IOC ออกกฎใหม่ ห้ามหญิงข้ามเพศ XY ลงแข่งหญิงแท้ เริ่มใช้โอลิมปิก LA 2028
IOC ประกาศเกณฑ์ใหม่ จำกัดการแข่งขันประเภทหญิง เฉพาะ เพศหญิงแท้ ทางชีวภาพ เริ่มใช้โอลิมปิก LA28
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ประกาศนโยบายใหม่ว่าด้วยการปกป้องประเภทกีฬาหญิง โดยกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในประเภทหญิงสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกและรายการที่ IOC รับรอง จะต้องเป็นเพศหญิงทางชีวภาพเท่านั้น หมายถึงเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การแข่งขันโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส ปี 2028 (LA28) เป็นต้นไป
เกณฑ์การตัดสินใหม่นี้จะพิจารณาจากการตรวจหา “ยีน SRY” ซึ่งเป็นส่วนของ DNA ที่ระบุพัฒนาการทางเพศชายมาตั้งแต่ในครรภ์ โดยจะตรวจเพียงครั้งเดียวในชีวิตผ่านตัวอย่างน้ำลาย การขูดเนื้อเยื่อข้างกระพุ้งแก้ม หรือการตรวจเลือด นักกีฬาที่ผลตรวจเป็นลบจะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถาวร ส่วนนักกีฬาที่มีผลตรวจเป็นบวก ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนข้ามเพศ (XY transgender) และกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพที่มีภาวะไวต่อแอนโดรเจน (androgen-sensitive XY-DSD) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงแข่งในประเภทหญิง แต่ยังสามารถลงแข่งในประเภทชาย หรือประเภททั่วไป ได้ตามความเหมาะสม
คริสตี โคเวนทรี ประธาน IOC และอดีตนักกีฬาโอลิมปิก ระบุว่านโยบายนี้อ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า เพศชายมีความได้เปรียบทางสรีระทั้งในด้านความแข็งแกร่ง กำลัง และความทนทาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเป็นธรรมและความปลอดภัยในการแข่งขัน โดยเฉพาะในกีฬาที่มีการปะทะ
สำหรับการพัฒนานโยบายนี้เกิดขึ้นจากการทบทวนและหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกีฬากว่า 1,100 คนทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2024 จนถึงต้นปี 2026 ผลสำรวจสะท้อนว่านักกีฬาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการปกป้องประเภทกีฬาหญิงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในความพยายามและผลการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้จะไม่มีผลย้อนหลัง ไม่ครอบคลุมถึงการเล่นกีฬาระดับรากหญ้าหรือการแข่งขันเพื่อสันทนาการ โดย IOC เน้นย้ำว่ากระบวนการตรวจจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล และสภาพจิตใจของนักกีฬาเป็นสำคัญ
ก่อนหน้านี้ใน โอลิมปิกปารีส 2024 มีดราม่าใหญ่โต เรื่องเพศของ อิมาน เคลิฟ (Imane Khelif) นักมวยสากลหญิงชาวแอลจีเรีย สืบเนื่องจากในปี 2023 IBA สั่งตัดสิทธิ์เคลิฟจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก อ้างว่าเธอ “ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทางเพศ” โดยประธาน IBA ระบุว่าผลตรวจ DNA พบโครโมโซม XY และมีระดับเทสโทสเตอโรนสูงกว่าเกณฑ์ของผู้หญิง
ฝั่ง IOC ไม่ยอมรับผลตรวจของ IBA มองว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีมาตรฐานชัดเจน ยืนยันว่าเคลิฟ “เกิดเป็นหญิง โตมาเป็นหญิง และในพาสปอร์ตระบุว่าเป็นเพศหญิง” จึงมีสิทธิ์ลงแข่งในฐานะผู้หญิงตามกฎเดิมของโอลิมปิก
ดราม่าพุ่งถึงขีดสุดเมื่อเคลิฟชกกับ แองเจลา คารินี นักมวยชาวอิตาลี ในรอบแรก ซึ่งคารินีขอยอมแพ้หลังจากเริ่มชกไปเพียง 46 วินาที พร้อมร้องไห้และบอกว่า “ไม่เคยถูกต่อยหนักขนาดนี้มาก่อน” ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรง มีบุคคลชื่อดังหลายคน เช่น J.K. Rowling และ Elon Musk ตั้งคำถามถึงความยุติธรรมและความปลอดภัยของนักกีฬาหญิง
เคลิฟถูกโจมตีและถูกกล่าวหาว่าเป็น “ชายข้ามเพศ” ทั้งที่ในความเป็นจริงเธอเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด แต่มีภาวะความหลากหลายทางเพศสภาพ (DSD) หรือมีโครโมโซม/ฮอร์โมนที่ต่างจากค่าเฉลี่ย
เคลิฟเดินหน้าชกจนคว้าเหรียญทองโอลิมปิก 2024 ได้สำเร็จ พร้อมยืนยันตัวตนว่าเธอคือผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตนเอง หลังจบการแข่งขัน เคลิฟได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับบุคคลและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในข้อหา “กลั่นแกล้งทางไซเบอร์อย่างรุนแรง”
