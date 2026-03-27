ห่วงหนัก ตลกคนดัง ป่วยปอดอักเสบ ตัดพ้อชีวิต ไม่มีเงินรักษา ถ้าตายก็ไม่ต้องสนใจ

sukanlaya s. เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 10:03 น.
80
สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ โพสต์ตัดพ้อเบื่อชีวิต

ส่งกำลังใจ สังข์ ดอกสะเดา สูบบุหรี่จัด ป่วยปอดอักเสบ ตัดพ้อหนักถึงขั้นเบื่อชีวิต ลั่น ไม่มีเงิน รักษาทำไม ถ้าจากไปก็สมควรแก่เวลา ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ไม่ซ้ำเติม

หลังจาก สังข์ ดอกสะเดา ออกมาแจ้งข่าวให้ทราว่ากำลังปอดอักเสบ มีอาการไอและจุกอก ก่อนหน้านี้สูบบุหรี่หนัก วันละ 2-3 ซอง ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มเหล้าของมึนเมาทุกชนิด ล่าสุดทำเอาแฟน ๆ ส่งกำลังใจล้นหลามเพราะเจ้าตัวโพสต์ภาพล่าสุดขณะสวมชุดคนไข้นั่งอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล โดยมีป้ายข้างเตียงเขียนว่างดน้ำและอาหาร ตลกคนดังเขียนแคปชั่นที่ทำหลายคนใจหายว่า “#รักษาทำไม ไม่มีเงินแล้ว ไม่มีประโยชน์ ไม่รอดหรอก ถ้ามันจะตุย สมควรแก่เวลา ไม่ต้องสนใจ”

ในเวลาต่อมา สังข์ ดอกสะเดา เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านโซเชียลเขียนระบายความในใจว่า “xูเบื่อชีวิต”

สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ ลั่น ไม่มีเงินรักษา
อย่างไรก็ดีหลังจากแฟน ๆ ทราบข่าวก็เข้ามาอวยพรให้ตลกดังหายจากอาการป่วยโดยเร็วและส่งกำลังให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ มีความเห็นหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า “เป็นธรรมดา ผมก็สูบบุหรี่วันละ 2 ซอง เมื่ออายุแก่ตัวแล้วคนไม่สูบบุหรี่ยังตายก่อนผมเลยครับ หายไว ๆ นะครับ” ฝั่ง สังข์ ดอกสะเดา ออกมาขอบคุณชาวเน็ตที่ให้กำลังใจและแชร์ประสบการณ์ตรงที่คล้ายกับตนเอง ระบุว่า “ให้กำลังใจกันด้วยความรู้และประสบการณ์ความจริง อยู่ในบริบท และในประเด็น รู้สึกขอบคุณ”

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเห็นเข้ามาส่งกำลังใจว่า “เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ เลย เว้นแต่จะป่วยน้อยที่สุด ขอให้กําลังใจคุณสังข์ที่แกกําลังป่วยให้หายไว ๆ นะครับ แกอุตส่าห์อยู่แบบพอเพียงกับครอบครัวอย่างมีความสุขเลยเชียว”

ต่อมา สังข์ ดอกสะเดา ตอบกลับว่า “กำลังใจที่ดี ไม่มีการซ้ำเติมผู้ป่วยด้วยความคิดตัวเอง น่าเคารพนับถือ”

สังข์ ดอกสะเดา โพสต์ตัดพ้อเบื่อชีวิต
สังข์ ดอกสะเดา ขอบคุณคนไม่ซ้ำเติมป่วยปอดอักเสบ-2
สังข์ ดอกสะเดา ขอบคุณคนไม่ซ้ำเติมป่วยปอดอักเสบ
แฟนคลับส่งกำลังใจ สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ
สังข์ ดอกสะเดา

สังข์ ดอกสะเดา
อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน

1 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปเมื่อวานดิ่ง 1,500 บาท รับน้ำมันพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 เปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 69,000 บาท

6 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต หลังต่อสู้คดีกับพ่อที่ยื่นคัดค้าน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวผวา ถูกสะกดรอยตามถึงบ้าน อ้างเนื้อคู่ชาติที่แล้ว โพสต์เตือนภัยอย่าหาคุยคนแปลกหน้า

24 นาที ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์เสียดสีรัฐบาลปมน้ำมันไทยพุ่ง ข่าวดารา

จ๋าย ไททศมิตร สมน้ำหน้า ประเทศอื่นราคาน้ำมันตก ขอบคุณรัฐบาลทำงานหนัก

27 นาที ที่แล้ว
&quot;ลิซ่า ภคมน&quot; เหน็บ &quot;ไชยชนก&quot; สอนให้พอเพียง วอนหยุดแก้ปัญหาแบบคนรวย ข่าวการเมือง

“ลิซ่า ภคมน” เหน็บ “ไชยชนก” สอนให้พอเพียง วอนหยุดแก้ปัญหาแบบคนรวย

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลือ! “สุดาวรรณ” ตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่ผ่าน ส่ง “นิกร” เสียบแทน

46 นาที ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่ ข่าว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถาบันวัคซีน แจงโควิด “Cicada” ไม่ได้มาจากจิ้งหรีด วัคซีนป้องกันได้

57 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ โพสต์ตัดพ้อเบื่อชีวิต บันเทิง

ห่วงหนัก ตลกคนดัง ป่วยปอดอักเสบ ตัดพ้อชีวิต ไม่มีเงินรักษา ถ้าตายก็ไม่ต้องสนใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง “อนุทิน” หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุ เตือนด่วน ภาคเหนือร้อนอันตราย ทะลุ 42 องศาเซลเซียส ข่าว

กรมอุตุ เตือนด่วน ภาคเหนือร้อนอันตราย ทะลุ 42 องศาเซลเซียส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้น ชายฝั่งเกาะเกชม์ หลังถูกอิหร่านโจมตี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ รวม 254 ล้านบาท ลงทุนกองทุน 81 ล้าน สะสมพระเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

IOC ออกกฎใหม่ ห้ามหญิงข้ามเพศ XY ลงแข่งหญิงแท้ เริ่มใช้โอลิมปิก LA 2028

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บิลลี่ โอแกน เฉลยแล้ว ภาพแฟนใหม่? เปิดหน้าสาวปริศนาออกสื่อครั้งแรก!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ข่าวดารา

สิ้น อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายยุคแผ่นฟิล์ม เสียชีวิตสงบ ย้อนผลงานเด่น 40 เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุรพัฒน์ แจงดราม่า หงสาจอมราชันย์ รับผิดลักลอบพิมพ์ อ้างตัวแทนเรียกเงิน 4.5 ล้าน ข่าว

บุรพัฒน์ แจงดราม่า หงสาจอมราชันย์ รับผิดลักลอบพิมพ์ อ้างตัวแทนเรียกเงิน 4.5 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์ เคยติดต่อตำรวจ ถูกสะกดรอยตาม ก่อนถูกแทงเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI แจ้งยุติดำเนินคดี “ธัมมชโย” อดีตเจ้าอาวาสธรรมกาย เหตุขาดอายุความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเม้นท์สนั่น! “ฮาย อาภาพร” โพสต์น้ำมันขึ้น 6 บาท บ่นไปก็ไม่มีไรดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ยืดระยะเวลาทำลายโรงงานไฟฟ้าอิหร่านอีก 10 วัน ย้ำเจรจาไปได้ด้วยดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 10:03 น.
80
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน

อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปเมื่อวานดิ่ง 1,500 บาท รับน้ำมันพุ่ง

ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 เปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 69,000 บาท

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569

หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต หลังต่อสู้คดีกับพ่อที่ยื่นคัดค้าน

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
Back to top button