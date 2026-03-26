แฟนข่าวใจหาย ผู้ประกาศข่าวสาว ประกาศลาออกสายฟ้าแล่บ ช่อง 7 เผยสาเหตุที่แท้จริง
เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกที่ทำเอาแฟนข่าวทั้งหลายต่างตกใจ และใจหายไปตาม ๆ กัน เมื่อทางเพจเฟซบุ๊ก 7HDSocietyFc7 ได้ออกมาแจ้งข่าว การลาออกของผู้ประกาศข่าวสาวคนดัง “บัวบูชา ปุณณนันท์” พร้อมแจ้งสาเหตุเอาไว้ว่า เธอจะหันไปรันวงการฟรีแลนซ์ รับงานพิธีกรอีเวนต์ต่าง ๆ แทน “บัวบูชา ปุณณนันท์” ผู้ประกาศข่าวมากฝีมือ ลาออกจากวิกหมอชิต รับงานฟรีแลนซ์ พิธีกร อีเว้นท์”
ประวัติ บัวบูชา ผู้ประกาศข่าวร่างเล็ก กับความสามารถที่ยิ่งใหญ่
สำหรับ บัวบูชา ปุณณนันท์ หรือ บัว ถือเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวมากฝีมือ เธอเกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 ปัจจุบันอายุ 35 ปี จบการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสารสาสน์เอกตรา, จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น จาก Freie Waldorfschule เมืองเทรียร์ ประเทศเยอรมนี จากนั้นก็สำเร็จการศึกษาระดับ High School ที่โรงเรียน Bad Axe High School รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
ต่อมา บัวบูชา กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย โดยจบปริญญาตรี เกียรตินิมยมอันดับ 1 สาขา บริหารสื่อ (Communication Management) ภาควิชา ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัวบูชา เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากเวทีประกวด Ambassador ประจำปี 2011 จากนั้นก็มีผลงานถ่ายแบบให้กับนิตยสาร Magazine ต่อมาเธอเริ่มมีผลงานด้านพิธีกร และเคยได้เป็นนักร้องนำ ของวง Old Doc ด้วย
จากนั้นไม่นานนัก บัวบูชา ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเต็มตัว จากการที่เธอได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการค้นหาผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7HD รุ่นที่ 3
ปัจจุบันแม้ว่า บัวบูชา ปุณณนันท์ จะยื่นใบลาออกจากวิกหมอชิต อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อไปเดินสายรับงานพิธีกรอีเวนต์แบบฟรีแลนซ์ แต่ผลงานที่สร้างขึ้นในระหว่างที่อยู่ใต้หลังคา ช่อง 7HD ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บัวบูชา ปุณณนันท์ คือผู้ประกาศข่าวมากฝีมือตัวจริง
อ้างอิงจาก : FB 7HDSocietyFc7
ติดตาม The Thaiger บน Google News: