“ไอติม” อัดรัฐบาลไม่มีความชัดเจน หลังน้ำมันพุ่งทีเดียว 6 บาท/ลิตร
ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ โพสต์อัดรัฐบาลไม่มีความชัดเจน หลังน้ำมันพุ่งทีเดียว 6 บาท/ลิตร เผยสัปดาห์นี้ประชุมสภาแค่วันเดียว จากปกติสองวัน
นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากมีการปรับขึ้นน้ำมัน 6 บาทต่อลิตรเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่า “เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขแบบใด ถึงได้ขึ้นกระชากแบบนี้ ทั้งๆที่:
1. ยังไม่มีคำตอบหรือข้อสรุปว่าใครกักตุนที่ผ่านมา
2. ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องภาษีลาภลอย
3. ยังไม่มีความชัดเจนว่ามาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่มต่างๆ จะเริ่มทันทีหรือไม่
4. ยังไม่มีคำชี้แจงจากนายกฯในสภาแม้แต่คำเดียวตลอดทั้งวัน
ป.ล. ภาพจากสถานการณ์ที่ปั๊มแถวลาดพร้าว กทม. ณ เวลา 01.30 น. – คิวอยู่ที่ประมาณ 15 นาที
ป.ล.2. ผมว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมสัปดาห์นี้ ถึงนัดประชุมสภาแค่วันเดียว โดยไม่เปิดประชุมสภาพรุ่งนี้ ทั้งๆที่ธรรมดาจะมีประชุมสภาทุกวันพฤหัสบดีด้วย”
