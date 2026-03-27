IOC ออกกฎใหม่ ห้ามหญิงข้ามเพศ XY ลงแข่งหญิงแท้ เริ่มใช้โอลิมปิก LA 2028

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 09:34 น.
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ประกาศนโยบายใหม่ว่าด้วยการปกป้องประเภทกีฬาหญิง โดยกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในประเภทหญิงสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกและรายการที่ IOC รับรอง จะต้องเป็นเพศหญิงทางชีวภาพเท่านั้น หมายถึงเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การแข่งขันโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส ปี 2028 (LA28) เป็นต้นไป

เกณฑ์การตัดสินใหม่นี้จะพิจารณาจากการตรวจหา “ยีน SRY” ซึ่งเป็นส่วนของ DNA ที่ระบุพัฒนาการทางเพศชายมาตั้งแต่ในครรภ์ โดยจะตรวจเพียงครั้งเดียวในชีวิตผ่านตัวอย่างน้ำลาย การขูดเนื้อเยื่อข้างกระพุ้งแก้ม หรือการตรวจเลือด นักกีฬาที่ผลตรวจเป็นลบจะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถาวร ส่วนนักกีฬาที่มีผลตรวจเป็นบวก ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนข้ามเพศ (XY transgender) และกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพที่มีภาวะไวต่อแอนโดรเจน (androgen-sensitive XY-DSD) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงแข่งในประเภทหญิง แต่ยังสามารถลงแข่งในประเภทชาย หรือประเภททั่วไป ได้ตามความเหมาะสม

คริสตี โคเวนทรี ประธาน IOC และอดีตนักกีฬาโอลิมปิก ระบุว่านโยบายนี้อ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า เพศชายมีความได้เปรียบทางสรีระทั้งในด้านความแข็งแกร่ง กำลัง และความทนทาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเป็นธรรมและความปลอดภัยในการแข่งขัน โดยเฉพาะในกีฬาที่มีการปะทะ

สำหรับการพัฒนานโยบายนี้เกิดขึ้นจากการทบทวนและหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกีฬากว่า 1,100 คนทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2024 จนถึงต้นปี 2026 ผลสำรวจสะท้อนว่านักกีฬาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการปกป้องประเภทกีฬาหญิงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในความพยายามและผลการแข่งขัน

อิมาน เคลิฟ เผยความรู้สึก หลังจากคว้าแชมป์เข้ารอบมวยโอลิมปิก ปารีส 2024

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้จะไม่มีผลย้อนหลัง ไม่ครอบคลุมถึงการเล่นกีฬาระดับรากหญ้าหรือการแข่งขันเพื่อสันทนาการ โดย IOC เน้นย้ำว่ากระบวนการตรวจจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล และสภาพจิตใจของนักกีฬาเป็นสำคัญ

ก่อนหน้านี้ใน โอลิมปิกปารีส 2024 มีดราม่าใหญ่โต เรื่องเพศของ อิมาน เคลิฟ (Imane Khelif) นักมวยสากลหญิงชาวแอลจีเรีย สืบเนื่องจากในปี 2023 IBA สั่งตัดสิทธิ์เคลิฟจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก อ้างว่าเธอ “ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทางเพศ” โดยประธาน IBA ระบุว่าผลตรวจ DNA พบโครโมโซม XY และมีระดับเทสโทสเตอโรนสูงกว่าเกณฑ์ของผู้หญิง

ฝั่ง IOC ไม่ยอมรับผลตรวจของ IBA มองว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีมาตรฐานชัดเจน ยืนยันว่าเคลิฟ “เกิดเป็นหญิง โตมาเป็นหญิง และในพาสปอร์ตระบุว่าเป็นเพศหญิง” จึงมีสิทธิ์ลงแข่งในฐานะผู้หญิงตามกฎเดิมของโอลิมปิก

ดราม่าพุ่งถึงขีดสุดเมื่อเคลิฟชกกับ แองเจลา คารินี นักมวยชาวอิตาลี ในรอบแรก ซึ่งคารินีขอยอมแพ้หลังจากเริ่มชกไปเพียง 46 วินาที พร้อมร้องไห้และบอกว่า “ไม่เคยถูกต่อยหนักขนาดนี้มาก่อน” ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรง มีบุคคลชื่อดังหลายคน เช่น J.K. Rowling และ Elon Musk ตั้งคำถามถึงความยุติธรรมและความปลอดภัยของนักกีฬาหญิง

เคลิฟถูกโจมตีและถูกกล่าวหาว่าเป็น “ชายข้ามเพศ” ทั้งที่ในความเป็นจริงเธอเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด แต่มีภาวะความหลากหลายทางเพศสภาพ (DSD) หรือมีโครโมโซม/ฮอร์โมนที่ต่างจากค่าเฉลี่ย

เคลิฟเดินหน้าชกจนคว้าเหรียญทองโอลิมปิก 2024 ได้สำเร็จ พร้อมยืนยันตัวตนว่าเธอคือผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตนเอง หลังจบการแข่งขัน เคลิฟได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับบุคคลและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในข้อหา “กลั่นแกล้งทางไซเบอร์อย่างรุนแรง”

อิมาน เคลิฟ นักมวยแอลจีเรีย ตรวจเพศไม่ผ่าน แต่ขึ้นชก โอลิมปิก 2024 รุ่น 66 กิโลกรัมหญิง
อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน

33 วินาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปเมื่อวานดิ่ง 1,500 บาท รับน้ำมันพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 เปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 69,000 บาท

5 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต หลังต่อสู้คดีกับพ่อที่ยื่นคัดค้าน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวผวา ถูกสะกดรอยตามถึงบ้าน อ้างเนื้อคู่ชาติที่แล้ว โพสต์เตือนภัยอย่าหาคุยคนแปลกหน้า

23 นาที ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์เสียดสีรัฐบาลปมน้ำมันไทยพุ่ง ข่าวดารา

จ๋าย ไททศมิตร สมน้ำหน้า ประเทศอื่นราคาน้ำมันตก ขอบคุณรัฐบาลทำงานหนัก

26 นาที ที่แล้ว
&quot;ลิซ่า ภคมน&quot; เหน็บ &quot;ไชยชนก&quot; สอนให้พอเพียง วอนหยุดแก้ปัญหาแบบคนรวย ข่าวการเมือง

“ลิซ่า ภคมน” เหน็บ “ไชยชนก” สอนให้พอเพียง วอนหยุดแก้ปัญหาแบบคนรวย

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลือ! “สุดาวรรณ” ตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่ผ่าน ส่ง “นิกร” เสียบแทน

45 นาที ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่ ข่าว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถาบันวัคซีน แจงโควิด “Cicada” ไม่ได้มาจากจิ้งหรีด วัคซีนป้องกันได้

56 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ โพสต์ตัดพ้อเบื่อชีวิต บันเทิง

ห่วงหนัก ตลกคนดัง ป่วยปอดอักเสบ ตัดพ้อชีวิต ไม่มีเงินรักษา ถ้าตายก็ไม่ต้องสนใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง “อนุทิน” หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุ เตือนด่วน ภาคเหนือร้อนอันตราย ทะลุ 42 องศาเซลเซียส ข่าว

กรมอุตุ เตือนด่วน ภาคเหนือร้อนอันตราย ทะลุ 42 องศาเซลเซียส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้น ชายฝั่งเกาะเกชม์ หลังถูกอิหร่านโจมตี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ รวม 254 ล้านบาท ลงทุนกองทุน 81 ล้าน สะสมพระเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

IOC ออกกฎใหม่ ห้ามหญิงข้ามเพศ XY ลงแข่งหญิงแท้ เริ่มใช้โอลิมปิก LA 2028

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บิลลี่ โอแกน เฉลยแล้ว ภาพแฟนใหม่? เปิดหน้าสาวปริศนาออกสื่อครั้งแรก!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ข่าวดารา

สิ้น อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายยุคแผ่นฟิล์ม เสียชีวิตสงบ ย้อนผลงานเด่น 40 เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุรพัฒน์ แจงดราม่า หงสาจอมราชันย์ รับผิดลักลอบพิมพ์ อ้างตัวแทนเรียกเงิน 4.5 ล้าน ข่าว

บุรพัฒน์ แจงดราม่า หงสาจอมราชันย์ รับผิดลักลอบพิมพ์ อ้างตัวแทนเรียกเงิน 4.5 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์ เคยติดต่อตำรวจ ถูกสะกดรอยตาม ก่อนถูกแทงเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI แจ้งยุติดำเนินคดี “ธัมมชโย” อดีตเจ้าอาวาสธรรมกาย เหตุขาดอายุความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเม้นท์สนั่น! “ฮาย อาภาพร” โพสต์น้ำมันขึ้น 6 บาท บ่นไปก็ไม่มีไรดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ยืดระยะเวลาทำลายโรงงานไฟฟ้าอิหร่านอีก 10 วัน ย้ำเจรจาไปได้ด้วยดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปเมื่อวานดิ่ง 1,500 บาท รับน้ำมันพุ่ง

ราคาทองวันนี้ 27 มี.ค. 69 เปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 69,000 บาท

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569

สาวผวา ถูกสะกดรอยตามถึงบ้าน อ้างเนื้อคู่ชาติที่แล้ว โพสต์เตือนภัยอย่าหาคุยคนแปลกหน้า

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์เสียดสีรัฐบาลปมน้ำมันไทยพุ่ง

จ๋าย ไททศมิตร สมน้ำหน้า ประเทศอื่นราคาน้ำมันตก ขอบคุณรัฐบาลทำงานหนัก

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
