สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ “มยุรี นารี”
สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ โพสต์ภาพ พร้อมข้อความล้อเลียน ลูกเรือไทยหลังสละเรือ “มยุรี นารี” ที่ช่องแคบฮอร์มุซ
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ โพสต์ภาพผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) จากภาพปรากฏลูกเรือชาวไทยรายหนึ่งหลังจากสละเรือ “มยุรี นารี” ซึ่งถูกกองทัพอิหร่านโจมตีเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุข้อความบรรยายว่า “เมื่อคุณขับรถชนแล้วกลัวพ่อจนไม่กล้ากลับบ้าน… ช่องแคบฮอร์มุซ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ได้สร้างความไม่พอใจให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก เนื่องจากบัญชีที่โพสต์เป็นบัญชีทางการของหน่วยงานรัฐบาลอิหร่าน และหลายคนมองว่าการนำมาใช้เพื่อเยาะเย้ยในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “อืม…ฉันตรวจสอบอีกครั้งแล้ว และใช่ นี่คือบัญชีทางการของสถานทูตอิหร่านจริงๆ”
“งั้นสถานทูตอิหร่านก็คิดว่า การเยาะเย้ยแรงงานชาวเอเชียในประเทศที่เป็นกลางเป็นเรื่องปกติสินะ ผมเข้าใจแล้ว”
“ดิฉันทราบว่าเป็น account สถานทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ดิฉันในฐานะคนไทยไม่สบายใจอย่างยิ่งต่อโพสต์นี้ ชีวิตของลูกเรือคนไทยไม่ใช่วัตถุที่จะถูกขวางปาในข้อขัดแย้งนี้ ดิฉันขอความกรุณาทางสถานทูตโปรดตักเตือนกันด้วยเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีของเรา”
ทั้งนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ยังไม่ได้มีความคืบหน้าต่อประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ผู้กุมบังเหียนการทูตท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง
- ผู้เชี่ยวชาญสงครามของทำเนียบขาว เตือน อิหร่านสร้างนิวเคลียร์ได้ 16 ลูก สหรัฐกำลังติดกับดัก
- อิหร่าน โต้ข่าว ปล่อยเรือน้ำมันอินเดีย ผ่านฮอร์มุซ ยันคุมเข้มขั้นสุด ไม่มีข้อยกเว้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: