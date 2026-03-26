ข่าว

พงศกร ซัดรัฐขึ้นน้ำมัน 6 บาท อุ้มโรงกลั่น ทิ้งภาระให้ ปชช. เสนอสูตรหั่นราคา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 10:27 น.
“พงศกร” ซัดรัฐบาล ปล่อยน้ำมันพุ่ง 6 บาท เอื้อโรงกลั่น วอนหยุดทิ้งภาระให้ประชาชน พร้อมเสนอสูตรลดราคา 9 บาท

วันที่ 26 มี.ค. 2569 นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง – Earth Pongsakorn Kwanmuang หลังจากที่มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาทต่อลิตรว่า “6 บาทนี้ต้อง “อุ้มประชาชน” ไม่ใช่ “อุ้มโรงกลั่น””

“หยุดอ้างกองทุนน้ำมันเพื่อผลักภาระให้ประชาชน! การที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นถึง 6 บาท ไม่ควรจบลงที่การควักเงินในกระเป๋าคนไทยไปอุดหนุนกำไรโรงกลั่น รัฐบาลยังมีทางเลือกอื่นที่ “ยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่” เพื่อช่วยประชาชน ปชป. เสนอคือสูตร “6 + 3 = ลดได้ 9 บาท”

1. ลดภาษีสรรพสามิตชั่วคราว (ลดทันที 6 บาท): เป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีและเคยทำมาแล้วในอดีต ในสมัยที่เกิดวิกฤตน้ำมันเพื่อลดต้นทุน ไม่ใช่มาเก็บเพิ่มจากประชาชน

2. เก็บภาษีลาภลอยโรงกลั่น (Windfall Tax) (ลดเพิ่ม 3 บาท): ในวันที่น้ำมันแพง โรงกลั่นกลับได้กำไรจากค่ากลั่นที่สูงขึ้น เราควรดึงกำไรส่วนเกินนี้กลับมาช่วยประชาชน รวมแล้วเราสามารถลดราคาน้ำมันได้ถึง 9 บาท!

ในเวลานี้ ขอให้รัฐบาลหยุดนึกถึงนายทุน แล้วหันมามองความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก เสียงสะท้อนว่า “จนไม่ไหวแล้ว” ดังขึ้นเรื่อยๆ อย่าให้ประชาชนต้องแบกรับภาระ ในขณะที่ นายทุน “รวยไม่ไหวแล้ว””

โพสต์ข้อความจาก พงศกร ขวัญเมือง
FB/ เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง – Earth Pongsakorn Kwanmuang

เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้น 6 บาท สินค้าอะไรจะขึ้นราคาบ้าง กระเป๋าเงินคนไทยฉีก

38 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน

13 นาที ที่แล้ว
วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

15 นาที ที่แล้ว
ปาปา เอสซีดู ผู้รับบท สเนป คนใหม่ในซีรีส์ Harry Potter ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ปาปา เอสซีดู ศาสตราจารย์สเนปคนใหม่ ซีรีส์ Harry Potter

17 นาที ที่แล้ว
The latest gold price on March 26, 2026, around noon, fluctuated, dropping 500 baht. Gold bars reached 70,000 baht. เศรษฐกิจ

ราคาทองล่าสุด 26 มี.ค. 69 เที่ยงสวิง 10 ครั้ง ร่วง 500 ทองแท่งแตะ 70,000 บาท

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงาน

30 นาที ที่แล้ว
แฟนนางงามชื่นชม มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 วีเนียร์หลุดกลางเวที คุมสติโชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ บันเทิง

ฟันวีเนียร์หลุดกลางเวที มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 โชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ

37 นาที ที่แล้ว
เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น เศรษฐกิจ

เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น

40 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เรือแสนแสบอั้นไม่ไหว ประกาศขึ้นราคา 2 บาท มีผลบังคับใช้ 30 มี.ค. นี้

50 นาที ที่แล้ว
จาตุรนต์ จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน เปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก ข่าวการเมือง

จาตุรนต์ จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน เปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ.เจษฎ์ เฉลยแล้ว ปลั๊กที่เขี่ยบุหรี่ ช่วยประหยัดน้ำมันจริงไหม รู้ก่อนเสียเงินฟรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เข้ารับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 เช็กข้อมูลที่นี่ เศรษฐกิจ

กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 เช็กข้อมูลที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พงศกร ซัดรัฐขึ้นน้ำมัน 6 บาท อุ้มโรงกลั่น ทิ้งภาระให้ ปชช. เสนอสูตรหั่นราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพจสถานทูตอิหร่านในไทย โพสต์ล้อ “ทรัมป์” ใส่เฝือก หลังอวดชนะสงครามขาดลอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย เศรษฐกิจ

คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

#ราคาน้ำมัน ติดเทรนด์ X หลังปรับขึ้นรวดเดียว 6 บาท ชาวเน็ต ลั่้น เกิดมาไม่เคยเจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอสมิน-บอสแซม” ติดต่อขอเลื่อนส่งฟ้องออกไป 30 วัน คดีดิไอคอนกรุ๊ป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ซัด อนุทิน ถอยรถไฟฟ้าป้ายแดง เมินชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันแพ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน ซัด อนุทิน ออกรถไฟฟ้าใหม่อวดสื่อ เมินชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเอาจริง บังคับใช้กฎหมายจราจร จับปรับผู้กระทำผิด เริ่ม 1 เม.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง เศรษฐกิจ

นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมรับแรงกระแทก! ดีเซลขึ้น 6 บาท ดันต้นทุนขนส่งพุ่ง สินค้าจ่อขยับราคา เศรษฐกิจ

คนไทยผวา น้ำมันดีเซลขึ้น 6 บาท ดันต้นทุนขนส่งพุ่ง สินค้าจ่อขยับราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พีระพันธุ์-อรรถวิชช์&quot; ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร ข่าว

“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ บันเทิง

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำมันขึ้น 6 บาท สินค้าอะไรจะขึ้นราคาบ้าง กระเป๋าเงินคนไทยฉีก

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

“กัณวีร์” ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
ปาปา เอสซีดู ผู้รับบท สเนป คนใหม่ในซีรีส์ Harry Potter

เปิดวาร์ป ปาปา เอสซีดู ศาสตราจารย์สเนปคนใหม่ ซีรีส์ Harry Potter

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
Back to top button