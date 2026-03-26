ช็อก! เช็กราคาน้ำมันวันนี้ จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นทีเดียว 6 บาท/ลิตร

เช็กราคาน้ำมันวันนี้ (26 มี.ค. 69) จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกทีเดียว 6 บาท/ลิตร
จากที่มีรายงานเมื่อช่วงดึกของวันที่ 25 มี.ค. ว่าจะมีการน้ำมันขึ้น 6 บาท/ลิตร ตามกลไกราคาน้ำมัน รวมไปถึงผลกระทบของสงครามตะวันออกกลาง โดยมีผลแล้วในวันนี้ ซึ่งจากตรวจสอบราคาน้ำมันจากเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเช้านี้พบว่า ปั๊มน้ำมันมีการปรับขึ้นราคาดังนี้
ปั๊ม ปตท.
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 52.04 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 49.64 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 54.64 บาท/ลิตร
ปั๊มบางจาก
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 57.54 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 56.84 บาท/ลิตร
ปั๊มพีที
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 44.14 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
ปั๊มเชลล์
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.93 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 57.84 บาท/ลิตร
ปั๊มคาลเท็กซ์
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 57.51 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 38.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 57.84 บาท/ลิตร
สำหรับราคาของปั๊มน้ำมันอื่นๆสามารถเช็กได้ที่นี่
