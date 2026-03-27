ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งจำคุก นักอิสลามชาวสวิส 18 ปี ข่มขืนผู้หญิง 3 คน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 12:34 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 10:51 น.
ศาลกรุงปารีสพิพากษาลับหลังจำคุก ทาริก รามาดาน นักวิชาการอิสลามชาวสวิสวัย 63 ปี เป็นเวลา 18 ปี ในความผิดฐานข่มขืนผู้หญิง 3 คน ระหว่างปี 2009 ถึง 2016

ทาริก รามาดาน วัย 63 ปี เป็นนักวิชาการอิสลามชาวสวิสที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นหลานชายของผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์ เขายังเป็นอดีตศาสตราจารย์ด้านอิสลามศึกษาร่วมสมัยแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ตกเป็นประเด็นอื้อฉาวเมื่อมีผู้หญิงหลายคนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่กระแส Me Too กำลังตื่นตัว

รามาดานปฏิเสธข้อกล่าวหาข่มขืนมาโดยตลอด เพียงออกมายอมรับในภายหลังว่าเคยติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงทั้งสามคนจริง

ก่อนหน้านี้ในปี 2024 ศาลสวิตเซอร์แลนด์เคยตัดสินจำคุกรามาดานในคดีข่มขืนผู้หญิงแยกอีกคดีหนึ่ง ศาลฎีกาสวิตเซอร์แลนด์ยกคำร้องอุทธรณ์ของเขาในปี 2025 ยืนกรานบทลงโทษจำคุก 3 ปี โดยให้รับโทษจริง 1 ปี ส่วนอีก 2 ปีศาลให้รอลงอาญา

สำหรับคดีล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศส รามาดานไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองในเดือนนี้ ทนายความของเขาอ้างว่าเขามีอาการป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งกำเริบ ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่คณะแพทย์ที่ศาลแต่งตั้งตรวจสอบแล้วปฏิเสธข้ออ้างเรื่องอาการป่วยนั้น

ศาลกรุงปารีสจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังเมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมา สั่งจำคุกรามาดานเป็นเวลา 18 ปี พร้อมออกหมายจับ พร้อมมีคำสั่งห้ามเขาเดินทางเข้าดินแดนฝรั่งเศสอีกตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีนโยบายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นพลเมืองของตนเองให้ประเทศอื่น ทางการฝรั่งเศสจึงยังไม่ทราบวิธีการนำตัวนักวิชาการชื่อดังรายนี้มารับโทษตามกฎหมาย

ที่มา: 1

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

