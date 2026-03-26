แฮกเกอร์เจาะระบบรัฐ ดูดข้อมูลคนไทย 60 ล้าน ขายว่อนเน็ต นายกหนูยังไม่รอด!

ข้อมูลรั่ว แฮกเกอร์ขโมยข้อมูลส่วนตัวคนไทยกว่า 60 ล้านคนจากระบบรัฐกับเอกชนนำไปขาย ข้อมูลนายกยังหลุดทั้งยวง ผู้เชี่ยวชาญเร่งแจ้งทางการปิดช่องโหว่ ขีดเส้นตายเตรียมแฉชื่อหน่วยงานหากยังเงียบ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยรั่วไหลครั้งใหญ่ เพจเฟซบุ๊ก CSI LA เปิดเผยว่าแฮกเกอร์เจาะระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมขโมยข้อมูลใบสั่งจราจรออกไป แจกจ่ายตลอดจนประกาศขายกันในกลุ่มแอปพลิเคชันดิสคอร์ด รวมถึงข้อมูลใบสั่งของ นายกอนุทิน ชาญวีรกูล ก็หลุดไปเผยแพร่ด้วย
อาจารย์ศุภเดช จาก รายการล้ำหน้าโชว์ โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตอนนี้มีข้อมูลรั่วไหลจาก 2 แหล่งใหญ่ แหล่งแรกมาจากระบบของหน่วยงานรัฐซึ่งกระทบประชาชนประมาณ 47 ถึง 65 ล้านคน ข้อมูลที่รั่วไหลคือรายละเอียดบนบัตรประจำตัวประชาชนกับทะเบียนบ้าน ข้อมูลนี้ใช้สืบค้นเชื่อมโยงไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องได้ทั้งหมด
อาจารย์แจ้งเรื่องนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับทราบแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการปิดช่องโหว่เรียบร้อยแล้ว ทว่าแฮกเกอร์ยังคงสืบค้นข้อมูลที่ขโมยออกไปได้อยู่ พร้อมขีดเส้นตายวันที่ 28 มีนาคมนี้ หากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ออกมาชี้แจง ตนจะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเอง
แหล่งที่2 มาจากระบบของบริษัทเอกชน แฮกเกอร์ขโมยข้อมูลลูกค้าทั้งอดีตกับปัจจุบันออกไปกว่า 50 ล้านรายการ ข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน อาจารย์กำลังจัดทำรายงานพร้อมศึกษาผลกระทบอย่างละเอียด ประเมินว่าหากข้อมูลบางส่วนเป็นความจริง เรื่องนี้อาจส่งผลกระทบรุนแรงระดับความมั่นคงของประเทศ ข้อมูลของอนุทินก็รั่วไหลไปกับเหตุการณ์จากทั้งสองแหล่งนี้จนหมดเช่นเดียวกัน
- กรมการปกครอง คำสั่งด่วนที่สุดถึง พรรคประชาชน เซ่นปมข้อมูลรั่วไห
- แอร์บัสเตรียมเลิกใช้ Google Cloud หวั่นข้อมูลรั่ว เหตุไม่ไว้ใจกฎหมายสหรัฐฯ
- สอบสวนกลาง เตือน สแกนม่านตาแลกเงิน ชี้เสี่ยงโดนสวมรอย ข้อมูลรั่วไหล
