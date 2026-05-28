กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 4 เตือนมรสุมแรง กระทบภาคใต้-ตะวันออก-เหนือ-กลาง เรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนห้ามออกจากฝั่ง ฝนหนักถล่มทั่วไทย 28 พ.ค.–1 มิ.ย.
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 4 ประจำปี 2569 เตือนประชาชนทั่วประเทศเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 โดยมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย.
ฝนหนักถึงหนักมากจะกระทบหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมถึงด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง
สาเหตุหลักมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนพร้อมกัน
เตือนน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
กรมอุตุฯ แนะประชาชนในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากฝนสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
คลื่นลมแรงทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามันตอนบน ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไป มีคลื่นสูง 2–3 เมตร และหากมีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงเกิน 3 เมตร
ทะเลอันดามันตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมา รวมถึงอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอาจสูงเกิน 2 เมตรในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
เรือเล็กห้ามออกฝั่ง
กรมอุตุฯ แจ้งเตือนชาวเรือในพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนให้งดนำเรือเล็กออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่มีประกาศ ส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 05.00 น. ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง
