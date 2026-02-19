ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน

แฟนนางงามช็อก! ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 เพราะปัญหาส่วนตัว MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน
วงการนางงามมีเรื่องให้เหล่าพี่สาวแฟนคลับต้องมาใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ หน้าเพจเฟซบุ๊ก GRAND MGI ได้ออกมาโพสต์หนังสือแถลงข่าวการขอสละตำแหน่งกะทันหัน ของ ซูซี่ สุภาภรณ์ เทพผดุง ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์ตาก 2026 สาเหตุมาจากธุรกิจส่วนตัวมีปัญหาด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ได้ โดยมีเนื้อหาทั้งหมดระบุว่า
“เรื่อง ประกาศสละสิทธิ์การดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ตาก 2026 และ แต่งตั้งมิสแกรนด์ตาก 2026
ตามที่ กองประกวดมิสแกรนด์ตาก 2026 ได้ทำการประกวดเพื่อหาผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ เทพผดุง เป็นผู้ชนะเลิศอันดับ1 ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026
ในการนี้ นางสาวสุภาภรณ์ เทพผดุง ได้ขอสละสิทธิ์การดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 และขอส่งคืน รางวัลทุกรางวัล พร้อมทั้ง สายสะพาย และมงกุฎ ประจำตำแหน่ง ให้กับทางกองประกวด ทันทีตามประกาศของหนังสือฉบับนี้ โดยทาง นางสาวสุภาภรณ์ เทพผดุง มีความจำเป็น ที่ต้องขอสละสิทธิ์ เนื่องจาก ต้องกลับไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ในเรื่องของธุรกิจส่วนตัว เป็นการเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถ เข้าร่วมการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์2026 ตั่งแต่วันที่ 1-28 มีนาคม 2569 ได้
เพื่อให้การดำเนินงานของทางกองประกวดเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติให้ยุติการดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 ของ นางสาวสุภาภรณ์ เทพผดุง ทั้งนี้กองประกวดมิสแกรนด์ตาก 2026 ได้พิจารณาเห็นสมควรอย่างรอบคอบ และขอแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ นางสาววราภรณ์ วงษ์ทอง รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ตาก 2026 ขึ้นดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก ประจำปี 2026 และ เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026
จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบทั่วกัน
นายกันตพัฒน์ กีรติพัฒน์ธนากร
ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ตาก 2026″
ขณะที่ทางอินสตาแกรมส่วนตัวของ ซูซี่ สุภาภรณ์ เองก็ได้แชร์ประกาศนี้ลงในสตอรี่เช่นกัน พร้อมแนบข้อความประกอบว่า “หนูขอสละสิทธิ์ในการเป็นมิสแกรนด์ตาก 2026 ฝากทุกคนเชียร์ แพรว มิสแกรนด์ตากคนใหม่ด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกคนมาก ๆ นะคะ ที่เชียร์หนูมาตลอด ฝากทุกคนเชียร์ แพรว มิสแกรนด์ตาก คนใหม่ด้วยนะคะ”
หลังจากที่ ซูซี่ สภาภรณ์ ประกาศสละตำแหน่งมิสแกรนด์ตาก 2026 แล้วนั้น ก็มีแฟนนางงามหลายคนทักเข้าไปสอบถามความรู้สึกของเธอว่าโอเคหรือไม่กับเหตุการณ์นี้ เพราะเพิ่งรับมงกุฎและสายสะพานประจำตำแหน่งได้เพียง 1 เดือน เท่านั้น ซูซี่ เองจึงได้โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีสตอรี่ ระบุว่า
“หลายคนถามว่า หนูโอเคไหม หนูโอเคมาก ๆ ค่า หนูคิดและตัดสินใจมาดีแล้ว คิดมาหลายวัน จนได้บทสรุปการตัดสินใจ หนูมีปัญหาเรื่องส่วนตัว เรื่องธุรกิจที่ต้องแก้ไข เลยทำให้หนูไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในครั้งนี้ได้ หนูเลยขอสละสิทธิ์กับทางพีดีค่ะ
ขอบพระคุณทุก ๆ คนมาก ๆ นะคะที่คอยเชียร์ คอนซัพพอร์ต และสู้กับหนูมาตลอด ขอบพระคุณทุก ๆ คนจริง ๆ นะคะ ขอให้ทุก ๆ คนคอยเป็นกำลังใจให้หนูในเส้นทางใหม่ที่หนูเลือกเดินด้วยนะคะ”
อ้างอิงจาก : FB GRAND MGI, IG ladiisuuuuusii
