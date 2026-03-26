วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:30 น.
ออสเตรเลียวิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันกว่า 500 แห่งในนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียน้ำมันเกลี้ยง ทั้งเบนซิน-ดีเซล กระทบหนักทั้งเมืองและชนบท

ประเทศออสเตรเลียกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างหนัก หลังจากที่ปั๊มน้ำมันกว่า 520 แห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย ซึ่งเป็นสองรัฐที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ประสบปัญหาน้ำมันเบนซินหรือดีเซลหมด ขณะที่วิกฤตการขาดแคลนน้ำมันในประเทศทวีความรุนแรงขึ้น โดยปัญหาดังกล่าวกระจายตัวไปทั้งในเขตเมืองและเขตภูมิภาค

คริส มินส์ มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ ระบุว่ามีปั๊มน้ำมันรวม 313 แห่งทั่วรัฐที่น้ำมันหมดอย่างน้อยหนึ่งชนิดจากที่เคยมีจำหน่ายตามปกติ ในจำนวนนี้ 187 แห่งไม่มีน้ำมันดีเซลเหลือเลย และ 32 แห่งไม่มีน้ำมันทุกชนิด ตัวเลขดังกล่าวมาจากปั๊มน้ำมันทั้งหมดราว 2,500 แห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์

ด้าน จาซินตา อัลลัน มุขมนตรีรัฐวิกตอเรีย เผยว่าในวันเดียวกันมีปั๊มน้ำมัน 207 แห่งทั่วรัฐที่น้ำมันเบนซินหรือดีเซลหมดแล้ว โดยแบ่งเป็นปั๊มที่ไม่มีน้ำมันเบนซิน 115 แห่ง และปั๊มที่ไม่มีน้ำมันดีเซล 92 แห่ง จากปั๊มน้ำมันทั้งหมดราว 1,700 แห่งทั่วรัฐวิกตอเรีย

วิกฤตลามทั่วถึงทั้งเมืองและชนบท

ข้อมูลจากทั้งสองรัฐพบว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในรัฐวิกตอเรีย จากปั๊มที่ไม่มีน้ำมันเบนซิน 115 แห่ง แบ่งเป็นปั๊มในเขตเมือง 61 แห่ง และในเขตภูมิภาคและชนบท 54 แห่ง ส่วนปั๊มที่ไม่มีน้ำมันดีเซล แบ่งเป็นในเขตเมือง 48 แห่ง และในเขตชนบทและภูมิภาค 44 แห่ง

ส่วนรัฐนิวเซาท์เวลส์ จากปั๊มน้ำมัน 187 แห่งที่ไม่มีน้ำมันดีเซล มี 109 แห่งอยู่ในเขตเมือง และ 78 แห่งอยู่ในเขตภูมิภาค คริส มินส์ ปั๊มน้ำมันที่น้ำมันหมดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่ยังพอสามารถจัดส่งน้ำมันไปเติมในจุดที่ขาดแคลนได้บ้าง แต่ทางรัฐบาลต้องการเห็นรายละเอียดของระบบห่วงโซ่อุปทานนี้ให้ชัดเจนและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

รัฐบาลท้องถิ่นงัดมาตรการฉุกเฉินรับมือ

รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ดำเนินมาตรการสองประการเพื่อรับมือกับวิกฤตดังกล่าว ประการแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะบังคับให้บริษัทน้ำมันรายใหญ่ ต้องมีการรายงานว่าจะกระจายน้ำมันส่วนเกินและน้ำมันพิเศษที่รัฐบาลกลางปล่อยออกมาไปยังชุมชนในภูมิภาคอย่างไร

ประการที่สอง รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ยังเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในเมืองพาร์รามัตตา เพื่อติดตามความต้องการน้ำมันในภาคการก่อสร้าง เกษตรกรรม และเหมืองแร่ รวมถึงวางแผนการเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรได้อย่างทันท่วงที คริส มินส์ ยืนยันด้วยว่า หากจำเป็น พร้อมใช้อำนาจฉุกเฉินพิเศษเพื่อดูแลทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจให้เข้าถึงน้ำมันได้ โดยเฉพาะปั๊มน้ำมันอิสระที่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ ลิลี ดัมโบรซิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากร รัฐวิกตอเรีย พร้อมด้วยผู้ควบคุมพลังงานของรัฐ กำลังใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อเร่งจัดส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน รัฐบาลวิกตอเรียยังเพิ่มจำนวนผู้ตรวจการเพื่อตรวจสอบให้ปั๊มน้ำมันปฏิบัติตามกฎระเบียบเพดานราคา 24 ชั่วโมง และกฎหมายป้องกันการโก่งราคาของรัฐด้วย

ที่มา: sky news

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

