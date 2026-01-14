อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง โพสต์เศร้า สูญเสียคู่ชีวิตกะทันหัน คนบันเทิงร่วมอาลัย

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง “อิ๊ว ศุภรัตน์ นาคบุญนำ” โพสต์เศร้าหลังสูญเสียคู่ชีวิตกะทันหัน ในวัยเพียง 66 ปี คนในวงการและแฟนข่าวร่วมอาลัย
นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของคนบันเทิงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น โดยเมื่อวานนี้ (13 ม.ค. 69) อิ๊ว ศุภรัตน์ นาคบุญนำ อดีตผู้ประกาศช่อง 7 ได้สูญเสียคู่ชีวิต คุณฟ้าธร ขจรเขตต์ธรรม (ประจวบ บุตรศิริ) ไปอย่างกะทันหัน สิริอายุเพียง 66 ปี โดยอดีตผู้ประกาศช่องดัง โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ด้วยความอาลัยยิ่ง เรามีความฝันกันว่าจะออกเดินทางไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตามที่ต่างๆในบั้นปลายชีวิต วันนี้พี่ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้ว พร้อมภาพสุดท้ายที่ไลน์ทักมาและข้อความ “พร้อมเดินทางรึยัง?” ยังตอบไปว่า “รอก่อน เดี๋ยวตามไป”
ความตายคือการจบสิ้นทางกายภาพ แต่บางส่วนเชื่อว่า จิตวิญญาณอาจดำรงอยู่ต่อ หรือเป็นการเปลี่ยนสถานะไปอีกมิติ/จักรวาลตามหลักฟิสิกส์ ควอนตัม (แม้จะยังเป็นทฤษฎี) และในทางพุทธศาสนา ความตายเป็นเพียงการสิ้นสุดของชีวิตในภพหนึ่ง เพื่อไปเกิดใหม่ตามกรรม”
สำหรับกำหนดสวดอภิธรรม นายฟ้าธร ขจรเขตต์ธรรม (ประจวบ บุตรศิริ) จัดขึ้น ณ วัดปากบึง ซอยร่มเกล้า 24 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันพุธ ที่ 14 มกราคม 2569
- 18.30 น. พิธีสวดอภิธรรมศพ 2 จบ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2569
- 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- 17.00 น. พิธีประชุมเพลิง
