“กัณวีร์” ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน
กัณวีร์ ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน หลังน้ำมันราคาขึ้น 6 บาทต่อลิตร แบบนี้เอาใครมาเป็นก็ได้
นาย กัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัต โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังน้ำมันปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร ว่า “ตาสว่างกันรึยัง !!!
หลายเรื่องหลายปัญหาแก้ไขปัญหาแบบกำปั้นทุบดิน ไม่รู้จักการแก้ รู้แต่การกิน !! นี่แหละการแก้ไขปัญหาวิกฤตของรัฐบาล !!
ปัญหาด้านพลังงาน ทุกคนรู้แหละครับว่ายังไงมันก็กระทบ เพราะสาเหตุไม่ได้มาจากประเทศเรา แต่มันคือวิกฤตโลก กระไรก็ตาม พวกคุณ “รัฐบาล” มีหน้าที่ในการหาทางรับมือ ชะลอ และแก้ไขปัญหา ไม่ใช่มานั่งเป็นแค่หัวโขนเพื่อให้ถูกเรียกว่าฝ่ายบริหาร แล้วไม่รู้จักการชะลอผลกระทบให้พี่น้องประชาชน อย่างนี้เอาใครมานั่งก็ได้
การชนะการเลือกตั้งแบบไทยๆ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะบริหารประเทศในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การชนะเลือกตั้งของไทยคือการรวมกลุ่มบ้านเดิมๆ ชนะแบบที่เราเห็นกันมาแบบไม่สะอาดที่สุด แต่การบริหารประเทศ ถึงแม้คุณมี Technocrats หรือข้าราชการที่เป็นผู้ทรงฯ ต่างๆ นำข้อมูลให้คุณ เพื่อตัดสินใจอย่างมากล้นเท่าไหร่แล้ว พวกคุณก็คงได้แต่นั่งมองข้อมูลต่างๆ แล้วตัดสินใจตามกระบวนการอย่างเดียวกันกับการที่พวกคุณสามารถเข้าถึงอำนาจของพวกคุณเท่านั้นแหละ
หลักการประชาชนและประเทศชาติเป็นศูนย์กลาง ความไม่เอนเอียง ความเป็นกลาง โดยการมีอิสรภาพในการตัดสินใจ คงไม่สามารถ เข้าไปในใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองได้อย่างเต็มที่
กระบวนการที่พวกคุณได้ทำ คือ ประกาศชัดเจนว่าสามารถตรึงราคาได้ถึงวันไหน ประกาศมั่วว่าเรามีน้ำมันสำรองเท่าไหร่ นำกองทุนมาสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อประกันการสูญเสียกำไร สื่อสารแบบไร้ทิศทาง ทั้งหมดทั้งมวล คือ พี่น้องประชาชนไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดการตะเกียกตะกายหาตุนน้ำมัน แต่ !! พวกตุนน้ำมันปริมาณมาก คือ พวกนายทุน !!
สุดท้าย ทุกอย่างเพิ่มลิตรละ 6 บาท !! เข้าทางทุกอย่าง !! นี่คือสูตรสำเร็จทางการเมือง และมุมมองการแสวงหาประโยชน์ จากการไม่ประสาทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำเป็นว่าวิกฤตโลกแก้ไม่ได้ แต่กินได้ !!
เอาหล่ะพี่น้องประชาชนคงตาสว่างกับผลการเลือกตั้ง และกลุ่มฝ่ายบริหาร กับการแก้ไขปัญหาประเทศทั้งที่มาจากภายในและภายนอกประเทศ
Soft Landing คือการไต่ราคาน้ำมันขึ้นไปเรื่อยๆ และมี timeframe ของการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันคงไม่มีอีกแล้ว การใช้ภาษีแบบ floating taxes คือภาษีขึ้นลงตามอัตราโลก ที่มีช่วงระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้ (targeted timeframe) คงไม่สามารถทำได้อีกเช่นกัน รวมทั้งการบังคับใช้ พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง 2516 คงเลยเวลาของมันไปแล้ว
หรือนี่คือการแก้ไขปัญหาจริงๆ ของรัฐบาลชุดนี้ ?? ตอนนี้คนไทยตาสว่างกันหรือยัง ??”
