำคุก นักอิสลามชาวสวิส 18 ปี ข่มขืนผู้หญิง 3 คน
ศาลกรุงปารีสพิพากษาลับหลังจำคุก ทาริก รามาดาน นักวิชาการอิสลามชาวสวิสวัย 63 ปี เป็นเวลา 18 ปี ในความผิดฐานข่มขืนผู้หญิง 3 คน ระหว่างปี 2009 ถึง 2016
ทาริก รามาดาน วัย 63 ปี เป็นนักวิชาการอิสลามชาวสวิสที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นหลานชายของผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์ เขายังเป็นอดีตศาสตราจารย์ด้านอิสลามศึกษาร่วมสมัยแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ตกเป็นประเด็นอื้อฉาวเมื่อมีผู้หญิงหลายคนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่กระแส Me Too กำลังตื่นตัว
รามาดานปฏิเสธข้อกล่าวหาข่มขืนมาโดยตลอด เพียงออกมายอมรับในภายหลังว่าเคยติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงทั้งสามคนจริง
ก่อนหน้านี้ในปี 2024 ศาลสวิตเซอร์แลนด์เคยตัดสินจำคุกรามาดานในคดีข่มขืนผู้หญิงแยกอีกคดีหนึ่ง ศาลฎีกาสวิตเซอร์แลนด์ยกคำร้องอุทธรณ์ของเขาในปี 2025 ยืนกรานบทลงโทษจำคุก 3 ปี โดยให้รับโทษจริง 1 ปี ส่วนอีก 2 ปีศาลให้รอลงอาญา
สำหรับคดีล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศส รามาดานไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองในเดือนนี้ ทนายความของเขาอ้างว่าเขามีอาการป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งกำเริบ ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่คณะแพทย์ที่ศาลแต่งตั้งตรวจสอบแล้วปฏิเสธข้ออ้างเรื่องอาการป่วยนั้น
ศาลกรุงปารีสจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังเมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมา สั่งจำคุกรามาดานเป็นเวลา 18 ปี พร้อมออกหมายจับ พร้อมมีคำสั่งห้ามเขาเดินทางเข้าดินแดนฝรั่งเศสอีกตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีนโยบายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นพลเมืองของตนเองให้ประเทศอื่น ทางการฝรั่งเศสจึงยังไม่ทราบวิธีการนำตัวนักวิชาการชื่อดังรายนี้มารับโทษตามกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม
- กระเช้าลอยฟ้า ในสวิส ร่วงตกกระแทกพื้น หญิงวัย 61 ดับคาที
- ช็อกทั้งสวิส ประวัติ ชายจุดไฟเผาตัวเองบนรถเมล์ แค้นรัฐ แต่คลอกคนบริสุทธิ์ 6 ศ
- ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน
