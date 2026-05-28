ป๊อป ปองกูล มั่นใจ 8 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ทำเxี้ยใส่ใคร เดือดจัด เกรียนลามด่าเลขา

ป๊อป ปองกูล ออกโรงปกป้องเลขา หลังถูกชาวเน็ตทักแชตคุกคามและสั่งสอนปมดราม่า เจ้าตัวซัดกลับแรง มั่นใจ 7-8 ปีที่ผ่านมาไม่เคยไปทำเรื่องแย่ใส่ใคร
หลังจาก ป๊อป ปองกูล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีสื่อรายหนึ่งนำประเด็นข่าวเก่าเมื่อปี 2562 มาเขียนใหม่และเผยแพร่อีกครั้ง ก่อนที่เพจข่าวจะปิดคอมเมนต์และลบโพสต์ออกไปในเวลาต่อมา ล่าสุดสำนักข่าวออกแถลงการณ์ขอโทษนักร้องคนดังและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยืนยันไม่ได้มีเจตนาทำลายชื่อเสียง
ดราม่ายังไม่จบลงง่าย ๆ ล่าสุดมีบุคคลปริศนาตามรังควาน ปริม เลขาส่วนตัวของ ป๊อป ปองกูล โดยทักข้อความไปถามในเชิงคุกคามว่าเป็นแค่เลขา หรือเป็นโลกสักใบกันแน่ นอกจากนี้ยังส่งข้อความมาสั่งสอนอีกว่าสิ่งที่เจ้านายทำนั้นดูไม่ดีในสายตาคนอื่น
ป๊อป ปองกูล ไม่ปล่อยผ่านออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Pongkool โต้กลับเพื่อปกป้องทีมงาน ระบุข้อความว่า “เห้อ xูคิดว่า xูจะไม่ตอบโต้คนแบบพวกxึงละนะ ละxูก็มั่นใจว่า ใน 7-8 ปีมานี้ xูไม่ได้ไปทำเxี้ยใส่ใครแน่ ๆ แต่การทักหญิง แล้วถามว่าอยู่แถวไหน xูว่าxึงมีโอกาสเxี้ยกว่าxูได้แน่ ๆ
เครดิต เลขาปริม ปล. อย่าให้xูเห็นนะว่าxึงเปนแฟนสำนักข่าวไหน”
จากนั้นนักร้องหนุ่มได้โพสต์ข้อความเดือดอย่างต่อเนื่องใน Part 2 ว่า “วันครูปีหน้า xูต้องเอาพานไปไหว้xึงไหม educate กันขนาดนี้ ปล. ที่คุณอวดฉลาดอะไรมากมายแล้วอวดอ้างการจบการศึกษามาน่ะ อย่างแรกถ้าจบมาจริง สถาบันไม่ได้การันตีความฉลาดข่ะ
สองคือ xูไม่ได้เชื่อว่าในโปรไฟล์xึงจบมาจริงข่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ป๊อป ปองกูล” ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตสร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย
- อมรินทร์ทีวี ร่อนจดหมายชี้แจง-ขอโทษ ‘ป๊อบ ปองกูลง ยันไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียง
- สุดเฟล! ป๊อบ ปองกูล ตัดพ้อ เจอคนไร้มารยาทตะโกนใส่หน้า ทำเหมือนไม่มีตัวตน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: