อิหร่าน ยืนกรานไม่ประสงค์เจรจาเพิ่มเติม สวนทาง “ทรัมป์” ที่บอกใกล้บรรลุข้อตกลง
อิหร่าน ยืนกรานไม่มีความประสงค์จะเจรจาเพิ่มเติมในขณะนี้ สวนทางกับที่ โดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าว่าการเจรจายุติสงครามใกล้ลุล่วง
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า แอบบอส แอรอกชี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่าในช่วงทีผ่านมาทางสหรัฐอเมริกาพยายามจะส่งข้อความผ่านคนกลางหลายช่องทาง
อย่างไรก็ตามทางอิหร่านได้ตอบกลับ “ประเทศที่เป็นมิตร” ด้วยการแสดงจุดยืนและออกคำเตือน และย้ำว่าไม่ใช่การพูดคุยหรือเจรจาทั้งสิ้น
นายแอรอกชี ย้ำด้วยว่านโยบายของอิหร่านตอนนี้คือการเดินหน้าป้องกันตนเองและไม่มีความประสงค์ในการเจรจาใดๆเพิ่มเติม พร้อมกล่าวต่ออีกว่า “นี่คือสงครามกับอิสราเอลและคนในภูมิภาค ซึ่งตอนนี้ชาวอเมริกันกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามนี้”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เปิดเผยว่า สหรัฐฯ เข้าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามกับอิหร่าน โดยผู้นำสหรัฐฯได้ยื่นข้อเสนอ 15 ข้อ ซึ่งทำเนียบขาวได้กล่าวเตือนด้วยว่าหากอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ ผู้นำสหรัฐฯ จะเปิดประตูนรกในการโจมตีครั้งต่อๆไป
