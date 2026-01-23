เปิดวาร์ป “โทโมกะ ทาเคนากะ” ผู้ประกาศข่าวญี่ปุ่น ถ่ายแบบกราเวียร์ หลังลาออกเพราะ “หน้าอกใหญ่เกินไป”
พาส่องความดีงามของ โทโมกะ ทาเคนากะ อดีตผู้ประกาศข่าวสาวชาวญี่ปุ่นวัย 43 ปี ที่เข้าวงการถ่ายแบบกราเวียร์ เพราะต้องลาออกจากงานเดิม และถุกร้องเรียน “หน้าอกใหญ่เกินไป”
ชื่อของ โทโมกะ ทาเคนากะ (Tomoka Takenaka) กลับมาเป็นที่พูดถึงอย่างหนักอีกครั้ง หลังจากนิตยสาร Weekly Playboy ฉบับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เปิดตัวเซตภาพถ่ายแบบกราเวียร์ (Gravure) ของเธอ ซึ่งเผยให้เห็นสัดส่วนสุดทึ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชุดสูททำงานมานานหลายสิบปี
เรื่องราวของโทโมกะกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของวงการสื่อญี่ปุ่น ในอดีตเธอคือผู้ประกาศข่าวที่มีความสามารถสูงและมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ แต่เส้นทางอาชีพกลับต้องเจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด เนื่องจากทางสถานีต้นสังกัดได้รับข้อความจากผู้ชมจำนวนมากที่ระบุว่าไม่สามารถมีสมาธิกับการฟังข่าวได้ เนื่องจากหน้าอกของโทโมกะดูมีขนาดใหญ่จนดึงดูดสายตาเกินไป
ด้วยแรงกดดันจากคำร้องเรียนเรื่องรูปร่างที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เธอตัดสินใจยุติบทบาทผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการบีบให้ออกทางอ้อมจากค่านิยมความเรียบร้อยของสถานี
หลังหายไปจากหน้าจอทีวี โทโมกะไม่ได้ทิ้งงานสื่อ แต่เลือกไปใช้ “เสียง” แทนเพื่อตัดปัญหาเรื่องรูปลักษณ์ เธอกลายเป็นดีเจยอดนิยมที่ Radio Okinawa ซึ่งแฟนคลับดั้งเดิมยังคงตามไปให้กำลังใจอย่างเหนียวแน่น
โทโมกะเริ่มเปิดเผยไลฟ์สไตล์ผ่าน Instagram จนมียอดผู้ติดตามพุ่งสูง และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงวัยทำงานในเรื่องการดูแลตัวเอง โดยในการเดบิวต์เป็นนางแบบกราเวียร์ครั้งนี้ โทโมกะเปิดใจผ่านรายการวิทยุของเธอว่า “ฉันกังวลว่าทุกคนจะตกใจ แต่ฉันอยากลองเผชิญหน้ากับโลกที่นางแบบมืออาชีพเขาทำกันอย่างจริงจังดูสักครั้ง”
ปัจจุบัน โทโมกะ ทาเคนาคะ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เคยเป็น “จุดด้อย” ในสายตาคนบางกลุ่ม กลับกลายเป็น “จุดแข็ง” ที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงและสร้างความมั่นใจได้อีกครั้งในวัยเลข 4
อ้างอิง : Instagram @tomoka119 , X @happyhappytomo1
