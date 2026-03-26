เปิดวาร์ป ปาปา เอสซีดู ศาสตราจารย์สเนปคนใหม่ ซีรีส์ Harry Potter
ประวัติ ปาปา เอสซีดู (Paapa Essiedu) นักแสดงหนุ่มวัย 35 ปี รับไม้ต่อบท ‘ศาสตราจารย์สเนป’ คนใหม่ ฝ่าดราม่าโดนคุกคามหนัก เตรียมพิสูจน์ฝีมือในซีรีส์ Harry Potter ดีเดย์ฉายคริสต์มาสนี้
ตัวอย่างแรกของซีรีส์ Harry Potter (แฮร์รี่ พอตเตอร์) ฉบับสร้างใหม่เผยแพร่แล้ว ซีรีส์นี้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Harry Potter and the Philosopher’s Stone (แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์) เผยให้เห็นภาพแรกของนักแสดงหนุ่ม ปาปา เอสซีดู (Paapa Essiedu) ในบทบาท เซเวอรัส สเนป ปรมาจารย์วิชาปรุงยาคนสำคัญ
สำหรับ ปาปา เอสซีดู เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2533 ที่เมืองวอลแทมสโตว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันอายุ 35 ปี เคยฝากผลงานเด่นในซีรีส์ Black Mirror และ I May Destroy You (2563), และ Men (2566) และ The Outrun (2567)
ล่าสุดมารับบทสเนปในซีรีส์ฉบับรีบูตที่เปลี่ยนนักแสดงพ่อมดแม่มดชุดใหม่ทั้งหมด ในตัวอย่างซีรีส์ผู้ชมเห็นเอสซีดูร่ายเวทมนตร์ในโถงทางเดินมืดมิดของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์เพียงช่วงสั้น ๆ แฟนหนังสือและแฟนภาพยนตร์ต้นฉบับทราบดีว่าสเนปเป็นตัวละครที่มีบทบาทมหาศาลในเรื่องราว หลายคนจึงสงสัยว่าทำไมตัวอย่างซีรีส์ถึงไม่เปิดเผยภาพของเขาให้มากกว่านี้
เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ สเนปเป็นตัวละครสำคัญมาก ทีมงานจึงต้องการเก็บรายละเอียดของเขาไว้เป็นความลับในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม HBO ได้ปล่อยภาพสเนปยืนอยู่ในป่าที่ปกคลุมด้วยหิมะออกมาเพิ่มเติมแล้ว
เอสซีดูเพิ่งออกมาสัมภาษร์ถึงความท้าทายในการรับบทบาทนี้ ถือเป็นการมารับไม้ต่อจาก แอลัน ริกแมน (Alan Rickman) นักแสดงผู้ล่วงลับที่สร้างตำนานไว้ในเวอร์ชันภาพยนตร์และเสียชีวิตในปี 2559 แฟนคลับส่วนหนึ่งตื่นเต้นที่นักแสดงฝีมือดีอย่างเอสซีดูมารับบทนี้ แต่ก็มีแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับการคัดเลือกนักแสดง เขาถูกแฟนซีรีส์บางคนข่มขู่เอย่างหนัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ สังคมไม่ควรปล่อยให้คนแปลกหน้ามาคุกคามนักแสดงเพียงเพราะเขามารับบทในแฟรนไชส์ยอดฮิต
ซีรีส์ Harry Potter มีกำหนดออกอากาศช่วงคริสต์มาสปี 2569 ก่อนหน้านี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ โจแอนน์ “เจ.เค.” โรว์ลิง (J.K. Rowling) ผู้เขียนหนังสือต้นฉบับอย่างหนัก เพราะการแสดงความคิดเห็นอคติต่อกลุ่มคนข้ามเพศ นอกจากนี้ เคซีย์ บลอยส์ (Casey Bloys) ผู้บริหารของ HBO เพิ่งเปิดเผยว่าซีรีส์จะไม่ทิ้งช่วงออกอากาศแบบปีต่อปี ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทีมงานจะจัดการกับปัญหานักแสดงเด็กที่โตขึ้นตามวัยอย่างไร
สำหรับบทบาทของสเนป ผู้เขียนบทความต้นฉบับแสดงความเห็นว่า เขารักเอสซีดูและเชื่อมั่นว่านักแสดงหนุ่มจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยม แต่ลักษณะนิสัยบางอย่างของสเนป เช่น การที่แฮร์รี่ไม่ไว้ใจเขาตั้งแต่แรกโดยไม่รู้สาเหตุแน่ชัด อาจทำให้การคัดเลือกนักแสดงครั้งนี้มีความซับซ้อนเล็กน้อย แฟน ๆ คงต้องรอชมภาพการแสดงของเอสซีดูเพิ่มเติมก่อนซีรีส์จะฉายในช่วงคริสต์มาสนี้
ใครที่อยากติดตามผลงานและไลฟ์สไตล์ของนักแสดงหนุ่มคนนี้ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัว @pessiedu หรือติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ที่อินสตาแกรม @harrypotter
ข้อมูลจาก : slashfilm
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- HBO เปิดตัวนักแสดง 3 ตัวเอก Harry Potter ฉบับซีรีส์ แถมปิดคอมเมนต์กันคนดราม่า
- เปิดภาพปัจจุบัน ตัวประกอบหน้าคุ้นจาก Harry Potter โตมาเป็นช่างภาพมืออาชีพ ผลงานไม่ธรรมดา
- HBO เตรียมนำ Harry Potter มาทำในรูปแบบซีรีส์ คาดว่ามีทั้งหมด 7 ซีซั่น
