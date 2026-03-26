ฟันวีเนียร์หลุดกลางเวที มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 โชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:18 น.
แฟนนางงามชื่นชม “ผักกาด กมลวรรณ” มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 วีเนียร์หลุดกลางเวที ขณะแนะนำตัว คุมสติโชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนในระหว่างการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 รอบพรีลิมฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา (25 มี.ค. 69) เหตุเกิดขึ้นขณะที่ ผักกาด กมลวรรณ มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 กำลังยืนแนะนำตัวอยู่นั้น วีเนียร์ หรือ ที่ครอบฟันขาวกลับหลุดออกจากฟันของเธอกลางเวที หลังจากที่ผักกาดพูดชื่อจังหวัดของตัวเองจบ

งานนี้ทำเอาแฟนนางงามตกอกตกใจกันเป็นแถวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ทว่า มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 กลับควบคุมสติของตัวเองไว้ได้อย่างดี เธอไม่มีอาการตกใจ หรือหลุดขำออกมาเลย แต่กลับหันหลบกล้องเพื่อใส่ครอบฟันกลับเข้าที่เดิม ก่อนจะหันมาส่งพลังผ่านทางสีหน้า และแววตาที่มุ่งมั่นแบบสุด ๆ พร้อมโชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินเฉิดฉายในชุดราตรีซีทรูแหวกอกปักเพชรรอบชุดได้อย่างสมศักดิ์ศรี

แม้ว่าโมเมนต์นี้จะต้องกลายเป็นไวรัล หรือเป็นมีมหลังจากนี้อย่างแน่นอน แต่ ผักกาด กมลวรรณ มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 ก็ได้ใจแฟนนางงาม และชาวเน็ตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เพราะสปิริตของเธอที่ The show must go on เดินต่อจนจบอย่างสวยสง่าสมมงจังหวัด

คอมเมนต์แฟนนางงามและชาวเน็ต

ภาพจาก : IG p_2kkad
ภาพจาก : IG p_2kkad
ภาพจาก : IG p_2kkad
ภาพจาก : IG p_2kkad

อ้างอิงจาก : FB BeautyQueen

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

