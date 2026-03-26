ลิซ่า ภคมน ซัด อนุทิน ออกรถไฟฟ้าใหม่อวดสื่อ เมินชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันแพง
ลิซ่า ภคมน โพสต์อัด นายกฯ อนุทิน ถอยรถไฟฟ้าป้ายแดง เมินวิกฤตน้ำมันแพง จวกยับแก้ปัญหาแบบคนรวย ซ้ำเติมประชาชนหาเช้ากินค่ำดิ้นรน-ต่อคิวเติมน้ำมันยาวเป็นกิโลเมตร
ประชาชนช็อกกันทั้งประเทศช่วงค่ำวานนี้ (26 มีนาคม 2569) น้ำมันขึ้นราคาสูงถึง 6 บาทต่อลิตร ตามกลไกน้ำมัน มาจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลาง ซึ่งหลาย ๆ เคยไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีปรับราคาน้ำมันขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน
วานนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ด้วยรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD รุ่น Sealion 7 สีเทาเข้ม ป้ายแดง โดยไม่มีรถนำขบวน ฝั่ง ขณะที่ ลิซ่า ภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ ซัดกลับนายกฯ ระบุว่า
“คนแบบอนุทิน อ้าปากทีไร เสียหายทุกที
วันนี้ลามไปที่การแสดงออก ในวันที่ประชาชนต้องรับภาระน้ำมันขึ้น ดิ้นรนหาน้ำมันเพราะน้ำมันขาด อนุทินก็ออกรถไฟฟ้าใหม่ขับเองเพื่ออวดให้สื่อเห็นว่าไม่มีรถนำขบวน
วันนี้เบนซิน-ดีเซลขึ้นราคา ไม่แน่อาจเห็นนายกฯประเทศไทยโชว์ยืนชาร์จรถไฟฟ้าด้วยตัวเอง
โลกคู่ขนานของจริง แก้ปัญหาแบบคนรวย ตอกย้ำ ซ้ำเติมประชาชน”
เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น
ในการประชุมสภาก่อนหน้านี้ ลิซ่า ภคมน อภิปรายญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางรับมือวิกฤตการณ์จากสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ช่วงหนึ่งพูดถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประชาชน
“สถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันที่ผ่านมา ข่าว โซเชียลมีเดีย ประชาชนแชร์กันกระหน่ำ ไม่มีทางที่พวกท่านจะไม่ได้ยิน แต่ท่านเลือกปิดหูปิดตา แล้วบอกว่าประชาชนอย่าตื่นตระหนก สถานการณ์ตอนนี้ถูกแล้วที่ประชาชนต้องตื่นตระหนก รัฐบาลต่างหากที่นิ่งเกินไป ท่านติดนิสัยดูแคลน ติดนิสัยดูเบา
วันนี้ประชาชนเดือดร้อน ท่านทำอะไรอยู่ ท่านออกรถอีวีใหม่ ท่านเพิ่งซื้อรถไฟฟ้าใหม่ น้ำมันขาดแคลน ท่านแก้ปัญหาด้วยการออกรถไฟฟ้าซะเลย ง่ายค่ะ คนรวยแก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียว แต่คนจนตาดำ ๆ ที่หาเช้ากินค่ำต้องอดทนต่อไป ต่อแถวรอคิวเติมน้ำมันเป็นกิโลฯ ก็รอต่อไป”
