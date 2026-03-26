เพจสถานทูตอิหร่านในไทย โพสต์ล้อ “ทรัมป์” ใส่เฝือก หลังอวดชนะสงครามขาดลอย
เพจเฟซบุ๊ก IR Iran Embassy in Bangkok Thailand ซึ่งเป็นเพจสถานทูตอิหร่านประจำกรุงเทพได้โพสต์ภาพล้อเลียนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตัดต่อในสภาพใส่เฝือกและได้รับบาดเจ็บ พร้อมเขียนข้อความข้อเลียนว่า “เรากำลังชนะอย่างขาดลอย”
ทั้งนี้ประโยคดังกล่าวมาจากที่นายทรัมป์ กล่าวในการระดมทุนพรรครีพับลิกันว่า อิหร่านกำลังเจรจายุติสงคราม แม้ว่าทางสื่ออิหร่านจะปฏิเสธว่ามีการเจรจานั้น
โดยนายทรัมป์กล่าวว่า “เรากำลังชนะอย่างขาดลอย แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนในตะวันออกกลาง และอิหร่านกำลังเจรจากับเรา พวกเขาอยากจะเจรจาใจจะขาด แต่พวกเขาไม่กล้าที่จะพูด เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะถูกประชาชนของเขาฆ่าตาย แต่พวกเขาก็กลัวที่จะถูกเราฆ่าเหมือนกัน”
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยชาวไทย เนื่องจากมองว่าเป็นเพจสถานทูตอิหร่านในไทยการที่โพสต์แบบดังกล่าวเหมือนเอาชื่อของประเทศไทยเข้าไปเสี่ยงด้วย
