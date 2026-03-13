สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ “มยุรี นารี”

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 11:58 น.
สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ โพสต์ภาพ พร้อมข้อความล้อเลียน ลูกเรือไทยหลังสละเรือ “มยุรี นารี” ที่ช่องแคบฮอร์มุซ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ โพสต์ภาพผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) จากภาพปรากฏลูกเรือชาวไทยรายหนึ่งหลังจากสละเรือ “มยุรี นารี” ซึ่งถูกกองทัพอิหร่านโจมตีเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุข้อความบรรยายว่า “เมื่อคุณขับรถชนแล้วกลัวพ่อจนไม่กล้ากลับบ้าน… ช่องแคบฮอร์มุซ”

โพสต์จาก สถานทูตอิหร่านในแอฟริกาใต้
X/ Iran Embassy SA

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ได้สร้างความไม่พอใจให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก เนื่องจากบัญชีที่โพสต์เป็นบัญชีทางการของหน่วยงานรัฐบาลอิหร่าน และหลายคนมองว่าการนำมาใช้เพื่อเยาะเย้ยในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

ชาวเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “อืม…ฉันตรวจสอบอีกครั้งแล้ว และใช่ นี่คือบัญชีทางการของสถานทูตอิหร่านจริงๆ”

“งั้นสถานทูตอิหร่านก็คิดว่า การเยาะเย้ยแรงงานชาวเอเชียในประเทศที่เป็นกลางเป็นเรื่องปกติสินะ ผมเข้าใจแล้ว”

“ดิฉันทราบว่าเป็น account สถานทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ดิฉันในฐานะคนไทยไม่สบายใจอย่างยิ่งต่อโพสต์นี้ ชีวิตของลูกเรือคนไทยไม่ใช่วัตถุที่จะถูกขวางปาในข้อขัดแย้งนี้ ดิฉันขอความกรุณาทางสถานทูตโปรดตักเตือนกันด้วยเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีของเรา”

ทั้งนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ยังไม่ได้มีความคืบหน้าต่อประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

