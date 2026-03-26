ออสเตรเลีย ประกาศแบนนักท่องเที่ยวชาวอิหร่าน 6 เดือน หวั่นกลับบ้านไม่ได้ เมื่อวีซ่าหมดอายุ ไม่มีผลกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าประเทศออสเตรเลียได้ประกาศงดรับนักชาวอิหร่านที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังกังวลว่านักท่องเที่ยวชาวอิหร่านจะกลับบ้านประเทศไม่ได้หรือเลือกจะไม่กลับประเทศเมื่อวีซ่าหมดอายุ ท่ามกลางสงครามตะวันออกกลางที่ยังตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง
นาย โทนี เบิร์ค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน ระบุว่าการตัดสินพำนักอยู่ในออสเตรเลียควรจะเป็นการตัดสินของรัฐบาล ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในการควบคุมจากคนที่มาท่องเที่ยว โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มใช้ในวันพฤหัสบดีนี้
นายเบิร์คกล่าวอีกว่าพวกเขาตัดสินใจโดยมองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พร้อมชี้ว่ามาตรการนี้จะทำให้พวกเขามีเวลาประเมินสถานการณ์อย่างละเอียด และพวกเขาพร้อมจะมีความยืดหยุ่นต่อบางกรณี
ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับประชาชนจากชาติอื่นแต่อย่างใด
