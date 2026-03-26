ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ยืนกรานไม่ประสงค์เจรจาเพิ่มเติม สวนทาง “ทรัมป์” ที่บอกใกล้บรรลุข้อตกลง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 08:14 น.
อิหร่าน ยืนกรานไม่มีความประสงค์จะเจรจาเพิ่มเติมในขณะนี้ สวนทางกับที่ โดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าว่าการเจรจายุติสงครามใกล้ลุล่วง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า แอบบอส แอรอกชี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่าในช่วงทีผ่านมาทางสหรัฐอเมริกาพยายามจะส่งข้อความผ่านคนกลางหลายช่องทาง

อย่างไรก็ตามทางอิหร่านได้ตอบกลับ “ประเทศที่เป็นมิตร” ด้วยการแสดงจุดยืนและออกคำเตือน และย้ำว่าไม่ใช่การพูดคุยหรือเจรจาทั้งสิ้น

นายแอรอกชี ย้ำด้วยว่านโยบายของอิหร่านตอนนี้คือการเดินหน้าป้องกันตนเองและไม่มีความประสงค์ในการเจรจาใดๆเพิ่มเติม พร้อมกล่าวต่ออีกว่า “นี่คือสงครามกับอิสราเอลและคนในภูมิภาค ซึ่งตอนนี้ชาวอเมริกันกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามนี้”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เปิดเผยว่า สหรัฐฯ เข้าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามกับอิหร่าน โดยผู้นำสหรัฐฯได้ยื่นข้อเสนอ 15 ข้อ ซึ่งทำเนียบขาวได้กล่าวเตือนด้วยว่าหากอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ ผู้นำสหรัฐฯ จะเปิดประตูนรกในการโจมตีครั้งต่อๆไป

ข่าวล่าสุด
&quot;พีระพันธุ์-อรรถวิชช์&quot; ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร ข่าว

“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

11 วินาที ที่แล้ว
แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ บันเทิง

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

6 นาที ที่แล้ว
ใจหาย &quot;ติวเตอร์ชื่อดัง&quot; ดับกะทันหัน ระหว่างออกกำลังกาย ทั้งที่อายุน้อย ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย “ติวเตอร์ชื่อดัง” ดับกะทันหัน ระหว่างออกกำลังกาย ทั้งที่อายุน้อย

10 นาที ที่แล้ว
Loana ไอคอนเรียลลิตี้ทีวีเสียชีวิตวัย 48 ปี ข่าวต่างประเทศ

loana ดาวเรียลลิตี้โชว์ เสียชีวิตวัย 48 ย้อนชีวิตเศร้า สื่อกดดันหนัก-เป็นซึมเศร้า

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กรณ์” วอนรัฐบาลอย่าผลักภาระทั้งหมดให้ประชาชน ปล่อยโรงกลั่นทำกำไรมหาศาล

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาวเน็ต โพสต์ถล่ม พรรคภูมิใจไทย ทวงสัญญารวยไม่ไหวแล้ว ราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยินดีด้วย! ชายโปแลนด์สอบภาคทฤษฎีใบขับขี่ผ่านแล้ว สอบไม่ผ่าน 139 ครั้ง

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” อัดรัฐบาลไม่มีความชัดเจน หลังน้ำมันพุ่งทีเดียว 6 บาท/ลิตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ยืนกรานไม่ประสงค์เจรจาเพิ่มเติม สวนทาง “ทรัมป์” ที่บอกใกล้บรรลุข้อตกลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 26 มี.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 200 บาท ทองแท่งเหลือ 70,300

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” บ่นพวกท่านทำอะไรบ้าง สักแต่วิจารณ์ พร้อมรับฟังคำเสนอแนะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ช็อก! เช็กราคาน้ำมันวันนี้ จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นทีเดียว 6 บาท/ลิตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 1 เมษายน 2569 เลขเด็ด

คัดเน้นๆ เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 1 เม.ย. 69 รีบส่องก่อนหมดเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 3 69 ดูดวง

3 ราศีคนคิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเอง ใครที่เคยนินทาจะได้รับผลกรรมทันที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คุกเฒ่าวัย 78 ปี ล่อลวงเด็กผ่านดาร์กเว็บ สื่อลามกอนาจารเพียบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจหวังดี หญิงวัย 73 ยืนยัน ไม่ได้โอนเงินให้มิจฉาชีพ ซ้ำโดนด่า &quot;หน้าอย่างกับโจร&quot; ข่าว

ตำรวจหวังดี หญิงวัย 73 ยืนยัน ไม่ได้โอนเงินให้มิจฉาชีพ ซ้ำโดนด่า “หน้าอย่างกับโจร”

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ช็อก ราคาน้ำมัน 26 มี.ค. ขึ้นพรวด 6 บาท/ลิตร ทั้งเบนซิน-ดีเซล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ 8 คนร้าย บุกใช้ไม้-เหล็กทุบหัว “คาปิบารา” ปางตาย แพทย์ดูแลอาการใกล้ชิด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 เม.ย. 69 มาครบทั้ง 4 และ 9 อัดแน่นชุด 3 ตัวตรง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปคู่รักทำอนาจารในสุสานจีนที่มาเลเซีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน คู่รักเล่นเสียวหน้าหลุมบรรพบุรุษ ไม่แคร์คนมอง เจอแซะแรง ไร้ยางอาย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน ข่าวต่างประเทศ

NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุแท้จริง ปล่อยตัวปลัดอำเภออุ้มฆ่าลูกบ้าน ลูกสาวผวาหนักหวั่นไม่ปลอดภัย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 25 มี.ค. 69 ตรงฤกษ์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ ข่าวต่างประเทศ

เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;พีระพันธุ์-อรรถวิชช์&quot; ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

“กรณ์” วอนรัฐบาลอย่าผลักภาระทั้งหมดให้ประชาชน ปล่อยโรงกลั่นทำกำไรมหาศาล

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

ชาวเน็ต โพสต์ถล่ม พรรคภูมิใจไทย ทวงสัญญารวยไม่ไหวแล้ว ราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
Back to top button