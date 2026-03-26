เอกชัย ศรีวิชัย สงสัย สงครามไม่ถึงเดือน แต่น้ำมันราคาพุ่ง จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 15:27 น.
เอกชัย ศรีวิชัย โพสต์ฟาดปมวิกฤตน้ำมันแพง 6 บาทต่อลิตร

เอกชัย ศรีวิชัย เผย ไม่เกี่ยวพรรคไหนเป็นรัฐบาล ต้องเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง สงสัยสงครามเกิดไม่ถึงเดือนแต่น้ำมันขึ้นราคา ชี้รัฐบาลชุดปัจจุบันล้วนเคยทำงานมาแล้ว

วิกฤตพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยอย่างหนัก ก่อนหน้านี้มีข่าวประชาชนทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งคิวเติมน้ำมัน ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นรวดเดียวถึง 6 บาทต่อลิตร ทำให้หลาย ๆ คนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน

ล่าสุด เอกชัย ศรีวิชัย นักร้องและนักแสดงคนดัง ออกมาเป็นกระบอกเสียงถึงปัญหาน้ำมันในปัจจุบันมองว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวว่าพรรคไหนจะเป็นรัฐบาล แต่อยู่ที่ใครเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง พร้อมอธิบายต่อว่า “เลิกพูดได้แล้วว่าถ้าพรรคนั้นเป็นจะทำยังไง ถ้าพรรคนี้เป็นจะแก้ยังไง เราดูกันที่หน้างานตอนนี้ว่าใครเห็นผลประโยชน์ของประชาชน และทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากภาวะสงคราม สงครามเกิดยังไม่ทันถึงเดือน น้ำมันในประเทศประเทศไทยขึ้นราคาและขาดแคลนตั้งแต่วันแรกที่เค้ายิงกัน แม่xึงพายเรือไปซื้อน้ำมันมาวันนั้นเหรอ?

แล้วน้ำน้ำมันที่ซื้อมาช่วงสงคราม ตอนนี้ถึงประเทศไทยแล้วหรือยัง อันนี้ผมถามแบบคนโง่โง่นะ แบบผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย กลไกของราคาน้ำมันประชาชนคนไทยไม่เคยรู้เรื่องรายละเอียดอะไรเลย ที่ไม่รู้เพราะไม่มีคนอยากบอก หรือไม่อยากให้ประชาชนรู้

ไม่ได้โทษรัฐบาลนี้ แต่เอาจริง ๆ คนที่บริหารประเทศในวันนี้ก็เคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันมาแล้วทั้งหมด ถ้าปัญหามันมีมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่แก้ ผมเชื่อว่าท่านที่อยู่ในสภาเวลานี้ก็ผ่านการเป็นรัฐบาลมาแล้วทั้งนั้น (ลืมไป พูดไปก็ไม่มีใครเค้าสนใจหรอก เพราะเงินจำนวน 10,000,000,000 ขนาดบาปบุญคุณโทษยังทำร้ายไม่ทัน)”

เอกชัย ศรีวิชัย โพสต์ถึงปัญหาน้ำมัน
ภาพจาก Instagram : บุญรอบ ศรีวิชัย
เอกชัย ศรีวิชัย โพสต์ถึงปัญหาน้ำมัน-2
ภาพจาก Instagram : บุญรอบ ศรีวิชัย
เอกชัย ศรีวิชัย
ภาพจาก Instagram : บุญรอบ ศรีวิชัย

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

