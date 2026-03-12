ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่า ขึ้นบัญชีเรือเฝ้าระวัง 45 ลำ ที่สูญหายและอับปาง สั่งห้ามจดทะเบียนเป็นเรือประมงป้องกันสวมรอยทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 40) โดยมีใจความว่า

ตามที่กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศบัญชีเรือเฝ้าระวัง โดยได้มีการประกาศรายชื่อเรือที่ได้แจ้งแก่นายทะเบียนว่าสูญหายไป ถูกข้าศึกยึด ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทำลายหรือถูกละทิ้ง ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเรือในบัญชีเรือเฝ้าระวัง ซึ่งต่อมากรมเจ้าท่าได้ตรวจสอบเพิ่มเติมและปรากฏว่ามีเรือที่เข้าข่ายเป็นเรือที่ได้แจ้งแก่นายทะเบียนว่าสูญหายไป ถูกข้าศึกยึด ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทำลายหรือถูกละทิ้ง ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สมควรประกาศรายชื่อเรือเฝ้าระวังเพิ่มเติม จำนวน 45 ลำ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังมิให้มีการนำเรือจำนวน 45 ลำ ดังกล่าว ไปใช้โดยผิดกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบกับข้อ 8 วรรคสอง ของประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 125/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 บัญชีรายชื่อเรือเฝ้าระวังที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วยเรือที่ได้แจ้งแก่นายทะเบียนว่าสูญหายไป ถูกข้าศึกยึด ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทำลายหรือถูกละทิ้ง ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561

ข้อ 3 ห้ามมิให้นายทะเบียนเรือรับจดทะเบียนเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมงตามข้อ 2 เป็นเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และเรือสนับสนุนการประมงอีก ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 236/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 กริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า

