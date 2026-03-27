ห่วงหนัก ตลกคนดัง ป่วยปอดอักเสบ ตัดพ้อชีวิต ไม่มีเงินรักษา ถ้าตายก็ไม่ต้องสนใจ

ส่งกำลังใจ สังข์ ดอกสะเดา สูบบุหรี่จัด ป่วยปอดอักเสบ ตัดพ้อหนักถึงขั้นเบื่อชีวิต ลั่น ไม่มีเงิน รักษาทำไม ถ้าจากไปก็สมควรแก่เวลา ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ไม่ซ้ำเติม
หลังจาก สังข์ ดอกสะเดา ออกมาแจ้งข่าวให้ทราว่ากำลังปอดอักเสบ มีอาการไอและจุกอก ก่อนหน้านี้สูบบุหรี่หนัก วันละ 2-3 ซอง ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มเหล้าของมึนเมาทุกชนิด ล่าสุดทำเอาแฟน ๆ ส่งกำลังใจล้นหลามเพราะเจ้าตัวโพสต์ภาพล่าสุดขณะสวมชุดคนไข้นั่งอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล โดยมีป้ายข้างเตียงเขียนว่างดน้ำและอาหาร ตลกคนดังเขียนแคปชั่นที่ทำหลายคนใจหายว่า “#รักษาทำไม ไม่มีเงินแล้ว ไม่มีประโยชน์ ไม่รอดหรอก ถ้ามันจะตุย สมควรแก่เวลา ไม่ต้องสนใจ”
ในเวลาต่อมา สังข์ ดอกสะเดา เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านโซเชียลเขียนระบายความในใจว่า “xูเบื่อชีวิต”
อย่างไรก็ดีหลังจากแฟน ๆ ทราบข่าวก็เข้ามาอวยพรให้ตลกดังหายจากอาการป่วยโดยเร็วและส่งกำลังให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ มีความเห็นหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า “เป็นธรรมดา ผมก็สูบบุหรี่วันละ 2 ซอง เมื่ออายุแก่ตัวแล้วคนไม่สูบบุหรี่ยังตายก่อนผมเลยครับ หายไว ๆ นะครับ” ฝั่ง สังข์ ดอกสะเดา ออกมาขอบคุณชาวเน็ตที่ให้กำลังใจและแชร์ประสบการณ์ตรงที่คล้ายกับตนเอง ระบุว่า “ให้กำลังใจกันด้วยความรู้และประสบการณ์ความจริง อยู่ในบริบท และในประเด็น รู้สึกขอบคุณ”
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเห็นเข้ามาส่งกำลังใจว่า “เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ เลย เว้นแต่จะป่วยน้อยที่สุด ขอให้กําลังใจคุณสังข์ที่แกกําลังป่วยให้หายไว ๆ นะครับ แกอุตส่าห์อยู่แบบพอเพียงกับครอบครัวอย่างมีความสุขเลยเชียว”
ต่อมา สังข์ ดอกสะเดา ตอบกลับว่า “กำลังใจที่ดี ไม่มีการซ้ำเติมผู้ป่วยด้วยความคิดตัวเอง น่าเคารพนับถือ”
