ข่าวการเมือง

ช็อก! เช็กราคาน้ำมันวันนี้ จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นทีเดียว 6 บาท/ลิตร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 07:37 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 07:37 น.
73

เช็กราคาน้ำมันวันนี้ (26 มี.ค. 69) จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกทีเดียว 6 บาท/ลิตร

จากที่มีรายงานเมื่อช่วงดึกของวันที่ 25 มี.ค. ว่าจะมีการน้ำมันขึ้น 6 บาท/ลิตร ตามกลไกราคาน้ำมัน รวมไปถึงผลกระทบของสงครามตะวันออกกลาง โดยมีผลแล้วในวันนี้ ซึ่งจากตรวจสอบราคาน้ำมันจากเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเช้านี้พบว่า ปั๊มน้ำมันมีการปรับขึ้นราคาดังนี้

ปั๊ม ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 52.04 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 49.64 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 54.64 บาท/ลิตร

ปั๊มบางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 57.54 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 56.84 บาท/ลิตร

ปั๊มพีที

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 44.14 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ปั๊มเชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.93 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 57.84 บาท/ลิตร

ปั๊มคาลเท็กซ์

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 57.51 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 57.84 บาท/ลิตร

สำหรับราคาของปั๊มน้ำมันอื่นๆสามารถเช็กได้ที่นี่

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button