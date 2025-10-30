เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ โปรไฟล์ฟื้นวิกฤตต้มยำกุ้ง ผู้ถูกจ้างมาให้กังวล
ประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติที่ถูก แพทองธาร วิจารณ์เป็นปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ หนึ่งในทีมงานถูกดึงแก้วิกฤต้มยำกุ้ง พ่วงดีกรีนักเศรษศาสตร์ระดับโลก มหาวิทยาลัยเยล
“ผมถูกจ้างมาให้กังวล” วลีที่อาจนิยามตัวเองได้เป็นอย่างดีของ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 24 โดยหลังจากชื่อของนักเศรษฐาศาสตร์ผู้อยู่ในทุกยุควิกฤตเศรษฐกิจไทย ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทสัมภาษณ์ของ น.ส. แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ว่าเป็นปัญหาใหญ่ต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ทำให้นาทีนี้หลายคนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่า “ผู้ว่าแบงก์ชาติ” คนปัจจุบันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ก่อนจะมาเกิดประเด็นเที่ยวล่าสุดจนหลายฝ่าย-หลายขั้ว พากันขุดผลงานเก่าก่อนมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อน
เศรษฐพุฒิ หรือ “ดร.นก” คือใคร ?
สำหรับ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ หรือ “ดร.นก” เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2508 ปัจจุบันอายุ 59 ปี เป็นลูกชายนายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ นักการทูตชื่อดังในอดีต ที่เคยดำรงตั้งแหน่งทั้งเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ สามารถพูดภาษาได้ถึง 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส
หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากวิทยาลัยสวาร์ธมอร์ และปริญญาโท-ปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล “ดร.นก” เริ่มงานที่แรกในบริษัทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ชื่อดัง “แมคคินซีย์ แอนด์ คอมพานี” ที่นิวยอร์ก จากนั้นเขาเข้าทำงานที่ธนาคารโลก (World Bank) กว่า 10 ปี ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 24 และเป็นกรรมการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ย้อนดูผลงานเด่น ผู้ว่าแบงก์ชาติ
ชื่อของเศรษฐพุฒิ โด่งดังในฐานะนักเศรษฐกิจแถวหน้าของประเทศ โดยสมัยวิกฤติเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง 2540” เศรษฐพุฒิ ถูกรัฐบาลของนายกฯ ชวน หลีกภัย เรียกตัวมาช่วยงานในตำแหน่งผู้อำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมกับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติคนก่อนหน้า
หลังจากสามรถพาเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นวิกฤติต้มยำกุ้งได้ เศรษฐพุฒิ ตัดสินใจลาออกกลับไปทำงานที่ธนาคารโลก ก่อนที ปี 2548 ก็ถูกเชิญมาดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ยุคที่ กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการและผู้จัดการ ตลท. จากนั้นก็นั่เก้าอี้คุมงานตำแหน่งสำคัญ ๆ ในสถาบันการเงินระดับประเทศอีกมากมาย กระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
2529 : B.A. (Highest Honors) (Economics), Swarthmore College สหรัฐ
2534 : M.Phil. (Economics), Yale University สหรัฐ
2537 : Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐ
ประวัติการทำงาน
- 2529 – 2531 : Business Analyst, McKinsey & Co., New York สหรัฐ
- 2541 – 2543 : ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2535 – 2541 / 2544 – 2547 : Senior Economist, World Bank, Washington DC สหรัฐ
- 2548 – 2550 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2550 – 2551 : อนุกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
- 2551 – 2552 : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
- 2552 – 2554 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 : กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2560 : Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 – ม.ค. 2561 : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด
- 2555 – ก.พ. 2560 : ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
- 2560 – มี.ค. 2563 : กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2557 – ส.ค. 2563 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ก.ย. 2563 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 – ก.ย. 2563 : กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2559 – ส.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
- 1 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน : ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ (ในปัจจุบัน)
- กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ ได้ลงนามใน “คำสั่งสำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ 31/2568”
คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย แต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่
โดยการแต่งตั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
