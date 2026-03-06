“ซีเค” จี้เพจ CSI LA ขอโทษ หลังโชว์ Green Card บอกร้องเพลงก็ได้
ซีเค จี้เพจ CSI LA ขอโทษหลังทางเพจบอกว่าถ้า ซีเค แสดงหลักฐาน Green Card พร้อมขอโทษทันที ลั่นถ้าพูดยาก ร้องเพลงก็ได้
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากที่เพจ CSI LA โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เพราะคุณอ้าง “อเมริกา” บ่อยเหลือเกิน หาก CK สามารถนำหลักฐานมาแสดงได้ว่า เคยมี Green Card และ ได้รับสัญชาติอเมริกันจริง ทางเพจ พร้อมขอโทษต่อสาธารณะทันที และจะ ไม่กล่าวถึง CK อีกต่อไป” ก่อนที่ทาง ซีเค จะโพสต์ภาพกรีนการ์ดและเขียนข้อความว่า “ขอโทษกูด้วยนะตอนนี้เลย”
ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าทางเพจ CSI LA ยังไม่ได้ขอโทษทางซีเค เพียงแต่เขียนข้อความว่า “ต้องเข้าใจก่อนว่า
Green Card ≠ U.S. Citizen
การถือ Green Card แค่หมายถึง “ผู้พำนักถาวร”ไม่ใช่ “พลเมืองอเมริกัน”ดังนั้นหากคุณอ้างว่าเคยได้อเมริกันพาสปอร์ตและทิ้งสัญชาติอเมริกันก็ต้องมีหลักฐานการ Naturalization”
โดยทาง ซีเค ระบุว่า “ok ok ถ้าขอโทษมันพูดยากร้องเป็นเพลงก็ได้ ผมมีเนื้อให้ด้วยลองดูไหม?” พร้อมแปะเนื้อเพลง Sorry Sorry ขอวงซุเปอร์จูเนียร์ เพลงเกาหลีดัง เมื่อปี 2552
