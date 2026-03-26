ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:32 น.
52

กัณวีร์ ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน หลังน้ำมันราคาขึ้น 6 บาทต่อลิตร แบบนี้เอาใครมาเป็นก็ได้

นาย กัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัต โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังน้ำมันปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร ว่า “ตาสว่างกันรึยัง !!!

หลายเรื่องหลายปัญหาแก้ไขปัญหาแบบกำปั้นทุบดิน ไม่รู้จักการแก้ รู้แต่การกิน !! นี่แหละการแก้ไขปัญหาวิกฤตของรัฐบาล !!
ปัญหาด้านพลังงาน ทุกคนรู้แหละครับว่ายังไงมันก็กระทบ เพราะสาเหตุไม่ได้มาจากประเทศเรา แต่มันคือวิกฤตโลก กระไรก็ตาม พวกคุณ “รัฐบาล” มีหน้าที่ในการหาทางรับมือ ชะลอ และแก้ไขปัญหา ไม่ใช่มานั่งเป็นแค่หัวโขนเพื่อให้ถูกเรียกว่าฝ่ายบริหาร แล้วไม่รู้จักการชะลอผลกระทบให้พี่น้องประชาชน อย่างนี้เอาใครมานั่งก็ได้

การชนะการเลือกตั้งแบบไทยๆ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะบริหารประเทศในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การชนะเลือกตั้งของไทยคือการรวมกลุ่มบ้านเดิมๆ ชนะแบบที่เราเห็นกันมาแบบไม่สะอาดที่สุด แต่การบริหารประเทศ ถึงแม้คุณมี Technocrats หรือข้าราชการที่เป็นผู้ทรงฯ ต่างๆ นำข้อมูลให้คุณ เพื่อตัดสินใจอย่างมากล้นเท่าไหร่แล้ว พวกคุณก็คงได้แต่นั่งมองข้อมูลต่างๆ แล้วตัดสินใจตามกระบวนการอย่างเดียวกันกับการที่พวกคุณสามารถเข้าถึงอำนาจของพวกคุณเท่านั้นแหละ
หลักการประชาชนและประเทศชาติเป็นศูนย์กลาง ความไม่เอนเอียง ความเป็นกลาง โดยการมีอิสรภาพในการตัดสินใจ คงไม่สามารถ เข้าไปในใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองได้อย่างเต็มที่

กระบวนการที่พวกคุณได้ทำ คือ ประกาศชัดเจนว่าสามารถตรึงราคาได้ถึงวันไหน ประกาศมั่วว่าเรามีน้ำมันสำรองเท่าไหร่ นำกองทุนมาสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อประกันการสูญเสียกำไร สื่อสารแบบไร้ทิศทาง ทั้งหมดทั้งมวล คือ พี่น้องประชาชนไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดการตะเกียกตะกายหาตุนน้ำมัน แต่ !! พวกตุนน้ำมันปริมาณมาก คือ พวกนายทุน !!

สุดท้าย ทุกอย่างเพิ่มลิตรละ 6 บาท !! เข้าทางทุกอย่าง !! นี่คือสูตรสำเร็จทางการเมือง และมุมมองการแสวงหาประโยชน์ จากการไม่ประสาทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำเป็นว่าวิกฤตโลกแก้ไม่ได้ แต่กินได้ !!

เอาหล่ะพี่น้องประชาชนคงตาสว่างกับผลการเลือกตั้ง และกลุ่มฝ่ายบริหาร กับการแก้ไขปัญหาประเทศทั้งที่มาจากภายในและภายนอกประเทศ

Soft Landing คือการไต่ราคาน้ำมันขึ้นไปเรื่อยๆ และมี timeframe ของการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันคงไม่มีอีกแล้ว การใช้ภาษีแบบ floating taxes คือภาษีขึ้นลงตามอัตราโลก ที่มีช่วงระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้ (targeted timeframe) คงไม่สามารถทำได้อีกเช่นกัน รวมทั้งการบังคับใช้ พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง 2516 คงเลยเวลาของมันไปแล้ว

หรือนี่คือการแก้ไขปัญหาจริงๆ ของรัฐบาลชุดนี้ ?? ตอนนี้คนไทยตาสว่างกันหรือยัง ??”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

