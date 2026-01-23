บันเทิง

เปิดวาร์ป “โทโมกะ ทาเคนากะ” ผู้ประกาศข่าวญี่ปุ่น ถ่ายแบบกราเวียร์ หลังลาออกเพราะ “หน้าอกใหญ่เกินไป”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 13:20 น.
พาส่องความดีงามของ โทโมกะ ทาเคนากะ อดีตผู้ประกาศข่าวสาวชาวญี่ปุ่นวัย 43 ปี ที่เข้าวงการถ่ายแบบกราเวียร์ เพราะต้องลาออกจากงานเดิม และถุกร้องเรียน “หน้าอกใหญ่เกินไป”

ชื่อของ โทโมกะ ทาเคนากะ (Tomoka Takenaka) กลับมาเป็นที่พูดถึงอย่างหนักอีกครั้ง หลังจากนิตยสาร Weekly Playboy ฉบับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เปิดตัวเซตภาพถ่ายแบบกราเวียร์ (Gravure) ของเธอ ซึ่งเผยให้เห็นสัดส่วนสุดทึ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชุดสูททำงานมานานหลายสิบปี

เรื่องราวของโทโมกะกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของวงการสื่อญี่ปุ่น ในอดีตเธอคือผู้ประกาศข่าวที่มีความสามารถสูงและมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ แต่เส้นทางอาชีพกลับต้องเจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด เนื่องจากทางสถานีต้นสังกัดได้รับข้อความจากผู้ชมจำนวนมากที่ระบุว่าไม่สามารถมีสมาธิกับการฟังข่าวได้ เนื่องจากหน้าอกของโทโมกะดูมีขนาดใหญ่จนดึงดูดสายตาเกินไป

ด้วยแรงกดดันจากคำร้องเรียนเรื่องรูปร่างที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เธอตัดสินใจยุติบทบาทผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการบีบให้ออกทางอ้อมจากค่านิยมความเรียบร้อยของสถานี

หลังหายไปจากหน้าจอทีวี โทโมกะไม่ได้ทิ้งงานสื่อ แต่เลือกไปใช้ “เสียง” แทนเพื่อตัดปัญหาเรื่องรูปลักษณ์ เธอกลายเป็นดีเจยอดนิยมที่ Radio Okinawa ซึ่งแฟนคลับดั้งเดิมยังคงตามไปให้กำลังใจอย่างเหนียวแน่น

โทโมกะเริ่มเปิดเผยไลฟ์สไตล์ผ่าน Instagram จนมียอดผู้ติดตามพุ่งสูง และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงวัยทำงานในเรื่องการดูแลตัวเอง โดยในการเดบิวต์เป็นนางแบบกราเวียร์ครั้งนี้ โทโมกะเปิดใจผ่านรายการวิทยุของเธอว่า “ฉันกังวลว่าทุกคนจะตกใจ แต่ฉันอยากลองเผชิญหน้ากับโลกที่นางแบบมืออาชีพเขาทำกันอย่างจริงจังดูสักครั้ง”

ปัจจุบัน โทโมกะ ทาเคนาคะ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เคยเป็น “จุดด้อย” ในสายตาคนบางกลุ่ม กลับกลายเป็น “จุดแข็ง” ที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงและสร้างความมั่นใจได้อีกครั้งในวัยเลข 4

อ้างอิง : Instagram @tomoka119 , X @happyhappytomo1

 

