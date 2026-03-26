พงศกร ซัดรัฐขึ้นน้ำมัน 6 บาท อุ้มโรงกลั่น ทิ้งภาระให้ ปชช. เสนอสูตรหั่นราคา
“พงศกร” ซัดรัฐบาล ปล่อยน้ำมันพุ่ง 6 บาท เอื้อโรงกลั่น วอนหยุดทิ้งภาระให้ประชาชน พร้อมเสนอสูตรลดราคา 9 บาท
วันที่ 26 มี.ค. 2569 นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง – Earth Pongsakorn Kwanmuang หลังจากที่มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาทต่อลิตรว่า “6 บาทนี้ต้อง “อุ้มประชาชน” ไม่ใช่ “อุ้มโรงกลั่น””
“หยุดอ้างกองทุนน้ำมันเพื่อผลักภาระให้ประชาชน! การที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นถึง 6 บาท ไม่ควรจบลงที่การควักเงินในกระเป๋าคนไทยไปอุดหนุนกำไรโรงกลั่น รัฐบาลยังมีทางเลือกอื่นที่ “ยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่” เพื่อช่วยประชาชน ปชป. เสนอคือสูตร “6 + 3 = ลดได้ 9 บาท”
1. ลดภาษีสรรพสามิตชั่วคราว (ลดทันที 6 บาท): เป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีและเคยทำมาแล้วในอดีต ในสมัยที่เกิดวิกฤตน้ำมันเพื่อลดต้นทุน ไม่ใช่มาเก็บเพิ่มจากประชาชน
2. เก็บภาษีลาภลอยโรงกลั่น (Windfall Tax) (ลดเพิ่ม 3 บาท): ในวันที่น้ำมันแพง โรงกลั่นกลับได้กำไรจากค่ากลั่นที่สูงขึ้น เราควรดึงกำไรส่วนเกินนี้กลับมาช่วยประชาชน รวมแล้วเราสามารถลดราคาน้ำมันได้ถึง 9 บาท!
ในเวลานี้ ขอให้รัฐบาลหยุดนึกถึงนายทุน แล้วหันมามองความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก เสียงสะท้อนว่า “จนไม่ไหวแล้ว” ดังขึ้นเรื่อยๆ อย่าให้ประชาชนต้องแบกรับภาระ ในขณะที่ นายทุน “รวยไม่ไหวแล้ว””
