รัฐบาลเอาจริง บังคับใช้กฎหมายจราจร จับปรับผู้กระทำผิด เริ่ม 1 เม.ย. หลังจากที่ผ่อนปรนเตือนก่อนปรับ เพื่อลดอุบัติเหตุท้องถนน
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่มีการเดินทางสูง โดยมีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตให้เหลือเพียง 12 คนต่อแสนประชากรภายในปี 2570 ผ่านแนวทางหลักคือการบูรณาการมาตรการเชิงรุก ทั้งด้านกฎหมาย การลดปัจจัยเสี่ยงจากสภาพถนนและยานพาหนะ รวมถึงการรณรงค์สร้างวินัยจราจร
ที่ผ่านมา รัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนเป็นสำคัญ ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินการ 3 ระยะ โดยปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 1 ระยะ “เตือนก่อนปรับ” ซึ่งจะใช้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และตักเตือน สร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายและวินัยจราจร โดยพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา มีการว่ากล่าวตักเตือนผ่านระบบ PTM จำนวน 196,028 ครั้ง ทั้งนี้ หลังพ้นระยะตักเตือนในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตำรวจจราจรจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายจราจรในระยะที่ 2 อย่างเคร่งครัด ใน 10 ข้อหาหลัก ที่เป็นสาเหตุที่มาของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย
รัฐบาล ขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมการขับขี่ที่ปลอดภัยร่วมกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา
- ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ผิดกฎหมายจราจร ปรับสูงสุด 4,000 บาท
- กฎหมายจราจรใหม่ เพิ่มโทษหนัก เมาขับ-แว้นซิ่ง บังคับใช้ 5 ก.ย.นี้
