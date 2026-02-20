ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี
ราชกิจจาฯ ประกาศสั่งงดออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน (แบบ ป.12) ชั่วคราว 1 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาคนพกปืนก่อเหตุรุนแรงในที่สาธารณะ
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว โดยมีใจความว่า
โดยที่ปัจจุบันได้มีการนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะและได้ก่อเหตุร้าย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน จนเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความปลอดภัยสาธารณะ ลดอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์ให้บ้านเมืองกลับมาเป็นปกติสุข จึงสมควรออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ติดตาม The Thaiger บน Google News: