เปิดวาร์ป ปาปา เอสซีดู ศาสตราจารย์สเนปคนใหม่ ซีรีส์ Harry Potter

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:31 น.
ปาปา เอสซีดู ผู้รับบท สเนป คนใหม่ในซีรีส์ Harry Potter

ประวัติ ปาปา เอสซีดู (Paapa Essiedu) นักแสดงหนุ่มวัย 35 ปี รับไม้ต่อบท ‘ศาสตราจารย์สเนป’ คนใหม่ ฝ่าดราม่าโดนคุกคามหนัก เตรียมพิสูจน์ฝีมือในซีรีส์ Harry Potter ดีเดย์ฉายคริสต์มาสนี้

ตัวอย่างแรกของซีรีส์ Harry Potter (แฮร์รี่ พอตเตอร์) ฉบับสร้างใหม่เผยแพร่แล้ว ซีรีส์นี้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Harry Potter and the Philosopher’s Stone (แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์) เผยให้เห็นภาพแรกของนักแสดงหนุ่ม ปาปา เอสซีดู (Paapa Essiedu) ในบทบาท เซเวอรัส สเนป ปรมาจารย์วิชาปรุงยาคนสำคัญ

สำหรับ ปาปา เอสซีดู เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2533 ที่เมืองวอลแทมสโตว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันอายุ 35 ปี เคยฝากผลงานเด่นในซีรีส์ Black Mirror และ I May Destroy You (2563), และ Men (2566) และ The Outrun (2567)

ล่าสุดมารับบทสเนปในซีรีส์ฉบับรีบูตที่เปลี่ยนนักแสดงพ่อมดแม่มดชุดใหม่ทั้งหมด ในตัวอย่างซีรีส์ผู้ชมเห็นเอสซีดูร่ายเวทมนตร์ในโถงทางเดินมืดมิดของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์เพียงช่วงสั้น ๆ แฟนหนังสือและแฟนภาพยนตร์ต้นฉบับทราบดีว่าสเนปเป็นตัวละครที่มีบทบาทมหาศาลในเรื่องราว หลายคนจึงสงสัยว่าทำไมตัวอย่างซีรีส์ถึงไม่เปิดเผยภาพของเขาให้มากกว่านี้

เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ สเนปเป็นตัวละครสำคัญมาก ทีมงานจึงต้องการเก็บรายละเอียดของเขาไว้เป็นความลับในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม HBO ได้ปล่อยภาพสเนปยืนอยู่ในป่าที่ปกคลุมด้วยหิมะออกมาเพิ่มเติมแล้ว

Paapa Essiedu รับบทเป็นศาสตราจารย์สเนป ในซีรีส์ Harry Potter
เอสซีดูเพิ่งออกมาสัมภาษร์ถึงความท้าทายในการรับบทบาทนี้ ถือเป็นการมารับไม้ต่อจาก แอลัน ริกแมน (Alan Rickman) นักแสดงผู้ล่วงลับที่สร้างตำนานไว้ในเวอร์ชันภาพยนตร์และเสียชีวิตในปี 2559 แฟนคลับส่วนหนึ่งตื่นเต้นที่นักแสดงฝีมือดีอย่างเอสซีดูมารับบทนี้ แต่ก็มีแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับการคัดเลือกนักแสดง เขาถูกแฟนซีรีส์บางคนข่มขู่เอย่างหนัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ สังคมไม่ควรปล่อยให้คนแปลกหน้ามาคุกคามนักแสดงเพียงเพราะเขามารับบทในแฟรนไชส์ยอดฮิต

ซีรีส์ Harry Potter มีกำหนดออกอากาศช่วงคริสต์มาสปี 2569 ก่อนหน้านี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ โจแอนน์ “เจ.เค.” โรว์ลิง (J.K. Rowling) ผู้เขียนหนังสือต้นฉบับอย่างหนัก เพราะการแสดงความคิดเห็นอคติต่อกลุ่มคนข้ามเพศ นอกจากนี้ เคซีย์ บลอยส์ (Casey Bloys) ผู้บริหารของ HBO เพิ่งเปิดเผยว่าซีรีส์จะไม่ทิ้งช่วงออกอากาศแบบปีต่อปี ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทีมงานจะจัดการกับปัญหานักแสดงเด็กที่โตขึ้นตามวัยอย่างไร

สำหรับบทบาทของสเนป ผู้เขียนบทความต้นฉบับแสดงความเห็นว่า เขารักเอสซีดูและเชื่อมั่นว่านักแสดงหนุ่มจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยม แต่ลักษณะนิสัยบางอย่างของสเนป เช่น การที่แฮร์รี่ไม่ไว้ใจเขาตั้งแต่แรกโดยไม่รู้สาเหตุแน่ชัด อาจทำให้การคัดเลือกนักแสดงครั้งนี้มีความซับซ้อนเล็กน้อย แฟน ๆ คงต้องรอชมภาพการแสดงของเอสซีดูเพิ่มเติมก่อนซีรีส์จะฉายในช่วงคริสต์มาสนี้

ใครที่อยากติดตามผลงานและไลฟ์สไตล์ของนักแสดงหนุ่มคนนี้ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัว @pessiedu หรือติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ที่อินสตาแกรม @harrypotter

Paapa Essiedu รับบทศาสตราจารย์สเนป ในซีรีส์ Harry Potter
Paapa Essiedu รับบทศาสตราจารย์สเนป ในซีรีส์ Harry Potter-2
Paapa Essiedu รับบทศาสตราจารย์สเนป ในซีรีส์ Harry Potter-3
ข้อมูลจาก : slashfilm

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้น 6 บาท สินค้าอะไรจะขึ้นราคาบ้าง กระเป๋าเงินคนไทยฉีก

23 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน

13 นาที ที่แล้ว
วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

15 นาที ที่แล้ว
ปาปา เอสซีดู ผู้รับบท สเนป คนใหม่ในซีรีส์ Harry Potter ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ปาปา เอสซีดู ศาสตราจารย์สเนปคนใหม่ ซีรีส์ Harry Potter

17 นาที ที่แล้ว
The latest gold price on March 26, 2026, around noon, fluctuated, dropping 500 baht. Gold bars reached 70,000 baht. เศรษฐกิจ

ราคาทองล่าสุด 26 มี.ค. 69 เที่ยงสวิง 10 ครั้ง ร่วง 500 ทองแท่งแตะ 70,000 บาท

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงาน

30 นาที ที่แล้ว
แฟนนางงามชื่นชม มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 วีเนียร์หลุดกลางเวที คุมสติโชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ บันเทิง

ฟันวีเนียร์หลุดกลางเวที มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 โชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ

37 นาที ที่แล้ว
เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น เศรษฐกิจ

เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น

40 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เรือแสนแสบอั้นไม่ไหว ประกาศขึ้นราคา 2 บาท มีผลบังคับใช้ 30 มี.ค. นี้

49 นาที ที่แล้ว
จาตุรนต์ จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน เปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก ข่าวการเมือง

จาตุรนต์ จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน เปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ.เจษฎ์ เฉลยแล้ว ปลั๊กที่เขี่ยบุหรี่ ช่วยประหยัดน้ำมันจริงไหม รู้ก่อนเสียเงินฟรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เข้ารับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 เช็กข้อมูลที่นี่ เศรษฐกิจ

กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 เช็กข้อมูลที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พงศกร ซัดรัฐขึ้นน้ำมัน 6 บาท อุ้มโรงกลั่น ทิ้งภาระให้ ปชช. เสนอสูตรหั่นราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพจสถานทูตอิหร่านในไทย โพสต์ล้อ “ทรัมป์” ใส่เฝือก หลังอวดชนะสงครามขาดลอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย เศรษฐกิจ

คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

#ราคาน้ำมัน ติดเทรนด์ X หลังปรับขึ้นรวดเดียว 6 บาท ชาวเน็ต ลั่้น เกิดมาไม่เคยเจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอสมิน-บอสแซม” ติดต่อขอเลื่อนส่งฟ้องออกไป 30 วัน คดีดิไอคอนกรุ๊ป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ซัด อนุทิน ถอยรถไฟฟ้าป้ายแดง เมินชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันแพ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน ซัด อนุทิน ออกรถไฟฟ้าใหม่อวดสื่อ เมินชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเอาจริง บังคับใช้กฎหมายจราจร จับปรับผู้กระทำผิด เริ่ม 1 เม.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง เศรษฐกิจ

นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมรับแรงกระแทก! ดีเซลขึ้น 6 บาท ดันต้นทุนขนส่งพุ่ง สินค้าจ่อขยับราคา เศรษฐกิจ

คนไทยผวา น้ำมันดีเซลขึ้น 6 บาท ดันต้นทุนขนส่งพุ่ง สินค้าจ่อขยับราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พีระพันธุ์-อรรถวิชช์&quot; ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร ข่าว

“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ บันเทิง

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:31 น.
52
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำมันขึ้น 6 บาท สินค้าอะไรจะขึ้นราคาบ้าง กระเป๋าเงินคนไทยฉีก

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

“กัณวีร์” ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
The latest gold price on March 26, 2026, around noon, fluctuated, dropping 500 baht. Gold bars reached 70,000 baht.

ราคาทองล่าสุด 26 มี.ค. 69 เที่ยงสวิง 10 ครั้ง ร่วง 500 ทองแท่งแตะ 70,000 บาท

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

“อนุทิน” อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงาน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
