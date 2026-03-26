“อนุทิน” อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงาน
อนุทิน อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาทต่อลิตร สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงานมี เอกนิติ, ประเสริฐ และ ปกรณ์ ร่วมประชุมด้วย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบ โดยขับรถไฟฟ้า BYD ด้วยตนเอง เบื้องต้นมีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมหารือถึงวิกฤตพลังงาน ในเวลา 11.00 น. ภายหลังจากที่น้ำมันขึ้นราคา 6 บาทต่อลิตร เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา
โดยในการประชุมด่วนนี้มี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดพลังงาน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา และส่วนที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม
อย่างไรก็ตามขณะที่นายอนุทินเดินเข้าทำเนียบนั้น ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบได้ตะโกนถามว่าถึงการขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาท โดยนายกหันมายกมือไหว้นักข่าว แต่ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวแต่อย่างใด
