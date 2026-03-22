มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด ร่ำไห้ไหว้ขอโทษ ปมพยาบาลฉีดฟิลเลอร์ได้ ยืนยันไม่เคยทำ

ดราม่าเดือด พินเดือน มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2026 ร่ำไห้ไหว้ขอโทษ ปมพยาบาลฉีดโบท็อกซ์-ฟิลเลอร์ได้ แจงสื่อสารผิดความจริงแค่ผสมยา วอนโซเชียลหยุดคุกคามพื้นที่ส่วนตัว-โทรป่วนคลินิก
กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุทะลุปรอทจากรอบสัมภาษณ์สุดหิน ‘ห้องดำ’ ของเวที Miss Grand Thailand 2026 กรณี พินเดือน มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2026 เจอกับรถทัวร์คันใหญ่หลังแนะนำตัวว่า เธอมีอาชีพเป็นพยาบาลประจำคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง เมื่อ บอสณวัฒน์ ยิงคำถามเพื่อทดสอบว่า “เคยฉีดโบท็อกซ์ไหม?” นางงามสาวกลับตอบกลับด้วยความมั่นใจเกินร้อยว่า “เคยฉีดค่ะ ผสมได้ 100u 200u ฉีดได้หมดเลยค่ะบอส ฟิลเลอร์ก็ฉีดได้”
ทันทีที่คลิปการสัมภาษณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป โซเชียลต่างหยิบยกประเด็นนี้มาถกเถียงกันว่า พยายามสามารถฉีดฟิลเลอร์หรือ โบท็อกซ์ด้หรือไม่ โดยเฉพาะบุคลากรในวงการแพทย์ ทั้งคุณหมอและพยาบาลวิชาชีพ ต่างพากันออกมาทำคลิปโต้แย้งและให้ความรู้ที่ถูกต้องว่า ตามกฎหมายแล้วพยาบาลไม่สามารถทำการฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ให้กับคนไข้ได้ เพราะเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
ผู้ที่มีสิทธิ์ฉีดได้ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น นอกจากนี้ หลายคนยังเป็นห่วงว่าคำพูดของเธออาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด และอาจส่งผลให้คลินิกต้นสังกัดถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่งเล็งหรือเข้าตรวจสอบได้
หลังกระแสตีกลับอย่างหนัก ล่าสุด พินเดือน ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงทั้งน้ำตา พร้อมยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตัวเองใช้คำพูดผิดพลาด เพราะความจริงแล้ว หน้าที่ของเธอในคลินิกคือการเตรียมยา ผสมยา และเตรียมเข็มส่งให้คุณหมอเท่านั้น พร้อมกับยืนยันว่าตัวเธอเองไม่เคยเอาเข็มไปจิ้มหน้าคนไข้เองเลยแม้แต่เคสเดียว
นางงามสาวน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดจากการพูดด้วยความมั่นใจจนเกินพอดี ซึ่งส่งผลกระทบทำให้สถาบันพยาบาลและคลินิกต้นสังกัดต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
ในระหว่างการไลฟ์สดชี้แจงข้อเท็จจริง พินเดือนร้องไห้ออกมาอย่างหนัก เพราะดราม่าครั้งนี้ได้ลุกลามบานปลายไปไกลเกินกว่าการตักเตือน มีการขุดคุ้ยล้ำเส้นไปถึงเรื่องส่วนตัว ซ้ำยังโทรศัพท์เข้าไปรบกวนคลินิกที่เธอทำงานอยู่ และเพื่อนร่วมวิชาชีพเข้ามาคอมเมนต์รุนแรง
เธอจึงอยากขอความเห็นใจ วอนสังคมให้วิจารณ์และตักเตือนเฉพาะในประเด็นที่เธอพูดผิดพลาดไป และขอร้องอย่าลามปามไปรุกรานพื้นที่ส่วนตัวของเธอเลย
