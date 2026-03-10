บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่

“บอสณวัฒน์” ตอบชัดหลัง “แพรรี่” ตั้งคำถาม ถ้าสาวทรานส์ใช้คำนำหน้านางสาว ลงมิสแกรนด์ จะหมดข้ออ้างและเหตุผลในการเข้าประกวดหรือไม่

จากประเด็นที่มีการถกเถียงในโลกโซเชียลอย่างหนัก เกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งมีทั้งชาวเน็ตรวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศขอคืนรางวัลอรรธนารีศวร ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องบุคคล หน่วยงาน และองค์กร ที่สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานด้านความหลากหลายทางเพศในมิติต่าง ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่เหมาะสมกับเกียรติที่รับจากการแสดงความเห็นต่างเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

โดยโพสต์ล่าสุดของ แพรรี่ ได้ระบุข้อความว่า “ถ้าสาวทรานส์ได้ใช้คำนำหน้าว่านางสาวอย่างสมภาคภูมิ นั่นแปลว่าเวทีมิสแกรนด์ก็หมดข้ออ้างและเหตุผลในการจำกัดพวกเธอเข้าประกวดด้วยมั้ยคะ จะเลิกตั้งคำถามเรื่องยีน เรื่องความสามารถ เรื่องกีฬา เรื่องความเป็นชาย แบบที่เคยอ้างหรือเปล่าคะ อันนี้สงสัย”

โพสต์จาก แพรรี่ ถึงมิสแกรนด์
FB/ ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ในขณะที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้โพสต์ข้อความเพียงสั้น ๆ พร้อมกับพื้นหลังโพสต์สีรุ้งว่า “เมื่อไหร่ที่ trans woman ได้คำนำหน้าเป็นนางสาว มาแกรนด์ได้ครับ”

FB/ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

