ข่าวการเมือง

ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง “อนุทิน” หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 09:49 น.
69

ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง อนุทิน ทำผิดข้อหาขับรถเร็ว หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ แต่น่าจะมีคนที่เข้าถึงข้อมูลได้เอามาเผยแพร่

จากที่กรณีเพจ CSI LA ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ข้อมูลใบสั่ง “หลุด”ไม่ได้หลุดธรรมดา แต่หลุดจากใน Discord ของกลุ่มแฮ็ก อ้างว่าเจาะเข้าระบบ “กรมตำรวจ” แล้วดึงข้อมูลใบสั่งออกมาขาย/แจกกัน ขนาดข้อมูลนายกหนูยังโดน” ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลที่ทางเพจโพสต์นั้นปรากฎชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กระทำความผิดในข้อหาขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จำนวน 9 ใบสั่ง ที่มีทั้งสถานะหมดอายุความ ยกเลิก และใบสั่งใหม่

ล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นั้น ไม่ได้มาจากการแฮกเข้าระบบข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่น่าจะเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เข้าสู่ระบบ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวออกมา ซึ่งการเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองถูกออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่นั้น จะตรวจสอบได้เพียงข้อมูลของตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่น และมีเพียงตำรวจเท่านั้นที่เข้าระบบได้

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลกำกับงานด้านจราจร ไปดำเนินการตรวจสอบว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกนำออกมาเผยแพร่ได้อย่างไร โดยกรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เข้าข้างใคร แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ผบ.ตร. ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Police Care” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยประชาชนสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบประวัติใบสั่งของตนเองได้ ว่าตนเองมีใบสั่งค้างชำระหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งใบสั่งส่งไปที่บ้านแล้วไม่มีผู้รับทำให้ไม่ทราบเรื่อง พร้อมย้ำว่าสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถดูของผู้อื่นได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน

1 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปเมื่อวานดิ่ง 1,500 บาท รับน้ำมันพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 เปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 69,000 บาท

6 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต หลังต่อสู้คดีกับพ่อที่ยื่นคัดค้าน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวผวา ถูกสะกดรอยตามถึงบ้าน อ้างเนื้อคู่ชาติที่แล้ว โพสต์เตือนภัยอย่าหาคุยคนแปลกหน้า

24 นาที ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์เสียดสีรัฐบาลปมน้ำมันไทยพุ่ง ข่าวดารา

จ๋าย ไททศมิตร สมน้ำหน้า ประเทศอื่นราคาน้ำมันตก ขอบคุณรัฐบาลทำงานหนัก

27 นาที ที่แล้ว
&quot;ลิซ่า ภคมน&quot; เหน็บ &quot;ไชยชนก&quot; สอนให้พอเพียง วอนหยุดแก้ปัญหาแบบคนรวย ข่าวการเมือง

“ลิซ่า ภคมน” เหน็บ “ไชยชนก” สอนให้พอเพียง วอนหยุดแก้ปัญหาแบบคนรวย

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลือ! “สุดาวรรณ” ตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่ผ่าน ส่ง “นิกร” เสียบแทน

46 นาที ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่ ข่าว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถาบันวัคซีน แจงโควิด “Cicada” ไม่ได้มาจากจิ้งหรีด วัคซีนป้องกันได้

57 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ โพสต์ตัดพ้อเบื่อชีวิต บันเทิง

ห่วงหนัก ตลกคนดัง ป่วยปอดอักเสบ ตัดพ้อชีวิต ไม่มีเงินรักษา ถ้าตายก็ไม่ต้องสนใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง "อนุทิน" หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุ เตือนด่วน ภาคเหนือร้อนอันตราย ทะลุ 42 องศาเซลเซียส ข่าว

กรมอุตุ เตือนด่วน ภาคเหนือร้อนอันตราย ทะลุ 42 องศาเซลเซียส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้น ชายฝั่งเกาะเกชม์ หลังถูกอิหร่านโจมตี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ รวม 254 ล้านบาท ลงทุนกองทุน 81 ล้าน สะสมพระเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

IOC ออกกฎใหม่ ห้ามหญิงข้ามเพศ XY ลงแข่งหญิงแท้ เริ่มใช้โอลิมปิก LA 2028

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บิลลี่ โอแกน เฉลยแล้ว ภาพแฟนใหม่? เปิดหน้าสาวปริศนาออกสื่อครั้งแรก!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ข่าวดารา

สิ้น อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายยุคแผ่นฟิล์ม เสียชีวิตสงบ ย้อนผลงานเด่น 40 เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุรพัฒน์ แจงดราม่า หงสาจอมราชันย์ รับผิดลักลอบพิมพ์ อ้างตัวแทนเรียกเงิน 4.5 ล้าน ข่าว

บุรพัฒน์ แจงดราม่า หงสาจอมราชันย์ รับผิดลักลอบพิมพ์ อ้างตัวแทนเรียกเงิน 4.5 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์ เคยติดต่อตำรวจ ถูกสะกดรอยตาม ก่อนถูกแทงเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI แจ้งยุติดำเนินคดี “ธัมมชโย” อดีตเจ้าอาวาสธรรมกาย เหตุขาดอายุความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเม้นท์สนั่น! “ฮาย อาภาพร” โพสต์น้ำมันขึ้น 6 บาท บ่นไปก็ไม่มีไรดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ยืดระยะเวลาทำลายโรงงานไฟฟ้าอิหร่านอีก 10 วัน ย้ำเจรจาไปได้ด้วยดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน

อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปเมื่อวานดิ่ง 1,500 บาท รับน้ำมันพุ่ง

ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 เปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 69,000 บาท

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569

หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต หลังต่อสู้คดีกับพ่อที่ยื่นคัดค้าน

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
Back to top button