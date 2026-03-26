ฟันวีเนียร์หลุดกลางเวที มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 โชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ
แฟนนางงามชื่นชม “ผักกาด กมลวรรณ” มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 วีเนียร์หลุดกลางเวที ขณะแนะนำตัว คุมสติโชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนในระหว่างการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 รอบพรีลิมฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา (25 มี.ค. 69) เหตุเกิดขึ้นขณะที่ ผักกาด กมลวรรณ มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 กำลังยืนแนะนำตัวอยู่นั้น วีเนียร์ หรือ ที่ครอบฟันขาวกลับหลุดออกจากฟันของเธอกลางเวที หลังจากที่ผักกาดพูดชื่อจังหวัดของตัวเองจบ
งานนี้ทำเอาแฟนนางงามตกอกตกใจกันเป็นแถวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ทว่า มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 กลับควบคุมสติของตัวเองไว้ได้อย่างดี เธอไม่มีอาการตกใจ หรือหลุดขำออกมาเลย แต่กลับหันหลบกล้องเพื่อใส่ครอบฟันกลับเข้าที่เดิม ก่อนจะหันมาส่งพลังผ่านทางสีหน้า และแววตาที่มุ่งมั่นแบบสุด ๆ พร้อมโชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินเฉิดฉายในชุดราตรีซีทรูแหวกอกปักเพชรรอบชุดได้อย่างสมศักดิ์ศรี
แม้ว่าโมเมนต์นี้จะต้องกลายเป็นไวรัล หรือเป็นมีมหลังจากนี้อย่างแน่นอน แต่ ผักกาด กมลวรรณ มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 ก็ได้ใจแฟนนางงาม และชาวเน็ตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เพราะสปิริตของเธอที่ The show must go on เดินต่อจนจบอย่างสวยสง่าสมมงจังหวัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB BeautyQueen
ติดตาม The Thaiger บน Google News: