ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง “อนุทิน” หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ
ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง อนุทิน ทำผิดข้อหาขับรถเร็ว หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ แต่น่าจะมีคนที่เข้าถึงข้อมูลได้เอามาเผยแพร่
จากที่กรณีเพจ CSI LA ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ข้อมูลใบสั่ง “หลุด”ไม่ได้หลุดธรรมดา แต่หลุดจากใน Discord ของกลุ่มแฮ็ก อ้างว่าเจาะเข้าระบบ “กรมตำรวจ” แล้วดึงข้อมูลใบสั่งออกมาขาย/แจกกัน ขนาดข้อมูลนายกหนูยังโดน” ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลที่ทางเพจโพสต์นั้นปรากฎชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กระทำความผิดในข้อหาขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จำนวน 9 ใบสั่ง ที่มีทั้งสถานะหมดอายุความ ยกเลิก และใบสั่งใหม่
ล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นั้น ไม่ได้มาจากการแฮกเข้าระบบข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่น่าจะเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เข้าสู่ระบบ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวออกมา ซึ่งการเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองถูกออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่นั้น จะตรวจสอบได้เพียงข้อมูลของตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่น และมีเพียงตำรวจเท่านั้นที่เข้าระบบได้
ทั้งนี้ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลกำกับงานด้านจราจร ไปดำเนินการตรวจสอบว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกนำออกมาเผยแพร่ได้อย่างไร โดยกรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เข้าข้างใคร แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ผบ.ตร. ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Police Care” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยประชาชนสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบประวัติใบสั่งของตนเองได้ ว่าตนเองมีใบสั่งค้างชำระหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งใบสั่งส่งไปที่บ้านแล้วไม่มีผู้รับทำให้ไม่ทราบเรื่อง พร้อมย้ำว่าสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถดูของผู้อื่นได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงาน
- ส่องทะเบียน รถอีวี นายกฯ “อนุทิน” ป้ายแดง เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน
- “ซีเค” จี้เพจ CSI LA ขอโทษ หลังโชว์ Green Card บอกร้องเพลงก็ได้
