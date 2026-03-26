ฮีโร่ตัวจริง! ทหารเรือรุดช่วยเด็กจมน้ำ-หมดสติ เร่งช่วยเหลือ จนฟื้นคืนสติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 13:07 น.
ทหารเรือช่วยเด็กจมน้ำที่หาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เปิดภาพ ทหารเรือรุดช่วยเด็กชายจมน้ำห่างฝั่ง 150 เมตร หลังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เร่งทำ CPR 1 นาทีจนฟื้นคืนสติ ก่อนส่งโรงพยาบาล

เพจเฟซบุ๊ก เสียงจากทหารเรือ แชร์เหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทัพเรือภาคที่ 1 (ชปพ.ทรภ.1) ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณชายหาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงเด็กตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากระยะไกลประมาณ 200 เมตร จึงรีบนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที

เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ พบเด็กแจ้งข้อมูลมีน้องชายจมหายไปในทะเล เจ้าหน้าที่จึงเร่งกระจายกำลังค้นหาจนพบตัวเด็กชายที่กำลังจมน้ำอยู่ห่างจากฝั่งไปประมาณ 150 เมตร และได้เข้าช่วยเหลือและประคองร่างนำกลับขึ้นฝั่งอย่างเร่งด่วน

หลังจากนำตัวขึ้นบนหาดพบว่าเด็กอยู่ในอาการหมดสติ ไม่รู้สึกตัว เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจทำ CPR (การช่วยฟื้นคืนชีพ) ทันที หลังจากการทำ CPR อย่างต่อเนื่องประมาณ 1 นาที เด็กเริ่มกลับมารู้สึกตัวอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จัดท่าทางให้นอนตะแคง เพื่อระบายน้ำออกจากร่างกายตามหลักวิธีที่ถูกต้อง

ในจุดเดียวกันยังพบเด็กอีก 1 ราย ได้รับบาดเจ็บจากการถูกหอยเม่นตำบริเวณเท้า เจ้าหน้าที่จึงให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทันที

ภายหลังการช่วยเหลือเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ และนำตัวเด็กทั้ง 2 ราย ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อจนอยู่ในอาการปลอดภัย

หน่วยซีลช่วยเด็กจมน้ำ
ภาพจาก Facebook : เสียงจากทหารเรือ

ข้อมูลจาก : เสียงจากทหารเรือ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 13:07 น.
66
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

